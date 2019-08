بازی Frostpunk در سال 2018 برای پلتفرم PC عرضه شد و در زمان عرضه خود توانست بازخوردهای خوبی را از سوی کاربران و همچنین منتقدین دریافت کند. این بازی در سبک استراتژی دنبال می‌شد و اساس بازی Frostpunk را نیز ساخت بنا و مدیریت شهر تشکیل می‌داد. شما به عنوان رهبر شهری محبوس در یخ به ایفای نقش می‌پردازید و باید با اتخاذ تصمیمات حیاتی و مهم برای حفظ و بقا جامعه خود تلاش کنید. همچنین در طول بازی آیتم‌هایی در اختیار شما قرار می‌گیرد که تولید کننده نیروی حرارتی هستند که موجب گرم نگه داشتن و تولید انرژی در شهر شما می‌شود. سال گذشته بود که استودیوی سازنده بازی اعلام کرد که قرار است Frostpunk برای دو کنسول PS4 و Xbox One عرضه شود اما تاریخ مشخصی را برای عرضه این بازی بر روی این دو پلتفرم اعلام نکرد. به گزارش پردیس گیم و به نقل از وبسایت Dualshockers، حال اما به تازگی و در جریان جدیدترین اخبار منتشر شده از این بازی، تاریخ عرضه نسخه‌های کنسولی Frostpunk اعلام شد.

طبق اطلاعات منتشر شده، قرار این بازی در روز 11 ماه اکتبر (19 مهر ماه) بر روی دو کنسول PS4 و Xbox One عرضه شود. برای پورت این بازی بر روی کنسول‌ها توجه ویژ‌‌ه‌ای بر روی بالانس کردن گیم پلی بازی برای دسته‌های این دو کنسول شده است. همچنین ویژ‌گی‌های جدید دیگری نیز برای تسهیل بازی بر روی دو کنسول PS4 و Xbox One به بازی اضافه شده است. تمامی بروزرسانی‌های نسخه PC بر روی این نسخه اعمال شده و بسته الحاقی The Fall of Winterhome نیز در این بازی حضور دارد. بازی Frostpunk: Console Edition در روز 11 ماه اکتبر (19 مهر ماه) به صورت دیجیتالی و در روز 18 ماه اکتبر (26 مهر ماه) به صورت فیزیکی برای دو کنسول PS4 و Xbox One عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame