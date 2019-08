تاریخ انتشار بازی The Vanishing of Ethan Carter برروی نینتندو سوییچ مشخص شد

تیم سازنده‌ی بازی جذاب The Vanishing of Ethan Carter پس از عرضه‌ی این عنوان برروی کنسول‌های مختلف، امروز از انتشار آن برروی کنسول نینتندو سوییچ خبر داد. تاریخ دقیق عرضه‌ی این بازی نیز مشخص شده است که در ادامه می‌توانید شاهد جزئیات بیشتری در این خصوص باشید. The Vanishing of Ethan Carter از سری عناوین […]

تیم سازنده‌ی بازی جذاب The Vanishing of Ethan Carter پس از عرضه‌ی این عنوان برروی کنسول‌های مختلف، امروز از انتشار آن برروی کنسول نینتندو سوییچ خبر داد. تاریخ دقیق عرضه‌ی این بازی نیز مشخص شده است که در ادامه می‌توانید شاهد جزئیات بیشتری در این خصوص باشید.

The Vanishing of Ethan Carter از سری عناوین به سبک ماجراجویی و ترسناک است که استودیوی استروناتس (Astronauts) وظیفه‌ی انتشار آن را برعهده دارد. این بازی ابتدا در سال ۲۰۱۴ برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار گرفت و پس از واکنش‌های مثبت و استقبال بازی‌بازان، شاهد عرضه‌ی آن در سال ۲۰۱۵ برای پلی‌استیشن ۴ نیز بودیم. نسخه‌ی اکس‌باکس وان این بازی هم اوایل سال گذشته در اختیار بازی‌بازان قرار گرفت. شما در این بازی کنترل شخصیتی به نام Paul Prospero را برعهده می‌گیرید که پیام عجیبی از Ethan Carter دریافت می‌کند. سپس باید به منطقه‌ی زندگی او رفته و به کشف معماهای مختلف و جذاب بپردازید.

حال مطلع شدیم که بازی The Vanishing of Ethan Carter در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ (۱۵ آگست ۲۰۱۹ میلادی) برروی کنسول نینتندو سوییچ نیز در دسترس قرار خواهد گرفت. به نقل از سازندگان، این نسخه با تغییرات اندکی همراه خواهد بود. اگر از طرفداران عناوین ترسناک باشید، این بازی مدت زیادی شما را سرگرم خواهد کرد. در پایان می‌توانید نقد و بررسی بازی مذکور را از طریق این نشانی مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa