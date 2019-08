تصاویر جدیدی از بازی Need for Speed Heat منتشر شد

قرار است به زودی از نسخه‌ی بعدی Need for Speed رونمایی شود و امروز تصاویری نیز از این بازی منتشر شده است. شاید سری Need for Speed را بتوان بزرگ‌ترین مجموعه‌ی مسابقه‌ای دانست. این بازی در سال ۱۹۹۴ شروع به کار کرد و منبع اصلی مسابقات خیابانی و هیجان‌انگیز در میان بازی‌بازان بوده است. بدون […]

قرار است به زودی از نسخه‌ی بعدی Need for Speed رونمایی شود و امروز تصاویری نیز از این بازی منتشر شده است.

شاید سری Need for Speed را بتوان بزرگ‌ترین مجموعه‌ی مسابقه‌ای دانست. این بازی در سال ۱۹۹۴ شروع به کار کرد و منبع اصلی مسابقات خیابانی و هیجان‌انگیز در میان بازی‌بازان بوده است. بدون شک کسی وجود ندارد که عاشق عناوین مسابقه‌ای باشد و حداقل یک نسخه از این سری را تجربه نکرده باشد. کافی است تا عنوانی همچون Need for Speed Most Wanted را به یاد بیاورید تا متوجه شوید که این بازی چه خاطرات زیبا و بزرگی در ذهن تمامی بازی‌بازان نقش‌بندی کرده است. به هر حال، حدود ۲۵ سال از اولین نسخه‌ی این سری می‌گذرد و قرار است که به زودی از نسخه‌ی بعدی این مجموعه رونمایی شود. پیش از معرفی رسمی این بازی، تصاویری از آن منتشر شده است که هیجان بازی‌بازان برای معرفی نسخه‌ی جدید را چند برابر کرده است.

نسخه‌ی جدید سری Need for Speed با نام Heat قرار است که امروز به صورت رسمی معرفی شود. یکی از کاربران یو‌تیوب موفق شده است تا از تریلری که به نظر می‌رسد قرار بود تریلر معرفی این بازی به صورت رسمی باشد، تصاویری را زودتر از موعد استخراج کند. این تصاویر صحنه‌هایی از بازی را نشان می‌دهند و ممکن است که اطلاعاتی از آن چه که قرار است در این نسخه مشاهده کنیم را در اختیار ما قرار دهند.

این طور که به نظر می‌رسد قرار است کمی با جزئیات مربوط به دهه‌ی هشتاد میلادی در این بازی روبرو شویم. همچنین در یک تصویر دختری را مشاهده می‌کنیم که در یک ماشین جدید به بیرون نگاه می‌کند. تصویر دیگر شخصیتی را در حال دویدن یا فرار کردن از یک محیط خطرناک نشان می‌دهد که احتمالا از میان‌پرده‌های بازی برداشته شده است. در قسمت زیر می‌توانید تصاویر منتشر شده از این بازی را مشاهده کنید.

این بازی قرار است که امروز یعنی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ (۱۴ آگست ۲۰۱۹) رسما معرفی و رونمایی شود.

منبع متن: gamefa