همان‌طور که می‌دانید Microsoft سال گذشته علاوه بر خرید استودیوهایی نظیر Obsidian Entertainment و Ninja Theory، استودیویی جدید به نام The Initiative نیز تاسیس کرد. از آن زمان، این استودیو مشغول استخدام افراد مختلفی بوده و حتی طراح مراحل بازی God of War یا کارگردان فنی بازی Red Dead Redemption را جذب کرده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GamingBolt، اکنون و پس از چندین ماه به نظر می‌رسد این استودیو 4 فرد دیگر استخدام کرده است. براساس پروفایل LinkedIn این توسعه‌دهندگان، هم‌اکنون "شان اسلیبک" به عنوان طراح ارشد سیستم‌ها، "رایان دافین" به عنوان کارگردان انیمیشن گیم‌پلی، "رایان تروبریج" به عنوان کارگردان هنر فنی و "جاستین والترز" به عنوان طراح ارشد محیط به The Initiative پیوسته‌اند.

اما این 4 نفر افرادی تازه‌کار نیستند و هرکدام سایقه کار برروی بازی‌هایی معروف را دارند. براساس گزارشات "اسلیبک" پیش از این در استودیو Respawn مشغول به کار بوده و علاوه بر شرکت در توسعه بخش بزرگی از Apex Legends، در استودیوهای Treayarch و Infinity Ward برروی چندین نسخه از Call of Duty کار کرده است. "دافین" نیز پیش از این در Bioware و DICE حضور داشته و بازی‌های Anthem و Battlefield V را توسعه داده است.

"تروبریج" نیز که مستقیما از استودیو سازنده Days Gone یعنی Bend Studio به The Initiative پیوسته، در گذشته در توسعه بازی Uncharted 4 همکاری داشته است. در آخر "والترز" هم از استودیو Avalanche Studios و پس از کار برروی Just Cause 4 به استودیو جدید Microsoft ملحق شده است. از دیگر کارهای وی می‌توان به بازی‌های DOOM ، Middle-Earth: Shadow of Mordor و Halo: The Master Chief Collection اشاره کرد.

با توجه به روند استخدامی‌های The Initiative در چند وقت گذشته، مطمئنا دیدن پروژه این استودیو هیجان‌انگیز خواهد بود. البته مطمئنا مدت زمان زیادی تا رونمایی از این پروژه باقی مانده ولی باز هم از حالا انتظارات از این استودیوی واقع در سانتامونیکا بالا است.

نظر شما چیست؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame