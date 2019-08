بر اساس شایعه‌ی جدید منتشر شده، شرکت سونی قرار است کنسول پلی‌استیشن ۵ را در مراسم Playstation Meeting 2020 معرفی نماید که در تاریخ چهارشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ (۱۲ فوریه ۲۰۲۰ میلادی) برگزار می‌شود. همچنین این شرکت همراه با معرفی این کنسول از بازی‌های جدید نیز رونمایی خواهد کرد. همگان از وجود و ساخته شدن […]

همگان از وجود و ساخته شدن کنسول پلی‌استیشن ۵ باخبر هستند ولی تاکنون به طور رسمی از آن رونمایی نشده است؛ مخصوصا با وجود شرکت نکردن سونی در نمایشگاه E3 2019 و همچنین دیگر مراسم‌ها. این موضوع باعث شده است تا طرفداران شرکت سونی نسبت به بازی‌های آینده‌ی این شرکت دچار سردرگمی شوند ولی امروز شایعه‌ی جدید منتشر شده، امیدها را در دل طرفداران مجددا زنده نمود. بر اساس شایعه‌ی جدید منتشر شده مراسم Playstation Meeting 2020 حقیقت دارد و قرار است در آن از آینده‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵ صحبت شود.

بر اساس این گزارش قرار است از کنسول پلی‌استیشن ۵ و بازی‌های زمان عرضه‌ی این کنسول در مراسم Playstation Meeting 2020 رسما رونمایی شود. در این مراسم به غیر از صحبت درباره‌ی آینده‌ی این شرکت و کنسول پلی‌استیشن ۵، قرار است درباره‌ی بازی‌های مورد انتظار The Last of Us Part 2، Ghost of Tsushima و Nioh 2 نیز جزئیاتی به اشتراک گذاشته شود. برخی از طرفداران عقیده دارند بازی‌های مورد ذکر از جمله عناوین زمان عرضه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵ هستند زیرا مدت زمانی طولانی است که از آن‌ها صحبت نشده و به طور آهسته به زمان عرضه‌ی کنسول‌های نسل آینده نزدیک می‌شویم.

به هرحال برگزاری مراسم Playstation Meeting 2020 و رونمایی از کنسول پلی‌استیشن ۵ تنها در حد شایعه باقی می‌ماند و طرفداران بایستی برای تایید این موضوع تا انتشار اطلاعات رسمی از سوی شرکت سونی صبر نمایند.

منبع متن: gamefa