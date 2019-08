تقریبا کم‌تر از یک ماه تا انتشار Borderlands 3 باقی مانده است و به همین خاطر این روزها نام بازی بیش‌تر از هر زمان دیگری به گوش‌مان می‌خورد. چند روز پیش وبلاگ رسمی پلی‌استیشن مصاحبه‌ای با اسکات ولاسکوئز از استودیو گیرباکس (سازنده بازی) انجام داده بود که در ادامه می‌توانید آن را بخوانید. از آنجایی که بوردرلندز ۳ اولین قسمت این مجموعه برای کنسول‌های نسل حاضر است، بیش‌تر بخش‌های مصاحبه به توضیح درباره تکنولوژی‌های مورد استفاده در ساخت بازی اختصاص داده شده.

آیا Borderlands 3 از همان موتور بازی‌سازی قسمت‌های قبلی استفاده می‌کند؟ در این صورت آیا تغییراتی روی موتور اعمال کردید؟

اسکات ولاسکوئز: برخلاف قسمت دوم و The Pre-Sequel که توسط آنریل انجین ۳ اجرا می‌شدند، بوردرلندز ۳ از پایه توسط جدیدترین موتور اپیک گیمز یعنی آنریل انجین ۴ ساخته شده است. مثل همیشه ما آنریل ۴ را برای بازی و نیازهای تیم خود تغییر دادیم و آن را شخصی‌سازی کردیم.

چیزی که به شدت به آن افتخار می‌کنیم این است که تیم ما توانست با سرعت بسیار زیادی کارهای تغییر موتور بازی را انجام دهد. انجام این کارها به طور معمول حدود دو یا سه سال اضافه دیگر زمان می‌برد.

بزرگ‌ترین تفاوت ساخت بازی برای پلی‌استیشن۴ در مقایسه با کنسول‌های نسل قبل چیست؟

پلی‌استیشن۴ یک کنسول فوق‌العاده است، اما پلی‌استیشن۴ پرو کارها را به سطح دیگری می‌برد و با ارائه رزولوشن و فریم‌ریت بالاتر به ما اجازه می‌دهد تا بازی را بزرگ‌تر و بهتر کنیم. این اتفاق بسیار خوبی است چرا که در نسل قبل قدرت سخت‌افزارها برای کل نسل ثابت بود و تغییری نمی‌کرد و این موضوع برای سازندگان بسیار تاسف‌آور بود چرا که ما همیشه می‌خواستیم کیفیت کار خود را بالاتر و بالاتر ببریم. سونی در این نسل کار بسیار فوق‌العاده‌ای انجام داد و باعث شد تا کار ما سازندگان بسیار راحت‌تر شود.

چه خصوصیتی در بوردرلندز ۳ وجود دارد که پیش از این و در نسل قبلی کنسول‌ها نمی‌توانستید آن را پیاده‌سازی کنید؟

قابلیت‌های آنلاین پلی‌استیشن و شبکه آن در این نسل در مقایسه با قبل پیشرفت بسیار محسوسی داشته است. در نسل قبل نمی‌توانستیم خیلی از قابلیت‌های آنلاین بازی را داشته باشیم. برای مثال، یکپارچه کردن دوستان و بهبود عملکرد سیستم مچ‌میکینگ یکی از موارد بسیار مهم بازی به حساب می‌آیند و اگر همچنان در نسل قبل بودیم، نمی‌توانستیم آن‌ها را در بازی قرار دهیم.

آیا بوردرلندز ۳ از رزولوشن ۴K و قابلیت HDR پشتیبانی می‌کند؟ در این صورت آیا می‌توانید بگویید که بازی از چه طریقی این فناوری‌ها را به نمایش می‌گذارد؟

بله، بوردرلندز ۳ از رزولوشن ۴K و HDR پشتیبانی می‌کند. در حقیقت ما به شما این اجازه را داده‌ایم که هر کدام از آن‌ها را به صورت جداگانه و دلخواه فعال کنید. بنابراین، اگر می‌خواهید می‌توانید بازی را با رزولوشن ۱۰۸۰p و HDR بازی کنید.

زمانی که ۴K و HDR فعال باشند، بازی واقعا فوق‌العاده به نظر می‌رسد. در این حالت، از اسلحه‌ها گرفته‌ تا دشمنان و افکت‌های مبارزات و هر چیز دیگری بسیار پرجزئیات و دیدنی هستند. اگر صفحه نمایش شما از این قابلیت‌ها برخوردار باشد، مطمئنا می‌خواهید بازی را این تنظیمات تجربه کنید.

آیا بازی‌کننده‌ها می‌توانند از بین حالت‌های مختلف گرافیکی و نمایشی یکی را انتخاب کنند؟

بله. بازی‌کننده‌ها قادر خواهند بود در پلی‌استیشن۴ پرو بین رزولوشن بهتر و عملکرد بهتر یکی را از بخش تنظیمات بازی انتخاب کنند. وقتی رزولوشن را انتخاب می‌کنید، ما بالاترین رزولوشن ممکن را برای‌تان نمایش می‌دهیم و فریم‌ریت بازی هم روی ۳۰ قفل می‌شود. اما اگر عملکرد بهتر را انتخاب کنید، فریم‌ریت بازی به ۶۰ می‌رسد و رزولوشن آن هم روی ۱۰۸۰p باقی می‌ماند.

نکته جالب این است که اگر تلویزیون شما تنها از کیفیت ۱۰۸۰p پشتیبانی می‌کند، بازی با استفاده از قابلیت Supersample روی سخت‌افزار کنسول، رزولوشن بهتری را به نمایش می‌گذارد. بنابراین، به لطف قدرت پلی‌استیشن۴ پرو، با فعال کردن این حالت کیفیت ۱۰۸۰p در مقایسه با حالت معمولی بازی بسیار واضح‌تر به نظر می‌رسد.

هدف ما از این تنظیمات و سایر آن‌ها این است که نه تنها خود را تا جای ممکن با افراد بیش‌تری تطبیق دهیم، بلکه بگذاریم آن‌ها با شیوه دلخواه خود بازی را تجربه کنند.

آیا نکته و مثال جالب دیگری درباره ساخت بازی روی این نسل کنسول‌ها هست که بخواهید آن را بگویید؟

در این نسل، ابزار ساخت بازی برای پلی‌استیشن ۴ و پرو بسیار فوق‌العاده بوده‌اند. سونی به عنوان یک سازنده واقعا به بازخورد ما گوش کرد و با فراهم آوردن این بهبودها و پیشرفت‌ها به ما اجازه داد با سرعت بیش‌تری بازی را بهبود داده و آن را با کیفیت بهتری اجرا کنیم.

برای بازی‌کننده‌هایی که آخر امسال سراغ تجربه بوردرلندز ۳ می‌روند چه نصحیتی دارید؟

بزرگ‌ترین نصیحت من برای تازه‌کار و باتجربه‌ها این است که بازی را به صورت کواپ و چندنفره تجربه کنید. وقتی که هنگام تجربه بازی هستید دوستان خود را به بازی بیاورید یا با استفاده از سیستم مچ‌میکینگ با دیگر بازی‌کننده‌ها مسیر خود را ادامه دهید. تجربه بازی به صورت کواپ سطح دیگری از شوخی و آشوب را به این مجموعه اضافه می‌کند و این موضوع در قسمت سوم هم بیش‌تر شده است.

The post Borderlands 3 روی پلی‌استیشن ۴ پرو با سرعت ۶۰ فریم اجرا می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala