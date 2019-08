بر طبق گزارش مالی‌ سه ماهه‌ی دوم سال ۲۰۱۹ شرکت «اسکوئر انیکس» (Square Enix)، این شرکت در این بازه‌ی مشخص نسبت به سال گذشته سود بسیار بیشتری را کسب کرده است و این میزان سود به لطف مجموعه محبوب و معروف «فاینال فانتزی» (Final Fantasy) به دست آمده است.

بر طبق این گزارش اسکوئر انیکس در این بازه حدود ۵۰۱ میلیون دلار درآمد داشته است، این میزان درآمد به نسبت میزان درآمد در همین بازه در سال ۲۰۱۸ چیزی بالغ بر ۱۹ درصد رشد داشته. دو بازی Final Fantasy XII: The Zodiac Age و Final Fantasy X/X-2 HD Remaster در بازه مذکور برای کنسول‌های نینتندو سوییچ و ایکس‌باکس وان عرضه شدند و فروش بسیار خوبی را تجربه کردند، از طرفی انتظار برای بسته‌ی الحاقی Shadowbringers باعث شد که اسکوئر انیکس درآمد بیشتری را از بازی Final Fantasy XIV به دست آورد، در نتیجه عملا بدون عرضه‌ی بازی جدیدی اسکوئر انیکس توانسته از سری فاینال فانتزی سود زیادی را کسب کند و این موضوع قدرت و عظمت فرانچایز فاینال فانتزی را نشان می‌دهد.

در این گزارش مالی میزان فروش بسته الحاقی Shadowbringers اعلام نشده، زیرا این بسته الحاقی درست بعد از پایان سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ عرضه شده است، ولی با توجه به گزارش‌های دیگر شرکت اسکوئر انیکس این بسته الحاقی بسیار قوی عمل کرده و فروش بسیار خوبی را داشته است.

مجموعه‌ی محبوب فاینال فانتزی از سال ۱۹۸۷ آغاز شد و تا الان با عرضه شدن بازی‌های متعددی حدود ۱۴۴ میلیون نسخه از این سری بازی‌ها به فروش رفته است.

در آینده نیز قطعا بخش اعظمی از سود شرکت اسکوئر انیکس مربوط به سری فاینال فانتزی خواهد بود، بازی به شدت مورد انتظار Final Fantasy VII Remake در تاریخ ۱۳ اسفند برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد، انتظار می‌رود بازسازی این بازی نوستالژی که به عقیده بسیاری بهترین نسخه از سری بازی‌های فاینال فانتزی محسوب می‌شود، سود زیادی را برای اسکوئر انیکس به ارمغان بیاورد.

The post فاینال فانتزی دلیل اصلی افزایش درآمد اخیر اسکوئر انیکس است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala