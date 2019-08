عذرخواهی رئیس توییچ به واسطه پخش محتوای نامناسب در کانال نینجا

پس از نمایش تبلیغات هرزه‌نگاری در کانال سابق نیجا، «امت شیر» (Emmett Shear) – رئیس توییچ – از این ستاره حوزه استریم عذرخواهی کرد.

«تایلر نینجا بلوینز» (Tyler “Ninja” Blevins) – یا به سادگی «نینجا» – که بواسطه استریم‌هایش از بازی محبوب «فورتنایت» (Fortnite) روی سایت توییچ به شهرت جهانی رسید، اخیرا این سایت استریم بازی را به مقصد «میکسر» (Mixer) مایکروسافت ترک کرده است؛ و در این مدت کوتاه – به واسطه پیشنهاد اشتراک رایگان مایکروسافت – بیش از یک میلیون مشترک به کانال او در میکسر پیوسته‌اند. با اینحال، و در نبود او، کانال توییچ نینجا به صفحه‌ای برای تبلیغ سایر استریمرهای محبوب این سایت بدل شده، و ظاهرا یکی از آنها حاوی محتوای هرزه‌نگارانه بوده است.

«شیر» طبق توییتی ادعا کرده که این واقعه زمانی رخ داده است که توییچ «تجربه جدیدی را مبنی بر نمایش محتوای تبلیغاتی در سراسر توییچ، من جمله در صفحه استریمرهای آفلاین، آزمایش می‌کرده است.» بنا به گفته او «این کار با ایجاد ارتباطات جدید در جامعه توییچ، به همه استریمرها کمک خواهد کرد.» و اضافه کرد: «به هر حال، محتوای هرزه‌نگاری که در کانال آفلاین نینجا پدیدار شده، شدیدا ناقض قوانین توییچ بوده است، و ما حساب مربوطه را بطور دائمی معلق کرده‌ایم. این تبلیغات بطور کامل از صفحه نینجا حذف شده است، و ما مشغول بررسی چگونگی وقوع این رخداد هستیم. هدف ما این نبوده، ولی نباید این اتفاق می‌افتاد و من قصد توجیه آن را ندارم.» در ادامه «شیر» مستقیما از نینجا عذرخواهی کرده است.

البته که این ادعا به سرعت توسط نینجا و سایر استریمرهای توییچ ابطال شده است. قبل از این توییت، نینجا طی ویدیوی کوتاهی که در توییتر منتشر کرد، ضمن ابراز انزجار از این رخداد، از طرفداران خود عذرخواهی کرده، تاکید کرده بود که این مسئله از کنترل او خارج است. او همچنین مراتب خشم خود را نسبت به رفتار اخیر توییچ ابراز داشت. از زمانیکه او توییچ را ترک گفته است، نه تنها این سایت از کانال او برای تبلیغ محتواهای دیگر استفاده کرده، بلکه تمام ویدیوها و محتوای تولیدی او – طی نزدیک به یک دهه – را از این کانال حذف کرده است. او طی ویدیویی در توییتر چنین گفته است:

«من و گروهم تمام تلاش خود را خرج کردیم تا این گذار به ساده‌ترین و حرفه‌ای‌ترین شکل ممکن انجام پذیرد. ما هیچ چیز منفی و بدی در باب توییچ به زبان نیاوردیم، و واقعا دلیلی هم برای اینکار نبود.»

و ادامه می‌دهد که استفاده از کانال سابق او برای تبلیغ دیگر استریمرهای مطرح کاری است که توییچ «جز من، در مورد هیچ کانال آفلاین دیگری اعمال نکرده است، و همچنین استریمرهای دیگری هم هستند که با وجود داشتن قرارداد با پلتفرم‌های دیگر، تغییری در کانال ایشان رخ نداده است.»

نینجا و گروهش در حال حاضر در تلاش برای از دسترس خارج کردن کانال او در توییچ هستند. فعلا که این کانال با تمام ویدیوهای او، به وضعیت سابق بازگشته است.

با توجه به گفته های نینجا و بسیاری دیگر از استریمرها، می‌توان مطمئن بود که نه تنها چنین اتفاقی در توییچ سابقه نداشته، بلکه صحبتهای «شیر» هم در مورد «تجربه آزمایشی جدید توییچ»، کاملا ساختگی بوده است. اینکه توییج بواسطه اینکار به دنبال کسب نهایت درآمد ممکن از اعتبار نینجا بوده، و یا صرفا قصد تلافی کردن عمل او در ترک توییچ و پیوستن به میکسر را داشته است، تنها نشانی است بر رفتار کودکانه و غیرحرفه‌ای گردانندان این سایت استریم.

اما گذشته از این موارد، این اولین باری نیست که از توییچ برای پخش محتوای هرزه‌نگاری (یا حتی بدتر) استفاده شده است. این سایت استریم در سال گذشته شاهد رشد صعودی محتوای نامناسب بوده است، و ظاهرا قصد شکایت از کاربرانی را دارد که در این زمینه مسئول بوده‌اند.

واقعیت اینست که در یکسال اخیر، توییچ از استریم بازی، به سوی هرزه‌نگاری حرکت کرده است. سران این سایت گرچه در ظاهر از این امر اظهار نارضایتی می‌کنند، رفتار دوگانه ایشان در قبال تولیدکنندگان اصیل محتوا از یک سو، در قیاس با سهل‌گیری ایشان با تولید کنندگان محتوای هرزه‌نگارانه – افرادی که به «تات» (Thot) مشهورند – از سوی دیگر، چیز دیگری را نشان می‌دهد. مسئله‌ای که خصوصا در چند ماه اخیر خشم بخش بزرگی از کاربران این سایت را به دنبال داشته، و به اعتبار آن خدشه جبران ناپذیری وارد کرده است.

منبع: gameindustry.biz

The post عذرخواهی رئیس توییچ به واسطه پخش محتوای نامناسب در کانال نینجا appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala