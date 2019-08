از زمان انتشار Destiny 2 برای کامپیوترها خیلی از بازی‌کنان می‌خواستند با اضافه شدن قابلیت کراس‌سیو (Cross-Save) به این پلتفرم مهاجرت کرده و قهرمان خود را با تمام تجهیزاتی که دارد به کامپیوتر منتقل کنند. بانجی هم در نهایت به خواسته هواداران گوش کرد و در کنار معرفی بسته اضافه‌شونده جدید، خبر اضافه شدن قابلیت کراس‌سیو را تایید نمود. با این حال پیش از این نمی‌دانستیم که این ویژگی دقیقا از چه زمانی راه می‌افتد و شروع به کار می‌کند.

حال شرکت بانجی در جدیدترین پست وبلاگ خود اعلام کرد که قابلیت کراس‌سیو در تاریخ ۳۰ مرداد در دسترس بازی‌کننده‌ها قرار می‌گیرد و افراد می‌توانند از اکانت دستینی ۲ خود روی پلتفرم‌های مختلفی استفاده کنند.

قبل از این بانجی اطلاعات بسیار کمی از نحوه کار کردن کراس‌سیو به اشتراک گذاشته بود. بر هر روی بر اساس آن چیزی که در وب‌سایت بانجی نوشته شده می‌دانیم که اگر مشغول تجربه Destiny 2: New Light – نسخه رایگان بازی که تمام محتوای سال اول را شامل می‌شود – هستید، می‌توانید آزادانه کاراکتر خود را بین پلتفرم‌‌ها جابه‌جا کنید. اما اگر قصد دارید Shadowkeep و اساسا هر چیزی که در نسخه رایگان وجود ندارد را بازی کنید، باید بازی را روی آن پلتفرمی که می‌خواهید دوباره خریداری کنید. برای مثال، اگر بازی را روی پلی‌استیشن۴ خریده‌اید و حالا می‌خواهید روی کامپیوتر با قهرمان خود ادامه دهید، باید بازی را دوباره برای کامپیوتر هم بخرید. جدا از این، تمامی Sliverها – واحد پولی بازی – در همان پلتفرم‌هایی که بازی را خریده بودید باقی می‌ماند. این واحد پولی به کاراکترتان تعلق دارد و اگر می‌خواهید بازی را از ابتدا و با شخصیت جدیدی شروع کنید، به آن‌ها دسترسی نخواهید داشت.

همان‌طور که در وب‌سایت بانجی گفته شده، برای راه‌اندازی این قابلیت باید تصمیماتی بگیرید. وقتی کراس‌سیو فعال می‌شود، باید از بین پلتفرم‌های موجود یکی را انتخاب کنید و تنها با همان بازی را ادامه دهید. این بدین معناست که تنها قادر خواهید بود از بین اکانت‌های پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر یکی را انتخاب کرده و دیگر نمی‌توانید بازی را به صورت همزمان با چند قهرمان مختلف روی پلتفرم‌های متفاوتی تجربه کنید. تنها یک شخصیت منتقل خواهد شد.

البته این موضوع باعث نمی‌شود باقی کاراکترهای‌تان برای همیشه از بین بروند. بانجی گفته است که با غیرفعال کردن قابلیت کراس‌سیو تمامی قهرمان‌هایتان روی پلتفرم اصلی بازمی‌گردند. البته برای بازگشتن آن‌ها باید ۹۰ روز صبر کنید. بانجی درباره قوانین کراس‌سیو چنین می‌گوید: «این سیاست به منظور جلوگیری از فعالیت‌هایی مانند بازیابی حساب کاربران توسط دیگر افراد به وجود آمده است.»

بانجی در ادامه اطلاعاتی را راجع به نسخه کامپیوتری بازی منتشر کرد. همان‌طور که در زمان معرفی Shadowkeep گفته شده بود، Destiny 2 پلتفرم بتل‌دات‌نت را به مقصد استیم ترک خواهد کرد. این موضوع قرار بود همزمان با انتشار Shadowkeep محقق شود. با این حال بانجی همین چند روز پیش اعلام کرد که انتشار جدیدترین بسته اضافه‌شونده بازی را به عقب انداخته و قصد دارد در اولین روز ماه اکتبر آن را در اختیار بازی‌کننده‌ها قرار دهد و بر این اساس، جابه‌جایی بین بتل‌دات‌نت و استیم هم با تاخیر روبه‌رو شده است. با این حال دارندگان نسخه کامپیوتر از روز ۲۹ مرداد قادر خواهند تا با اتصال اکانت بتل‌دات‌نت خود و استیم، این فرایند را آسان‌تر و سریع‌تر کنند.

با رفتن به استیم تمامی چیزهایی که تاکنون برای بازی خریده‌اید – از بسته‌های الحاقی گرفته تا پول بازی – همگی به اکانت‌تان منتقل خواهند شد.

