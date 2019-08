EA با انتشار تریلری زیبا از بازی Need For Speed Heat رونمایی کرد + تاریخ عرضه

دقایقی پیش شرکت EA همان‌طور که وعده داده بود به صورت رسمی از نسخه جدید بازی Need Fpr Speed رونمایی کرد.

به گزارش پردیس‌گیم، این نسخه که Need For Speed Heat نام دارد، توسط استودیو Ghost Games در دست توسعه بوده و طبق شنیده‌ها قرار است شامل ویژگی‌هایی نظیر تعقیب و گریزهای سریع و شخصی‌سازی که سری NFS به خاطر آن شناخته می‌شود، باشد.

تاکنون به جز تریلر معرفی و تاریخ عرضه، هیچ اطلاعات دیگری از بازی منتشر نشده و EA فقط اعلام کرده که 5 روز دیگر در نمایشگاه Gamescom 2019 از گیم‌پلی بازی رونمایی خواهد کرد.

در زیر می‌توانید تریلر معرفی بازی را مشاهده نمایید.

بازی Need For Speed Heat در تاریخ 17 آبان برروی کنسول‌های PS4 و Xbox One و پلتفرم PC عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame