به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Wccftech به نظر می‌رسد که اولین جزئیات و تصاویر جدیدترین نسخه‌ی فرنچایز Need for Speed که Heat نام دارد، فاش شده است. همانطور که می‌دانید، امشب به صورت رسمی از Need for Speed Heat با انتشار تریلری توسط EA رونمایی می‌شود، اما یکی از کاربران وبسایت resetera موفق شده است تا تصاویر و اطلاعاتی را از این تریلر قبل از انتشار رسمی استخراج کند.

با توجه به این تصاویر و حال و هوای آن‌ها، به نظر می‌رسد که نسخه‌ی جدید در شهر میامی جریان دارد. گفته می‌شود که Heat، داستان جدی و تاریک‌تری در مقایسه با نسخه‌های قبل داشته و جهان باز(Open World) است. بازی دارای چرخه‌ی شب و روز نبوده، اما آب و هوای بارانی برای آن تایید شده است. یکی از خبرهای خوشحال‌کننده برای طرفداران مجموعه‌ی ریسینگ EA این است که برای تجربه‌ی Heat نیازی نیست تا همیشه آنلاین باشید و می‌توانید هر زمان که خواستید، بازی را متوقف کنید.

همچنین، استودیوی توسعه‌دهنده Ghost Games از Need for Speed Heat به عنوان شالوده و پایه‌‌ای عناوین آینده‌ی Need for Speed استفاده خواهد کرد و خود Heat نیز ترکیبی از Need for Speed 2015 و Need for Speed Rivals می‌باشد. گفته می‌شود که گرافیک Heat از نسخه‌ی Payback بهتر بوده و نزدیک به ریبوت سال Need for Speed که در سال 2015 عرضه شد، است.

علاوه بر این، تعقیب و گریزهای پلیسی کلاسیک Need for Speed در Heat بازخواهند گشت. هلیکوپترها در گشت و گذارهای آزاد بازگشته و هیچگونه سرعت‌گیری نیز وجود نخواهد داشت. دیدگاه شما درباره‌ی این جزئیات فاش شده چیست؟

منبع متن: pardisgame