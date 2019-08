نام اچیومنت توضیحات اچیومنت امتیاز

Everything’s Going to be Okay قسمت (Episode) اول از فصل (Season) اول را کامل کنید ۲۰

It’s Not Stealing If You Need It قسمت دوم از فصل اول را کامل کنید ۳۰

Lend Me Your Ears قسمت سوم از فصل اول را کامل کنید ۳۰

Penultimate قسمت چهارم از فصل اول را کامل کنید ۳۰

What Remains قسمت پنجم از فصل اول را کامل کنید ۹۰

Loose Ends قسمت ششم از فصل اول را کامل کنید ۹۰

Split Decision قسمت اول از فصل دوم را کامل کنید ۲۰

Reunion قسمت دوم از فصل دوم را کامل کنید ۳۰

Eye of the Storm قسمت سوم از فصل دوم را کامل کنید ۳۰

Beyond the Trees قسمت چهارم از فصل دوم را کامل کنید ۳۰

All The Dead Lie Down قسمت پنجم از فصل دوم را کامل کنید ۹۰

Family Road Trip قسمت اول از فصل A New Frontier را کامل کنید ۲۰

Bloody Business قسمت دوم از فصل A New Frontier را کامل کنید ۳۰

Southern Hospitality قسمت سوم از فصل A New Frontier را کامل کنید ۳۰

Faces in the Crowd قسمت چهارم از فصل A New Frontier را کامل کنید ۳۰

Sole Survivors قسمت پنجم از فصل A New Frontier را کامل کنید ۹۰

Landfall قسمت اول از فصل Michonne را کامل کنید ۲۰

Quiet Time قسمت دوم از فصل Michonne را کامل کنید ۳۰

Farewell قسمت سوم از فصل Michonne را کامل کنید ۹۰

Protector قسمت اول از فصل نهایی را کامل کنید ۲۰

Defender قسمت دوم از فصل نهایی را کامل کنید ۳۰

Leader قسمت سوم از فصل چهارم را کامل کنید ۳۰