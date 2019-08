حجم بازی Borderlands 3 بر روی Xbox One مشخص شد

زمان زیادی تا عرضه بازی Borderlands 3 باقی نمانده است و از این رو طرفداران سری Borderlands هر روز منتظر خبرهای جدیدی از این بازی هستند. تا کنون استودیوی سازنده بازی یعنی Gearbox اطلاعات مختلفی را از بازی منتشر کرده و همچنین تا پیش از این اعلام کرده بود که این بازی بزرگتر از نسخه‌های قبلی خود خواهد بود و زمان مورد نیاز برای اتمام بخش داستانی بازی نیز بین 30 تا 35 ساعت است. از همین رو به نظر می‌رسد که بازی حجم زیادی خواهد داشت و حال به تازگی و در جریان جدیدترین اخبار منتشر شده از این بازی، حجم بازی Borderlands 3 بر روی Xbox One اعلام شد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت Gamingbolt، طبق اطلاعات منتشر شده، بازی Borderlands 3 برای اجرا بر روی Xbox One نیاز به 40 گیگ فضای خالی دارد و احتمالا هم نسخه PS4 بازی هم حجم مشابه‌ای با نسخه Xbox One بازی خواهد داشت. با توجه به وسعت و طولانی بودن بخش داستانی بازی، 40 گیگابایت حجم برای این بازی معقول به نظر می‌رسد. همچنین به تازگی خبری منتشر شده بود مبنی بر این که نسخه‌ی PC بازی Borderlands 3 از قابلیت Preload پشتیبانی نمی‌کند و با توجه به حجم زیاد بازی، کاربران نسخه PC باید مدت زمان بیشتری را بارگذاری نسبت به کاربران نسخه‌های کنسولی بازی صرف کنند. این عنوان اول شخص در تاریخ 13 ماه سپتامبر (22 ماه شهریور) بر روی پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One منتشر می‌شود.

منبع متن: pardisgame