وقتی که شکارچی تبدیل به شکار می شود | آنچه از Ghost Recon Breakpoint می دانیم

کمپانی Ubisoft, چه برای گیمر های کژوال و چه برای گیمر های حرفه ای و هاردکور، جزء محبوب ترین ناشران محسوب می شود که به لطف عرضه چند عنوان AAA و مطرح به صورت سالیانه، بخش قابل توجهی از سبد خرید بازیبازان را به خود اختصاص می دهند. از عناوینی مانند Assassins Creed و Far Cry گرفته، تا The Crrw, For Honor و چندین عنوان یا فرانچایز بزرگ و کوچک دیگر. اگر شما نیز نگاهی کوتاه به برترین بازیهایی که در نسل هشتم تجربه کرده اید بیاندازید، حتما چندین اثر از این ناشر فرانسوی در لیست شما دیده خواهد شد.

یکی از قدیمی ترین و باسابقه ترین فرانچایز های Ubisoft, که تولد آن به نزدیک به دو دهه پیش برمیگردد، Ghost Recon است. شوتری تاکتیکال که از همان نسخه اول، سعی در جذب علاقه مندان به بازیهای تاکتیکال داشته است. اگر بخواهیم نگاهی کلی و گذرا به عملکرد این سری بیاندازیم، باید گفت هیچگاه نمی توان Ghost Recon را جز برترین و درجه یک ترین عناوین زمان خود نامید. در واقع عملکرد نسخه های مختلف این فرانچایز، از Advanced Warfighter گرفته تا Future Soldiers بسیار سینوسی و متغیر بوده است. به نحوی که هم شاهد عناوین نسبتا ضعیف و متوسط در طول سری بوده ایم، هم عناوین جذاب تر و موفق تر. با وجود این کم و کاستی ها، Ghost Recon, برای علاقه مندان به شوتر های تاکتیکال، همواره گزینه ایده آلی محسوب می شده است. خصوصا آنکه به مرور زمان، این سری به پختگی و بلوغ بیشتری رسیده است. حال امروز در این مقاله، نگاهی به جدیدترین نسخه Ghost Recon با نام Ghost Recon Breakpoint خواهیم انداخت. عنوانی که کمتر از دو ماه دیگر برای سه پلتفرم اصلی عرضه خواهد شد. پس بدون هیچ گونه توضیحات متفرقه و اضافی، با من و گیمفا همراه باشید…

وقتی که شکارچی، تبدیل به شکار می شود…

در طول نسخه های مختلف سری Ghost Recon, بازیبازان معمولا در نقش گروهی متخصص، زبده و ماهر از Special Forces قرار قرار گرفته، و معمولا در نقش قهرمانانی عمل کرده اند که با مقابله با اخلال گران، تروریست ها یا یاغیان، صلح و ثبات را به مناطق مختلف کره زمین برگردانند. روند داستانی و شرایط موجود نیز همواره به این صورت بوده است که دشمنان(اعم از یاغیان، تروریست ها و…) همواره از گروه ویژه یا همان Ghosts ترسیده و احساس خطر می کردند و به نوعی خود را در نقش شکار و طعمه می دیدند. گروه Ghosts نیز همواره دست بالا را در شرایط مختلف داشته، و به مانند شکارچیانی ماهر بودند که در سخت ترین شرایط نیز از شکار اهداف خود دست نمی کشیدند…اما اینبار، در Ghost Recon Breakpoint, اوضاع به مانند سابق نیست…

اتفاقات بازی، در سال ۲۰۲۳، چهار سال پس از وقایع نسخه Wildlands رقم می خورد. در مکانی به نام Auroa که جزیره ای نسبتا بزرگ که در جنوب اقیانوس آرام قرار دارد. این جزیره، یا همان Auroa، متعلق به میلیاردری به نام Jace Skell است. Skell موسس و رییس شرکت کمپانی Skell Technology است. شرکت بزرگی که به واسطه ساخت و عرضه Drone های مجهز و گوناگون در زمینه تبلیغاتی بسیار شناخته شده است. اما خب بدیهی است که ماجرا به این جا ختم نمی شود و این شرکت، علاوه بر تولید Drone هایی با کاربرد های به ظاهر غیر نظامی، در زمینه ساخت و توسعه تجهیزات نظامی و جنگی نیز به موفقیت رسیده است. تجهیزات و سلاح های که عمدتا به دولت آمریکا فروخته می شوند. پس از موفقیت های تجاری و تبلیغاتی گسترده Skell Technology, Jace Skell جزیره Auora را خریداری کرد به این امید که بتواند آزادنه و به صورت کامل تر به طراحی و توسعه Drone های گوناگون و سلاح های نظامی به بپردازد و تحقیقات بهتری در زمینه این تجهیزات و همچنین هوش مصنوعی یا همان Artificial intelligence انجام دهد. جزیره Auroa مکان بسیار مناسبی برای این اهداف خواهد بود چرا که Auroa از مناطق و پوشش های گیاهی گوناگونی بهره می برد. از جنگل های سرسبز و بزرگ گرفته، تا مناطق ساحلی و خلیج، تا مناطق کوهستانی و برفی و همچنین بیابان و مناطق خشک و مطرود.

حال داستان اصلی از چه زمانی آغاز می شود؟ پس از آنکه اطلاعات و اسناد مختلفی از همکاری و فروش سلاح و تجهیزات گوناگون این شرکت، به گروه های مسلح مختلف منتشر می شود، دولت ایالات متحده آمریکا به منظور تحقیقات بیشتر و روشن شدن حقایق دست به تحقیقات و بازرسی های مختلف می زند. این کار باعث می شود جزیره Auroa ارتباط خود را با جهان بیرون قطع کند و حالتی قرنطینه وار به خود بگیرد تا مانع تحقیقات و افشاگری های پیش رو شود. در این شرایط ، Nomad رهبر گروه Ghosts به Auroa اعزام می شود تا سرنخ بیشتری در این رابطه به دست بیاورد. Nomad متوجه می شود که یکی از اعضای سابق Ghosts, به نام Cole D. Walker یاغی شده و یک فرمانده نظامی خصوصی، به نام Sentinel, به دستور Walker کل جزیره را به اشغال در آورده است. خود Cole Walker هم گروهی از سربازان زبده و ماهر را رهبری می کند که این گروه نام خود را Wolves گذاشته اند. لازم به ذکر است که گروه Wolves به جدیدترین و پیشرفته ترین سلاح ها و ابزار ها و همچنین Drone ها مجهز بوده، و تا دندان مسلح اند. و خب هدف Nomad و گروه Ghosts نیز کاملا مشخص است.

اینجاست که جمله “شکارچی تبدیل به شکار می شود” معنا پیدا می کند. چون گروه Ghosts در Auroa کاملا در موضع ضعف و خطر قرار دارند و همواره امکان حمله به آنها وجود دارد. کل جزیره از نیروهای Sentinel و Walker پر شده است و جای جای Auroa, گشت های مختلفی به چشم می خورند که به محض مشاهده کوچک ترین اتفاقا مشکوکی، وارد عمل خواهند شد. همچنین Drone های پرتعدادی در قسمت های مختلف جزیره پرسه می زنند و به محض رؤیت گروه Ghosts, نزدیک ترین سربازان و نیروهای گشت را به سمت Nomad و تیمش هدایت می سازند. همچنین دوربین های مختلفی نیز وجود دارد که مشاهده شدن توسط این دوربین ها می تواند خطرآفرین باشد. خود این دوربین ها به تنهایی هیج مشکلی برای بازیبازان ایجاد نخواهند کرد، بلکه پس از مشاهده شدن توسط این دوربین ها، سربازان نزدیک به آن منطقه، به سمت بازیبازان اعزام می شوند. به صورت کلی، گروه Ghosts در تک تک لحظات، خطر را به خوبی حس می کند و این بار، کاملا حس شکار شدن تجربه خواهد کرد.

سازندگان در این زمینه به این نکته اشاره کرده اند که این موضع ضعف و خطر، باعث می شود بازیبازان در انجام کارهای مختلف و به صورت کلی هر گونه فعالیت کوچک و بزرگ، همواره احتیاط کرده و عقلانی و تاکتیکی تصمیم گیری کنند. چون یک تصمیم اشتباه مثل تیراندازی بی موقع، یورش ناموفق و موارد دیگر، می تواند سیل دشمنان را به سمت شما روانه سازد. به نظر می رسد این مسأله باعث شود تصمیم گیری های مختلف حیاتی تر و سخت تر شوند و بازیبازان خواه ناخواه تمامی جوانب هر کار را قبل از عملی ساختن آن اقدام مورد بررسی قرار دهند. این ویژگی باعث می شود ویژگی تاکتیکال بودن بازی بیشتر نمایان شود و از سوی دیگر اهمیت همکاری هنگام بازی به صورت Co-op به شدت افزایش می یابد…

دیگر مسأله ای که با توجه به شرایط خاص بازیبازان و گروه Ghosts محتمل به نظر می رسد، پر رنگ تر شدن نقش مخفی کاری یا همان Stealth است. با توجه به پرسه دائمی سربازان در مناطق مختلف نقشه و همچنین وجود Drone و دوربین های مختلف در جای جای جزیره، مخفی کاری می تواند در شرایط مختلف گزینه عقلانی تر و کم خطر تری نسبت به درگیری مستقیم و علنی باشد. حال این مخفی کاری می تواند برای پاکسازی یک ماشین گشت سربازان Wolves باشد، یا نفوذ به پایگاه دشمنان و یا برای اهداف مختلف دیگر. استفاده از مخفی کاری اگر درست و اصولی صورت گیرد، می تواند درگیری های پیش آمده را کاهش دهد و همچنین بی سر و صدا تر هدف را کامل سازد. Patrols یا همان نیرو های گشت زنی مختلف در یک منطقه، منتظر کوچک ترین اتفاق یا نکته مشکوک هستند تا وارد عمل شوند. هر چند در نگاه اول ممکن است مواجهه با یک گروه از این نیرو ها آنچنان مشکل ساز و خطرناک به نظر نرسد، اما اگر به جای یک گروه، با دو یا سه گروه از سربازان Wolves به صورت همزمان درگیر شوید، آن وقت شانس پیروزی شما بسیار کمتر و احتمال تلفات بیشتر خواهد بود.

اما در این بین، یک نگرانی نیز به وجود می آید. نگرانی از این بابت که آیا تعداد نسبتا بالای سربازان Patrols, یا وجود دوربین ها و Drone های مختلف در مناطق مختلف جزیره، بیش از حد نیاز می بی امنی را به مخاطب منتقل نمی سازد؟ چون نباید فراموش کرد با یک بازی ویدیویی طرف هستیم که سرگرمی حرف اول را در آن می زند و بنابراین، فشار و یا تهدید دائمی بازیبازان از سوی سربازان و Drone ها، شاید منجر به تصمیم گیری دقیق تر و تاکتیکی تر بازیبازان در مواجه با سناریو های گوناگون شود، اما این احتمال نیز وجود دارد که بازیبازان دچار یک حس عدم اعتماد و بی امنی شوند که کوچک ترین فعالیت های آنان در جزیره، مانند استفاده از ماشین برای رفتن از نقطه A به B, یا فعالیت های مشابه را نتوانند با آن حس و حال همیشگی و لذت بخش تجربه سازند. حال باید دید که آیا سازندگان به خوبی توانسته اند به نوعی تعادل و بالانس را رعایت کنند و به حد نسبی مطلوبی در این زمینه دست یابند یا خیر…چون نباید فراموش کرد Ghost Recon Breakpoint عنوانی جهان آزاد محسوب می شود بنابراین گردش در قسمت های مختلف نقشه یا انجام فعالیت های جانبی کوچک و بزرگ مختلف نیز در بازی جای دارند بنابراین اگر بازیبازان نتوانند تجربه خوبی از انجام کارها و اقدامات کوچک داشته باشند، به تجربه اصلی آنها از بازی لطمه وارد می شود.

اجازه دهید نگاهی به گیم پلی بازی نیز بیاندازیم. Ghost Recon Breakpoint مانند دیگر نسخه های این سری، یک شوتر تاکتیکال است که مثل نسخه Wildlands, محیط و جهانی Open World را برای گشت و گذار و فعالیت های مختلف ارائه می دهد. زاویه دوربین با این که به صورت پیش فرض Third Person و سوم شخص است، اما هنگام نشانه گیری امکان تیراندازی به صورت اول شخص نیز وجود دارد( به مانند Metal Gear solid V: Phantom Pain ). جهان بازی، یا همان جزیره Auroa از مناطق و قسمت های مختلف تشکیل شده است. از دامنه ها و دشت های سرسبز گرفته، تا جنگل های بزرگ، مناطق کوهستانی و برفی و همچنین نواحی آبی مانند خلیج تا بیابان ها و مناطق شنی. این تنوع بالای محیط ها و پوشش گیاهی نه تنها از لحاظ بصری جذاب است، بلکه بر روند کلی گیم پلی نیز تاثیر می گذارد. برای مثال در مناطق باتلاقی یا گلی، بازیبازان با استفادن از گل و مالیدن آن به صورت و بدن خود، می توانند استتار نسبی در مواجه به نیروهای Wolves ایجاد کنند. همچنین انواع و اقسام وسایل نقلیه زمینی، هوایی و آبی نیز در بازی وجود دارد که بازیبازان و هم تیمی هایشان امکان استفاده از این وسایل را دارا هستند.

بازی به صورت پیش فرض دارای چهار کلاس انتخابی است. که بنابر گفته سازندگان پس از عرضه کلاس های جدیدی نیز در دسترس قرار می گیرند. برای مثال کلاس Panther تمرکز زیادی بر روی مخفی کاری و Stealth دارد و مثلا امکان پرتاب بمب های دودزا را داراست. دیکر کلاس های بازی نیز امکانات و قابلیت های مختص به خود را دارا هستند. به این نکته نیز باید اشاره کنم که امکان جابه جایی بین این کلاس ها در طول بازی نیز وجود دارد. بنابراین شما می توانید بنابر نیاز، هر کدام از کلاس های موجود را انتخاب کنید. در مورد سلاح های موجود نیز باید بگویم طیف قابل توجهی از انواع Assault Rifles ها، Shotgun ها و دیکر کلاس های سلاح در اختیار بازیبازن قرار خواهد داشت. همچنین در ادامه امکان استفاده از Drone ها جهت مبارزه و درگیری، و همچنین Rocket Launcher ها و سلاح های انفجاری نیز وجود دارد. و البته استفاده از مخفی کاری نیز می تواند دیگر گزینه پیش روی بازیبازان باشد تا آنها با کمترین سر و صدا و درگیری ممکن دشمنان را از پیش روی بردارند و مراحل را تکمیل کنند.

ابزار و وسایل گوناگونی نیز در اختیار گروه Ghost قرار دارد. برای مثال با استفاده از Blowtorch, امکان سوراخ کردن فنس های فلزی وجود داری که این امکان می تواند در نفوذ به پایگاه ها و مناطق مختلف مفید باشد. یا برای مثال نارنجک های گاز سولفور نیز در اختیار بازیبازان خواهد بود که این نارنجک ها توانایی بالایی در کشتن دشمنان دارند. همچنین نارنجک های الکترومغناطیسی نیز در بازی وجود دارند که استفاده از آنها ماشین ها، وسایل نقلیه و Drone های دشمنان را از کار می اندازد. در کنار نکات بالا، باید اشاره کنم سربازان دشمن. پس از مرگ دارای Loot نیز خواهند بود که می تواند شامل مهمات، نارنجک، بانداژ یا موارد مختلف دیگر باشد. همچنین اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که امکان Revive کردن هم تیمی ها وحود دارد و یا شما می توانید هم تیمی های خود را بلند کرده و به نقطه ای امن رسانده و سپس او را احیا کنید. بسیاری از این ویژگی ها، به دلیل بازخورد ها مخاطبان نسبت به نسخه Wildlands به بازی اضافه شدند.

به صورت کلی، در Breakpoint تمرکز و تاکید بیشتری بر روی المان های بقا و تاکتیکال وجود دارد. تعداد دشمنان بیشتر است و مرتبا آنها در مناطق مختلف مشغول گشت زنی هستند. همچنین این دشمنان به انواع و اقسام سلاح ها و تجهیزات دسترسی دارند و تا دندان مسلح اند. بازیبازان نیاز خواهند داشت تا منابع مختلفی را چه از محیط جزیره و چه از روش های دیگر جمع آوری کنند تا به وسیله این منابع بتوانند وسایل مختلفی مانند بانداژ را Craft کنند. سلاح و تجهیزات نیز به صورت منظم نیاز به رسیدگی دارند (احتمالا مانند Metro Exodus). بازیبازان امکان بازیابی سلامتی را خواهند داشت، اما آسیب های شدید می تواند مشکلاتی خاص را ایجاد کند که برای درمان آنها باید از بانداژ و بسته های سلامتی استفاده کنید. این آسیب های شدید می تواند سرعت حرکت بازیبازان را کاهش دهند، دقت آنها در تیراندازی را پایین بیاورند و به صورت کلی کارآمدی آنها را محدود تر سازند.

در کل باید گفت Ghost Recon Breakpoint از پتانسیل بالقوه خوبی خصوصا در بخش گیم پلی برخوردار است و اضافه شدن موارد و نکات جدید که به برخی از آنها پیش تر اشاره کردم، می تواند گیم پلی سری را به بلوغ و پختگی مناسب برساند. البته باید تا زمان انتشار بازی صبر کرد و دید که آیا این پتانسیل بالقوه به بالفعل تبدیل شده است یا خیر…

چه انتظاراتی از Ghost Recon Breakpoint داریم؟

۱- تنوع بالای مراحل و فعالیت ها نسبت به Wildlands و عدم یکنواختی بازی پس از گذشت ساعات اولیه

بلاشک یکی از بزرگترین مشکلاتی که نسخه قبلی این فرانچایز، یعنی Wildlands دارا بود، تنوع پایین مراحل فرعی و فعالیت های جانبی بود. اکثر مراحل فرعی نسخه قبل به دستگیری یا کشتن فردی خاص محدود می شدند که اکثر این افراد نیز در یکسری پایگاه مشخص و مشابه قرار داشتند. تا چند ساعتی آنچنان مشکل تکراری شدن بازی یا فعالیت ها حس نمی شد اما رفته رفته بازی کاملا حس و حالی تکراری و یکنواخت به خود می گرفت و شباهت بسیار زیاد مراحل فرعی به یکدیگر باعث می شد بازیبازان انگیزه ای برای انجام آنها نداشته باشند. این مشکل، بزرگترین چیزی است که در حال حاضر Breakpoint را نیز تهدید می کند. البته باید گفت تنوع پایین مراحل فرعی و حس تکراری شدن، تقریبا در تمامی عناوین جهان آزاد خصوصا عناوین Ubisoft زیاد به چشم می خورد. اگر نسخه های مختلف Assassins Creed خصوصا دو نسخه آخر یا همچنین Far cry 5 را تجربه کرده باشید، به خوبی می دانید هر چقدر هم کیفیت کلی این آثار بالا و قابل قبول بود، مراحل فرعی آنها آنچنان چنگی به دل نمی زد و حس یکنواختی در آنها به شدت دیده می شد.

حال به شخصه مهم ترین انتظاری که از بازی دارم این است که سازندگان زمان و هزینه بسیاری بر روی مراحل فرعی، فعالیت های جانبی و اقدامات این چنینی سپری کرده باشند. چون این مشکل، یکی از مواردی بوده که همواره مخاطبلان و منتقدان به دفعات به آن اشاره کرده اند.

۲-روایت مناسب داستان و شخصیت پردازی قابل قبول شخصیت های فرعی

یکی دیگر از مواردی که همواره در این فرانچایز جای کار داشته، روایت داستان بوده است. اکثر نسخه های سری، به صورت کلی از داستانی نسبتا جالب و جذاب بهره می بردند که پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به داستانی قابل قبول داشته اند. هر چند بعضب از نسخه های Ghost Recon در مجموه در این بخش موفق ظاهر شده اند، اما با این وجود کم نبوده است دفعاتی که شاهد داستانی کلیشه ای و خالی از هر گونه پیچش داستانی خاص بوده ایم. در این نسخه نیز نگرانی مشابهی وجود دارد. در نگاه اول، داستان بازی می تواند بستر مناسبی برای خلق اتفاقات و حوادث جذاب و درگیر کننده باشد. همچنین حضور جان برنتال بازیگر نام آشنای هالیوود به عنوان آنتاگونیست اصلی نیز جذابیت قابل توجهی به همراه داشته است. با این وجود همچنان مشخص نیست که با روایت و ساختاری کلیشه ای مواجه خواهیم بود یا روایتی جذاب و درگیر کننده.

۳-بخش رقابتی و PvP جذاب/ هویت مستقل از The Division

در Ghost Recon Breakpoint, امکان رقابت و مبارزه با دیگر کاربران به صورت آنلاین نیز وجود دارد. در واقع تیم Ghost شما در مقابل تیم Ghost دیگران. بنابر گفته سازندگان این بخش می تواند پس از آنکه شما بخش داستانی بازی را به اتمام رساندید، همچنان شما را سرگرم سازد و راضی کند. انتظار اصلی که از این بخش وجود دارد این است که اولا این بخش رقابتی و PvP عمق بالایی داشته باشد و دوما این که دارای بخش ها و جزئیات مناسبی باشد که بتواند برای مدت قابل توجه، سرگرم کننده بودن خود را حفظ کند.

و اما یک مسأله دیگر اینجا وجود دارد. پس از معرفی Ghost Recon Breakpoint و مشاهده نمایش های اولیه، برخی افراد به این نکته اشاره کردند که این بازی، بسیار به The Division 2 شبیه است. چه از لحاظ گان پلی، سلاح ها و فیزیک حرکات، و چه از لحاظ سبک کلی و تمرکز هر دو بر روی Co-op. و اگر منطقی نگاه کنیم شباهت های قابل توجهی بین این دو عنوان وجود دارد که البته غیر قابل انکار هم نیستند. حال در این شرایط، باید دید آیا خروجی نهایی می تواند عنوانی مستقل با هویتی یکتا و منحصربفرد باشد، یا اینکه شباهت های زیاد با عنوان The Division 2, باعث شود Breakpoint به نوعی زیر سایه The Division 2 قرار گیرد.

سخن پایانی:

در مجموع، Ghost Recon Breakpoint, پتانسیل قابل قبولی برای موفقیت و عملکرد مثبت جه در زمینه فروش و چه در زمینه امتیازات دارد. البته باید اذعان کرد مسائلی وجود دارد که اگر به آنها توجه نشده باشد، می تواند به شدت به کیفیت نهایی این عنوان لطمه وارد سازد. البته پر واضح است الان برای هر گونه قضاوت زود است و باید تا زمان انتشار بازی صبر کرد. نظر شما در مورد ghost recon breakpoint چیست؟ آیا این عنوان می تواند موفق ظاهر شود؟

منبع متن: gamefa