بالاخره نسخه‌ی پلی‌استیشن وی‌آر عنوان L.A. Noire: The VR Case Files که در واقع یک بازی واقعیت مجازی بوده، در سایت PEGI ثبت شد. این بازی در ابتدا تنها برای پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر شد و اکنون احتمال می‌رود که بازی L.A. Noire: The VR Case Files برای پلی‌استیشن وی‌آر نیز در راه است.

بازی L.A. Noire: The VR Case Files در ابتدا برای پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار گرفت و برای تجربه‌ی آن به هدست واقعیت مجازی اکیلس ریفت (Oculus Rift)، اچ تی سی وایو (HTC Vive) و یا Valve Index نیاز بود. حال به نظر می‌رسد که این بازی برای پلی‌استیشن وی‌آر نیز منتشر خواهد شد.

به تازگی سایت PEGI لیستی را منتشر کرده که در آن به درجه‌بندی سنی و تاریخ انتشار نسخه‌ی پلی‌استیشن وی‌آر بازی L.A. Noire: The VR Case Files اشاره شده است. در این لیست از تاریخ انتشار بازی رونمایی شده است و به نظر می‌رسد که این بازی قرار است تا امسال برای پلی‌استیشن وی‌آر نیز عرضه شود؛ با این وجود نمی‌توان به این تاریخ اتکا کرد و باید منتظر اعلام رسمی راک‌ستار گیمز (Rockstar Games) باشیم.

بازی L.A. Noire: The VR Case Files نسبت به نسخه‌ی اصلی بازی از خط داستانی کمتری برخوردار است و تنها از هفت پرونده بهره می‌برد. با توجه به اینکه بازی L.A. Noire: The VR Case Files عنوانی واقعیت مجازی بوده، از گیم‌پلی متفاوتی بهره می‌برد و سبک مختص به خود را دارد. شما می‌توانید برای مشاهده‌ی تصاویری از بازی به پست اولین مجموعه از تصاویر L.A. Noire: The VR Case Files منتشر شد، رجوع کنید.

اگر تاکنون نسخه‌ی اصلی بازی را تجربه نکرده‌اید، به شما پیشنهاد می‌کنم تا نسخه بازسازی شده بازی L.A.Noire که هم‌اکنون برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ در دسترس قرار دارد را تجربه نمایید و از این بازی زیبا لذت ببرید. همچنین شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیش‌تر در مورد بازی L.A.Noire به پست تحلیل فنی | بررسی کامل عملکرد بازی L.A. Noire مراجعه نمایید.

منبع متن: gamefa