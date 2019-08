نقد و بررسی بازی Dry Drowning

"به قلم علیرضا محزون"

نقد این بازی براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

با شنیدن نام visual novel اولین چیزی که به ذهن می‌آید گروهی از عناوین ماجراجویی ژاپنی هستند که با طراحی هنری انیمه‌مانند خود طرفداران بسیاری به خصوص در شرق آسیا دارند. استفاده از دیالوگ‌های متنی برای پیشبرد داستان بازی و همچنین بهره بردن از تصاویر ثابت یا نیمه متحرک از ویژگی‌های بارز این سبک به حساب می‌آید. هر چند شاید بتوان این زیرژانر را در تسخیر ژاپنی‌ها دانست، اما هر از چندگاهی بازی‌های غربی‌ای نیز پیدا می‌شوند که از این قالب منحصربه‌فرد بهره می‌برند. Dry Drowning را نیز باید یکی از همین عناوین دانست؛ یک بازی ماجراجویی جنایی که در زیرژانر visual novel قرار می‌گیرد. این عنوان توسط استودیوی ایتالیایی Studio V ساخته شده که اولین بازی در کارنامه‌ی آن‌ها نیز محسوب می‌شود.

Dry Drowning در آینده‌ای نچندان دور و در یک کشور خیالی با نام Nova Polemos جریان دارد؛ جایی که مردم به نوعی در یک زندان بزرگ محصور شده‌اند و مجموعه‌ای از قوانین سخت‌گیرانه، فعالیت‌ها و زندگی مردم را کنترل می‌کند. قهرمان بازی یک کاراگاه خصوصی به نام Mordred Foley است که به همراه دستیار خود در پی پرده برداشتن از هویت یک قاتل زنجیره‌ای به نام پاندورا هستند؛ قاتلی که در تمام قتل‌هایش به دنبال بازسازی افسانه‌های یونانی‌ست. پس از مدتی مشخص می‌شود که قتل‌های صورت‌گرفته بی‌ارتباط با مسائل سیاسی و افراد تاثیرگذار در جامعه نیستند و پرده برداشتن از هویت قاتل نیازمند آشنایی بیشتر با سیستم‌های مخوف امنیتی Nova Polemos و آشکار کردن برخی رازهای آن است. علاوه بر این گذشته‌ی تاریک فولی در متهم کردن انسان‌های بیگناه یکی از موانع او در پیشبرد پرونده محسوب می‌شود؛ گذشته‌ای که شاید حل کردن معمای قتل‌های پاندورا بتواند آن را پاک کند.

بدون شک مهم‌ترین برگ برنده‌ی بازی داستان آن است؛ داستانی که تا انتها جذابیت خود را حفظ می‌کند و می‌تواند ما را با خود همراه نماید. سازندگان بازی موفق شده‌اند با گنجاندن فراز و فرودهای روایی، غافل‌گیری‌ها و همچنین خلق شخصیت‌های جذاب به نوعی ما را در دنیای بازی غرق کنند. با وجود این که بازی از پنج فصل تشکیل شده است و به اتمام رساندن آن به بیش از هشت ساعت زمان نیاز دارد اما در طول این مدت، داستان هیچ‌گاه از آب و تاب نمی‌افتد و همیشه چیزهای جدیدی برای رو کردن دارد. شاید تنها ایرادی که بتوان به داستان وارد دانست برخی لحظات معدود بخصوص در انتهای بازی و فصل پنجم آن است که سازندگان رو به شعار دادن می‌آورند و سعی می‌کنند دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی خود را در دیالوگ‌های کاراکترها بگنجاند. این تلاش سازندگان برای بسط دادن جامعه‌ی منحط Nova Polemos به دنیای واقعی کاملا اضافی به نظر می‌رسد. حتی شاید بهتر بود بازی در انتهای فصل چهارم، جایی که هویت قاتل آشکار می‌شود، به اتمام می‌رسید.

در اکثر بازی‌های سبک visual novel، گیم‌پلی بسیار کم‌رنگ است و داستان، دیالوگ‌ها و شخصیت‌های بازی بیشترین بار جذابیت آن را به دوش می‌کشند. با این وجود، در Dry Drowning سازندگان سعی کرده‌اند تا پا را کمی فراتر بگذارند و برخی المان‌های گیم‌پلی از زیرژانر‌های دیگر سبک ماجراجویی مانند اشاره و کلیلک و درام تعاملی را قرض گرفته و به بازی اضافه کنند. این المان‌ها را می‌توان به سه مورد خلاصه کرد: جستجوی محیط برای یافتن سرنخ‌ها، انتخاب بین اعمال و در نهایت گذاشتن سرنخ‌ها کنار هم برای روشن کردن حقیقت. در ادامه این سه مورد را با دقت بیشتری بررسی می‌کنیم.

در Dry Drowning این امکان به شما داده می‌شود که در مکان‌هایی مانند صحنه‌ی قتل‌ها وارد حالت جستجو شده و برای یافتن سرنخ‌ها با محیط تعامل داشته باشید. از آن‌جایی که در این جا منظور ما از محیط یک تصویر ثابت است و تعداد نقاط قابل تعامل با محیط نیز بسیار محدود هستند عملا این قابلیت همانند بازی‌های اشاره و کلیک تبدیل به یک ویژگی برجسته‌ی گیم‌پلی نمی‌شود. در واقع بازی شما را مجبور می‌کند که بر روی تمام نقاط قابل تعامل با تصویر کلیک کرده و تمام سرنخ‌ها را جمع‌آوری کنید تا بازی ادامه باید.

یکی دیگر از المان‌های گیم‌پلی در بازی، مجبور کردن شما به انتخاب بین دو عمل در شرایط حساس داستانی‌ست. از قضا این ویژگی در بازی بسیار خوب از آب درآمده و می‌تواند شما را به چالش بکشد. اکثر این انتخاب‌ها بسیار سخت هستند و تبعات خاص خود را دارند. برای مثال در انتهای فصل اول، شما باید بین کشتن پاندورا یا نجات دادن یک گروگان یکی را انتخاب کنید. آیا حاضر می‌شوید در مقابل کشتن پاندورا و نجات جان ده‌ها انسان دیگر، شاهد کشته شدن یک انسان بیگناه در مقابل چشمانتان باشید؟ نکته‌ی بسیار جالب در مورد این انتخاب‌ها، تاثیرگذاری آن‌ها بر روند بازی است. هر کدام از این انتخاب‌ها می‌توانند باعث تغییر نظر شخصیت‌ها در مورد شما، اضافه یا حذف شدن برخی کاراکتر‌ها و حتی پایان‌های متفاوت شوند. این موضوع می‌توانست یکی از مهم‌ترین دلایل برای تشویق کردن گیمرها به تکرار دوباره‌ی بازی باشد، اما متاسفانه حجم بالای دیالوگ‌های تکراری و ثابت ماندن روند کلی بازی، عملا ارزش تکرار آن را بسیار کم کرده است.

یکی از نوآوری‌های سازندگان در بازی، دادن یک قابلیت منحصربه‌فرد به فولی برای آشکار کردن دروغ شخصیت‌هاست. در واقع فولی به دلایل نامعلوم هر گاه با یک دروغ از جانب کاراکترهای بازی مواجه می‌شود، بر چهره‌ی این کاراکتر‌ها ماسک‌های وحشتناک می‌بیند. حالا اگر شما سرنخ‌های کافی در اختیار داشته باشید می‌توانید این ماسک‌ها را از بین برده و حقیقت را آشکار کنید. به این منظور، دادن جواب‌های درست به ادعاهای شخصیت‌ها یا رو کردن سرنخ‌های مهم ضروری است. این سیستم در بازی Living Nightmare نامیده می‌شود. متاسفانه از آن‌جایی که این جواب‌ها باید از میان سه گزینه انتخاب شوند و معمولا خیلی واضح هستند، این بخش از بازی نیز چندان چالش‌برانگیز و جالب از آب درنیامده است. حتی اگر شما سه بار اشتباه کرده و بازنده‌ی این چالش شوید، بازی دقیقا به ابتدای پرسش و پاسخ با کاراکتر باز‌می‌گردد و عملا مجازاتی برای این اشتباه وجود ندارد.

طراحی هنری در Dry Drowning بسیار زیباست. هر چند ما در بیشتر طول بازی شاهد دو کاراکتر در سمت چپ و راست تصویر هستیم، اما گاهی بازی طرح‌های بی‌نظیری را به تصویر می‌کشد که به خوبی حس و حال کاراکتر‌ها و محیط را به گیمر منتقل می‌کنند.

نکات مثبت

داستان جذاب که در اکثر اوقات کیفیت خود را حفظ می‌کند

مجبور کردن گیمر به گرفتن تصمیمات سخت و تاثیرگذار

گرافیک هنری زیبا

نکات منفی

سیستم Living Nightmare چندان راضی‌کننده نیست

ارزش تکرار نچندان بالا با توجه به روند کلی ثابت و حجم بالای دیالوگ‌های تکراری

گیم‌پلی کم‌عمق

سخن آخر: Dry Drowning در ارائه‌ی یک داستان درگیرکننده موفق عمل می‌کند؛ داستانی که می‌تواند در اکثر لحظات بازی کیفیت خود را حفظ نماید. تصمیم سخت و دوراهی‌هایی که بازی در پیش پای گیمر قرار می‌دهد تجربه‌ی اثر را لذت‌بخش‌تر می‌کند. با این وجود، برخی مکانیزم‌های گیم‌پلی مانند سیستم Living Nightmare آن چنان که باید راضی‌کننده نیستند.

Dry Drowning offers an engaging story that keeps its quality in almost every game moments. The hard decisions and dilemmas also add more spice to the experience. However, when it comes to some of the gameplay mechanisms such as the Living Nightmare system, the game is not quite satisfying.

Final Score: 7 out of 10

