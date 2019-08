Capcom در همایش Anime Festival Orlando 2019 سوپرایزی از Devil May Cry را به طرفداران نشان داده است

شرکت Capcom در همایش Anime Festival Orlando 2019 برای طرفداران Devil May Cry سوپرایز ویژه‌ای ترتیب داده بود. این رویداد از روز 18 الی 20 مرداد برگزار شد.

به گزارش پردیس گیم، روبن لانگدون به عنوان صداپیشه شخصیت Dante در Devil May Cry 5، در آخر یک پنل از طرفداران خواست فیلم‌برداری نکنند تا چیز خاصی به آن‌ها نشان داده شود:

"باید از شما درخواست کنم که گوشی‌های خود را کنار بگذارید. لطفا این کار را بکنید. Capcom به من اجازه داده تا این را به‌طور خصوصی به شما نشان دهم."

هیچ‌کس به جز افراد حاضر در آنجا نمی‌دانند چه اتفاقی افتاد. صداپیشه شخصیت ورجیل هم گفت تا وقتی Capcom اجازه ندهد، نمی‌تواند جزئیاتی از ویدیوی به نمایش در آمده به اشتراک گذاشته بگذارد.

بازیکنان حدس می‌زنند احتمالا با یک DLC برای Devil May Cry 5 یا بازی کاملا جدیدی روبه‌رو خواهیم شد. مورد اول منطقی‌تر به‌نظر می‌رسد زیرا Devil May Cry 5 همین اواخر در دسترس قرار گرفته و برای معرفی یک بازی کاملا جدید کمی زود است.

اما با این حال پیش از این هم سازندگان تایید کرده بودند به غیر از The Bloody Palace، دیگر برنامه‌ انتشار DLC برای Devil May Cry 5 ندارند. متئو واکر در آپریل گذشته گفته بود کار سازندگان با Devil May Cry 5 تمام شده است.

امیدواریم که رونمایی مرموز Capcom را به‌زودی ببینیم. این شرکت در شب افتتاحیه همایش Gamescom که در 28 مرداد برگزار می‌شود، حضور خواهد داشت.

