استودیوی The Initiative سازندگان سابق Just Cause 4، Anthem و Uncharted 4 را استخدام کرده است

همان طور که اطلاع دارید، شرکت مایکروسافت در سال گذشته‌ی میلادی استودیویی جدیدی به نام The Initiative برای ساخت عناوین انحصاری تاسیس کرد. پس از این کار، اعلام شد که افرادی مهمی از صنعت بازی‌های ویدئویی که سابقه‌ی کار در استودیوهایی مانند سانتا مونیکا (Santa Monica)، راکستار (Rockstar) و اینسومنیایک (Insomnic) و برخی دیگر از استودیوها را داشته‌اند، به The Initiative ملحق شدند.

حال، بر اساس اطلاعات و به‌روزرسانی‌هایی که در سایت LinkedIn منتشر شده، استودیوی The Initative، چهار نفر دیگر از افرادی که در سال‌های گذشته برروی برخی از بازی‌های بزرگ کار کرده‌اند، استخدام کرده است. شان اسلیبک (Sean Slayback)، به عنوان طراح ارشد سیستم‌ها، رایان دافین (Ryan Duffin)، به عنوان کارگردان انیمیشن گیم‌پلی، رایان تروبریج (Ryan Trowbridge)، به عنوان کارگردان فنی-هنری و جاستین والترز (Justin Walters) به عنوان هنرمند ارشد محیط به این استودیو پیوسته‌اند.

آقای اسلیبک پیش از این در استودیوی ریسپاون اینترتینمنت (Respawn Entertainmet)، به عنوان طراح ارشد، برروی بازی Apex Legends کار کرده است. همچنین وی سابقه‌ی کار برروی برخی از بازی‌های سری Call of Duty را دارد. آقای دافین در استودیوی بایوور (Bioware)، برروی انیمیشن بازی Anthem کار کرده و پیش از آن نیز سابقه‌ی کار روی بازی Battlefield 5 را نیز داشته است. آقای تروبریج به طور مستقیم به استودیوی اس‌آی‌ای بند (SIE Bend) پیوست و برروی بازی Days Gone کار کرد. وی پیش از این در استودیوی ناتی داگ برروی بازی Uncharted 4 کار کرده است. آقای والترز نیز در استودیوی آوالانچ (Avalanch) سابقه‌ی کار برروی بازی Just Cause 4 را داشته است. وی همچنین در گذشته برروی عناوینی مانند DOOM, Middle-Earth: Shadow of Mordor, Halo: The Master Chief Collection, Call of Duty: Modern Warfare Remastered کار کرده است.

استودیوی The Initiative تاکنون برخی از افراد با استعداد صنعت بازی‌های ویدئویی را جذب کرده است. بنابراین بسیار جالب است تا ببینیم این استودیو برروی چه عناوینی کار خواهد کرد. اخیرا، آقای فیل اسپنسر (Phil Spencer)، مدیر بخش اکس‌باکس گفته است که عناوین انحصاری مایکروسافت در آینده، بازی‌های تک نفره و داستان محور خواهند بود. بنابراین انتظار می‌رود که استودیوی The Initiative برروی برخی از این بازی‌ها کار کند.

