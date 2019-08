بازی The Sinking City در اواخر ماه ژوئن سال جاری منتشر شد. این بازی که از رمان‌های مشهور لاوکرافت اقتباس شده، داستان یک کارآگاه را روایت می‌کند که خود را در شهری عجیب و سیل زده پیدا می‌کند که در آن اتفاقات و حوادث وحشتناکی به وقوع پیوسته است. در جریان رویداد E3 2019، نسخه‌ی […]

بازی The Sinking City در اواخر ماه ژوئن سال جاری منتشر شد. این بازی که از رمان‌های مشهور لاوکرافت اقتباس شده، داستان یک کارآگاه را روایت می‌کند که خود را در شهری عجیب و سیل زده پیدا می‌کند که در آن اتفاقات و حوادث وحشتناکی به وقوع پیوسته است. در جریان رویداد E3 2019، نسخه‌ی نینتندو سوییچ این بازی تایید شد و اخیرا سازندگان The Sinking City اطلاعاتی از این نسخه را ارائه داده‌اند.

آقای سرگی اوگانسیان (Sergey Oganesyan)، مدیر انجمن استودیوی فراگورز (Frogwares)، در مصاحبه‌ای طولانی با وب‌سایت Nintendo Life، در مورد ویژگی‌های نسخه‌ی نینتندو سوییچ این بازی صحبت کرد. وی در پاسخ به این سوال که آیا نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی ویژگی‌های منحصری به فردی دارد یا خیر، اشاره کرد که این پورت از ویژگی کنترل دوربین و قابلیت‌های صفحه‌ی لمسی بهره خواهد برد.

وی اظهار داشت:

این بازی شامل گزینه‌ی استفاده از گردش نما هنگام نشانه‌گیری با اسلحه و نیز کنترل دوربین هنگام استفاده از قایق خواهد بود. علاوه بر این می‌توانید از قابلیت صفحه‌ی لمسی در رابط کاربری بازی و برای انتخاب دیالوگ در گفتگوها استفاده کنید.

نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی The Sinking City قرار است در پاییز سال جاری منتشر شود. The Sinking City در حال حاضر برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است. شما می‌توانید نقد و بررسی بازی را از طریق وب‌سایت گیمفا و با عنوان «غرق در سیاهی | نقد و بررسی بازی The Sinking City» مطالعه بفرمایید.

منبع متن: gamefa