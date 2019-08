شایعه: تاریخ انتشار The Last of Us Part 2 در ماه نوامبر مشخص خواهد شد

طبق شایعه‌ی جدیدی که اخیرا منتشر شده است، شرکت سونی می‌خواهد تا در جریان جدیدترین قسمت از سری State of Play در ماه نوامبر سال جاری میلادی اطلاعات بسیاری را از دو عنوان انحصاری خود یعنی The Last of Us Part 2 و Death Stranding با طرفداران خود به اشتراک بگذارد. با توجه به شایعه‌ی […]

طبق شایعه‌ی جدیدی که اخیرا منتشر شده است، شرکت سونی می‌خواهد تا در جریان جدیدترین قسمت از سری State of Play در ماه نوامبر سال جاری میلادی اطلاعات بسیاری را از دو عنوان انحصاری خود یعنی The Last of Us Part 2 و Death Stranding با طرفداران خود به اشتراک بگذارد.

با توجه به شایعه‌ی تازه‌ای که در وب‌سایت NeoGAF دیده می‌شود، شرکت سونی قرار است تا پیش از عرضه‌ی یکی از بزرگترین عناوین انحصاری خود یعنی Death Stranding قسمت جدیدی از سری State of Play را پخش کند. شرکت مذکور در این سری سعی می‌کند تا در کنار معرفی عناوین جدید، جزئیاتی را از دیگر بازی‌های خود با دوست‌داران این شرکت به اشتراک بگذارد. همانطور که گفته شد این قسمت از سری State of Play احتمالا تریلر زمان عرضه‌ی عنوان Death Stranding را در بر می‌گیرد. از حالا می‌دانیم که این بازی قرار است در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۸ (۸ نوامبر ۲۰۱۹) به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر شود. پس به احتمال زیاد این قسمت جدید از سری گفته شده پیش از روز ۱۷ آبان پخش خواهد شد.

پس از این عنوان اما شرکت سونی به سراغ جدیدترین ساخته‌ی استودیوی ریسپاون اینترتینمنت (Respawn Entertainment) یعنی Star Wars Jedi: Fallen Order می‌رود. پس از این بازی اما نوبت به دیگر انحصاری بزرگ شرکت ژاپنی یعنی The Last of Us Part 2 می‌رسد و به احتمال بسیار زیاد شاهد انتشار جزئیات بیشتر و مشخص شدن تاریخ عرضه‌ی آن خواهیم بود که طبق این شایعه ماه مه سال ۲۰۲۰ میلادی خواهد بود.

این شایعه اما تاکید می‌کند که در این قسمت از State of Play قرار نیست از بازی Ghost of Tsushima صحبتی شود و شرکت سونی انتشار اطلاعات این بازی را به زمان دیگری موکول کرده است. یکی از دلایل این موضوع می‌تواند این باشد که استودیوی ساکر پانچ (Sucker Punch) سعی دارد تا علاوه بر بهینه‌سازی بازی برای کنسول‌های نسل بعدی، آن را به شکلی بسیار قابل قبول برای کنسول‌های فعلی عرضه کند.

در حال حاضر نمی‌توان به این دسته از شایعات اعتماد کرد. چراکه پیش‌تر نیز دیده بودیم که شایعاتی از این قبیل و مربوط به مشخص شدن تاریخ عرضه‌ی عنوان موردانتظار The Last of Us Part 2 نیز منتشر شده است که البته هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است. از طرفی دیگر اما این می‌تواند تصمیمی منطقی برای شرکت سونی باشد. دو عنوان Death Stranding و Star Wars Jedi: Fallen Order در ماه نوامبر عرضه می‌شوند و برنامه‌ریزی برای نمایش قسمت جدیدی از State of Play در اوایل این ماه می‌تواند کاری طبیعی از سوی سونی باشد.

همانطور که گفته شد، بازی The Last of Us Part 2 در تاریخی نامشخص به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa