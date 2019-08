به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushasquare، به تازگی شایعه‌ای منتشر شده است که تاریخ انتشار اپیزود سوم برنامه‌ی گیمینگ کمپانی Sony که State of Play نام دارد را به اشتراک می‌گذارد. منبع این شایعه وبسایت 4Chan می‌باشد که کمی به این شایعه اعتبار می‌بخشد. بنا بر گزارش 4Chan، اطلاعات مذکور از طریق ایمیل‌هایی که به اعضای تیم بازاریابی تیم Playstation زده شده‌اند، لو رفته است.

طبق این ایمیل‌‌ها، اپیزود بعدی State of Play در تاریخ 1 نوامبر(جمعه 10 آبان) منتشر می‌شود. اما چه بازی‌هایی در این اپیزود حضور دارند؟ طبق این ایمیل‌های فاش شده، تریلر هنگام عرضه‌ی Death Stranding، نمایش جدید Star Wars Jedi: Fallen Order، تریلر جدید The Last of Us Part 2 و رونمایی از تاریخ عرضه‌ی آن برای سومین اپیزود State of Play در نظر گرفته شده‌اند. همچنین، به بازی سامورایی محور استودیوی ساکر پانچ یعنی Ghost of Tsushima نیز در این ایمیل اشاره شده است، اما حرفی از نمایش جدید آن زده نشده است.

البته، صحت این اطلاعات به هیچ عنوان مشخص نیست و باید با بدبینی به آن‌ها نگاه کنیم. دلیلی که باعث کاهش اعتبار شایعه‌ی 4chan می‌شود، این می‌باشد که بعید است کمپانی Sony طی یک ایمیل برنامه‌های مهمش را برای اعضای تیم خود ارسال کند. در حال حاضر، از میان بازی‌های انحصاری بزرگ ps4، تنها تاریخ عرضه‌ی Death Stranding برای 17 آبان مشخص شده است.

