معجزه در جزیره | پیش نمایش بازی GreedFall

نمی‌دانم چه تا اندازه با بازی GreedFall آشنایی دارید! یک بازی نقش آفرینی که اخیرا اطلاعات زیادی در موردش منتشر شده است. عنوانی که خیلی وقت پیش معرفی شد و کم کم به تاریخ انتشارش نزدیک می‌شویم. عنوانی کم ادعا و کم حجم که اتفاقا همزمان با یک انحصاری بزرگ مایکروسافت، یعنی Gears 5 منتشر خواهد شد. این روزها تعداد بازی‌هایی که کاملا RPG هستند و یا از المان‌های نقش آفرینی استفاده می‌کنند، روز به روز در حال افزایش است. به همین خاطر شنیدن نام یک بازی نقش آفرینی دیگر چندان هیجان انگیز نیست! حداقل نه به خاطر ژانرش. استودیو Spiders، توسعه دهنده این بازی، توسعه‌دهنده کم تجربه یا بی‌سابقه ای نیست. در لیست بازی‌هایی که Spiders توسعه دهنده آن ها بوده و یا دست کم به ساخت آن‌ها کمک کرده، اسم بازی‌هایی مثل Sherlock Holmes Versus Jack The Ripper، Bound By Flame، Of Orcs and Men و چند بازی نه چندان آشنای دیگر به چشم می‌خورد. بدون تعارف بگذارید بگویم که به غیر از Sherlock Holmes Versus Jack The Ripper – که آن هم صرفا پورت Xbox 360 بازی در دست استودیو اسپایدرز بود – این استودیو عملا هیچ بازی موفق دیگری را در کارنامه خود ندارد. تازه همان Sherlock Holmes Versus Jack The Ripper هم دستاورد خاصی نداشته و صرفا عنوانی معروف‌تر و بهتر نسبت به دیگر بازی‌های توسعه داده شده توسط این استودیو است. آخرین بازی که شخصا از این استودیو تجربه کردم، عنوان Bound By Flame بود. یک نقش آفرینی بسیار ضعیف و ناقص که هیچ حرفی برای گفتن نداشت. ترکیبی از داستان ضعیف، انیمیشن‌های مضحک و از همه مهم تر Quest‌های تکراری و خسته کننده که در نهایت تبدیل به یکی از بدترین نقش آفرینی‌هایی شد که تا به حال بازی کرده‌ام. خب در مورد Bound By Flame شخصا انتظارات بالایی از آن عنوان هم داشتم. شاید بهتر باشد که یاد بگیریم توقعات خود را از محصولات استودیوهای کوچکی مثل اسپایدرز پایین بیاوریم. خصوصا در ژانرهایی مثل RPG که توسعه آن‌ها واقعا کار دشوار و سختی است. هم به لحاظ رقابت با دیگر بازی‌های بزرگ این ژانر و هم از لحاظ وسعت خود بازی.

این استودیوی کوچک فرانسوی حتی بعد از شکست Bound By Flame هم بیکار ننشست و دو سال، در سال ۲۰۱۶ بعد محصول دیگری از این استودیو هم تحت عنوان The Technomancer منتشر شد. این طور که از شواهد پیداست، The Technomancer هم بازی ضعیفی بود نسخه PC این بازی به متای ۵۶ رضایت داد. بهترین نسخه این بازی، ورژن Xbox One آن بود که متایش نهایتا ۶۸ شد. با نگاهی به نمرات بازی‌ها و مقایسه دو عنوان اخیر استودیو Spiders که هر دو هم با همکاری Focus Home Interactive منتشر شده‌اند، می‌توان به این نتیجه رسید که اسپایدرز در حال پیشرفت است. هر چند که این پیشرفت تا کنون چندان محسوس نبوده و به داد محصولات این استودیو نرسیده است. طبیعتا عنوانی که متای آن به سختی به ۶۰ می‌رسد کمتر این فرصت را پیدا می‌کند تا حتی توسط بازیکن مورد تجربه قرار بگیرد. GreedFall توسط یک استودیوی نسبتا با سابقه ولی نه چندان مطرح در دست توسعه قرار دارد. حتی در نگاه اول هم نمی‌توان به این بازی چندان خوشبین بود; آن هم در شرایطی که در سال ۲۰۱۹ هستیم و امسال، سال بازی‌های بزرگ است. با نگاهی به تریلرهای منتشر شده از این بازی، می‌توان حدس زد که GreedFall دست کم چیز جدیدی برای عرضه ندارد. ولی آیا می‌تواند همان چیزهای قدیمی و کلیشه‌ای در بازی‌های نقش آفرینی را به نحو احسن در خود پیاده‌سازی کند؟ اگر بعد از انتشار پاسخ این سوال مثبت باشد، پس قطعا GreedFall حداقل ارزش تجربه کردن را دارد. در واقع این طور به نظر می‌رسد که این بازی بیش از هر نقش آفرینی دیگری، به سری Dragon Age شباهت داشته باشد. البته که سری Dragon Age یک مجموعه قدیمی، با سابقه، پرطرفدار و بزرگ است و مقایسه بازی نوپایی مثل GreedFall با مجموعه نام برده شده اصلا کار درستی نیست. به هر شکل، در حالی که تا انتشار بازی کمتر از یک ماه زمان باقی مانده، می‌توان حدس‌هایی را راجع به آن زد. GreedFall در نگاه اول بازی بدی به نظر نمی‌رسد. طرفداران سبک RPG از نمایش‌های این بازی شاید لذت ببرند ولی همه می‌دانیم که تفاوت تریلر با تجربه بازی اصلی مثل تفاوت شب و روز است. هر بازیکن با تجربه‌ای می داند که نمایش‌های پر زرق و برق تضمینی برای موفقیت یک بازی نیستند، خصوصا در مورد شرکت‌هایی که سابقه درخشانی ندارند. حال بگذریم که در مورد GreedFall، شاید حتی نمایش‌های پیش ازانتشار این بازی هم نتوانند برای هر بازیکنی دلچسب و امیدوارکننده به نظر برسند. اخباری که راجع به این بازی منتشر شده، نوید یک نقش آفرینی متوسط را می‌دهند. نقش آفرینی متوسطی که ابدا قرار نیست یک بازی بزرگ و تاریخی شود. قصد جا به جا کردن استانداردها و معرفی چیزهای جدیدی را هم ندارد. GreedFall همان طور که اشاره شد، المان‌ها و مکانیک‌های چند بازی موفق را کنار هم چیده تا با ترکیب آن‌ها بتواند یک بازی منحصر به فرد شود. سوال این جاست که آیا تمام بازی‌های یونیک و منحصر به فرد، بازی‌های موفقی می‌شوند؟ قطعا خیر. شخصا، به شدت مشتاق تجربه کردن این بازی هستم ولی خوشبین بودن به آن یک بحث دیگر است! گذشته از این صحبت‌ها، به لطف انتشار اخبار، تصاویر و تریلرهای مختلف از بازی GreedFall، می‌توان یک مطلب کامل و جامع در مورد آن نوشت. با کنار هم چیدن اطلاعاتی که از بازی داریم و چیزهایی که در تریلرها دیده‌ایم، می‌توانیم مطلبی را برای شما عزیزان مهیا کنیم تا به صورت کامل با این بازی آشنا شوید. بدین ترتیب، حتی اگر هیچ چیزی در مورد GreedFall نمی‌دانید و تا حالا حتی اسمش هم به گوشتان نخورده، با مطالعه این مطلب همه‌چیز را در مورد این بازی خواهید دانست. در ادامه با گیمفا و پیش نمایش بازی GreedFall همراه باشید.

داستان‌های اساطیری جایگاه ویژه‌ای در بین بازی‌های نقش آفرینی دارند. اصلا داستان، همواره یکی از مهم‌ترین ارکان یک بازی نقش آفرینی بوده و همیشه توجه ویژه‌ای به آن می‌شود. فرقی نمی کند سازنده باشید، یا منتقد یا بازیکن، در مورد بازی‌های RPG همواره داستان و مسیر آن یک امر بسیار مهم است. این که وضعیت داستان پردازی GreedFall در چه وضعیتی است، قطعا سوالیست که نمی‌توان فعلا به آن پاسخ داد. شخصیت پردازی بازی چگونه است؟ این را هم نمی‌دانیم. فقط موضوع داستان بازی را می‌دانیم. خب در واقع داستان بازی کمی متفاوت با آن چیزی است که در دیگر نقش آفرینی‌ها می بینیم. اتفاقات دنیای بازی در قرن هفدهم و در عصر استعمار رخ می‌دهند. این طور که از تریلر سینماتیک بازی متوجه شدیم، شما در GreedFall برای پیدا کردن یک درمان برای مردمتان رهسپار یک سفر به یک جزیره پر رمز و راز و البته خطرناک می‌شوید. جزیره زیبایی که طبق توصیفات، شبیه به یک بهشت است ولی خب خطرات خاص خودش را دارد. شما در نقش De Sardet قرار خواهید گرفت. کاراکتری که شخصی‌سازیش هم با خودتان است. پس از شیوع یک بیماری و پخش شدن آن در محل سکونت شما و مردمتان، De Sardet به همراه پسر عمویش که اتفاقا قرار است به زودی فرماندار جدید هم شود، پا به دریاها گذاشته و خود را به جزیره‌ای آن سوی آب‌ها می رسانید تا درمانی برای بیماری جدیدی که شهر را به نابودی کشانده پیدا کنید.

با وجود این که به تاریخ انتشار این بازی نزدیک هستیم، جزئیات زیادی از داستان بازی در دست نیست. برخی از کمپانی ها در مورد داستان بازی خود، اطلاعات کافی در اختیار بازیکن قرار می‌دهند و برخی هم سعی می‌کنند که اطلاعات چندانی را به مخاطبان خود تا پیش از انتشار رسمی بازی ندهند. واضح است که GreedFall جزو دسته دوم است و نمی‌خواهد مخاطب تا قبل از انتشار بازی، خیلی درگیر داستان بازی شود. فعلا می‌دانیم که تصمیمات بازیکن روی بازی تاثیر خواهند گذاشت. در واقع سازندگان قول داده‌اند که تصمیمات خوب و بد بازیکن روی داستان بازی تاثیر خود را بگذارند. طبیعتا نمی‌توانیم چنین چیزی را تحسین کنیم چون از یک بازی RPG انتظار دیگری هم نمی‌رود. احتمالا اگر بازی بخواهد به داستان خود توجه ویژه‌ای داشته باشد، مضامین تاریخی و استعمار را هم به نمایش خواهد کشید و سعی خواهد کرد که بازیکن را با آن دوران بیشتر آشنا کند. حال این که می خواهد از دیدگاه انتقادی به این قضیه نگاه کند یا بی‌طرفانه، یک بحث دیگر است. حتی استعمار می‌تواند صرفا یک پس زمینه برای روایت یک داستان کم نقص و تحسین برانگیز باشد. چیزی که از آن مطمئن هستیم، این است که در مورد بازی‌هایی مثل GreedFall، داستان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. سردمداران نقش آفرینی در این زمینه آن قدر خوب عمل کرده‌اند که بعید است GreedFall و امثال آن بتوانند حتی به ایده‌آل ها نزدیک شوند. با این حال، انتظار می رود که به عنوان یک بازی نقش آفرینی، GreedFall توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشد.

همان طور که به این موضوع اشاره‌ای هم شد، کاراکتر شما کاملا قابل شخصی سازی است. از جنسیت وی گرفته تا اجزای صورت او. رنگ چشم، حالت چهره، مدل مو، رنگ مو و رنگ مو از جمله مواردی هستند که توسط خود شما قابل شخصی سازی خواهند بود. بدین ترتیب بازیکن این فرصت را دارد تا شخصیتی کاملا منحصر به فرد را طراحی کرده و با آن پا به دنیای GreedFall بگذارد. همچنین چند مدل شخصیت هم به صورت پیش فرض در بازی قرار گرفته‌اند. در واقع این مدل‌ها، به صورت پیش فرض چهره‌شان قبلا شخصی سازی شده و برای افراد کم حوصله تر، انتخاب خوبی به شمار می‌روند. خبر خوب این است که شما صرفا حالت چهره و در مجموع ظاهر خود را شخصی‌سازی نمی‌کنید، بلکه توانایی‌هایتان هم تا حد زیادی بسته به انتخاب‌های شما در همان ابتدای بازی هستند. شما سه کلاس را در مقابل خود می‌بینید و این سه کلاس، به عنوان Starting Classes به بازیکن معرفی می‌شوند. Warrior، Technical و Magic که هر یک اتریبیوت ها و اسکیل‌های منحصر به فردی دارند. به عنوان مثال، بازیکنی که کلاس Technical را انتخاب می‌کند، کاراکتری بسیار چابک‌تر و دقیق‌تر را خواهد داشت. بهترین سلاح برای چنین بازیکنی، شمشیرهای سبک هستند و به طور کلی کلاس Technical در استفاده از تله هم گزینه خیلی خوبی است. علاوه بر این، هر کلاس یک سری Recommended Talent هم دارد که مثلا برای کلاس Technical این تلنت‌ها، Science و Lockpicking هستند. کلاس Warrior هم همان طور که از اسمش پیداست، در استفاده از سلاح‌ها خیلی بهتر از دو کلاس دیگر عمل می‌کند و قدرت و استقامت بیشتری هم دارد. انتخاب از بین فقط سه گزینه به عنوان کلاس آغازین، واقعا کار چالش برانگیزی نخواهد بود. هر بازیکن پلی استایل خود را می داند و احتمالا از همین الان هم تصمیم خود را برای کلاس آغازین گرفته‌اید. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به آن توجه ویژه ای داشت.

متاسفانه در تریلرهای بازی چیز بیشتری در این باره نمی توان پیدا کرد. تریلری که به این بخش می‌پردازد یک تریلر تقریبا ۴ دقیقه ای بوده که شاید تنها ۳۰ ثانیه آن مربوط به بخش شخصی‌سازی ابتدایی بازیکن شود. با این‌حال، می دانیم که افرادی که دموی این عنوان را تجربه کرده بودند، می گویند درخت مهارت‌های بازی به شدت گسترده بوده. وقتی وارد بحث Skill Tree یا همان درخت مهارت شویم، واضح است که بازی انتخاب‌های زیادی به شما داده. گفته می‌شود که شما حتی توانایی‌های خود در دیالوگ‌ها را نیز می توانید بالا ببرید. توانایی‌های منحصر به فرد شما هم در همین بخش ارتقا پیدا خواهند کرد. این روزها همه با سیستم درخت مهارت آشنا هستند و تقریبا در هر بازی مدرنی دیده می‌شود. شخصی سازی بازیکن به وضعیت صورت وی محدود نمی‌شود. شما بعدا که وارد دنیای بازی شوید، می‌توانید سلاح‌ها و لباس خود را هم شخصی‌سازی کنید. این که می‌توانید داستان خودتان را رقم بزنید عالی است; همچنین ساختن یک پلی استایل منحصر به فرد در یک بازی نقش آفرینی آن هم برای طرفداران این ژانر، لذت بخش خواهد بود. ولی علاوه بر این دو مورد، اگر وعده‌های اسپایدرز حقیقت داشته باشند، شما حتی به لحاظ ظاهری هم شخصیتی کاملا منحصر به فرد خواهید داشت. البته این موضوع هم چیز جدیدی نیست و در بازی‌های دیگر هم دیده ایم. مهم این است که لباس‌ها و سلاح‌های بازی از تنوع کافی برخوردار باشند و بازیکن برای انتخاب پوشش خود، طیف گسترده‌ای از گزینه‌ها را در مقابل خود ببیند. آیا Spiders از عهده این کار هم برمی‌آید؟ طبیعتا وقتی چنین وعده‌ای داده شده یعنی سازنده می‌تواند این موضوع را تضمین کند. مثل هر بازی نقش آفرینی دیگری، لباس‌های شما در این بازی هم علاوه بر ظاهر متفاوت، ویژگی‌هایشان هم یکسان نیست. به طور کلی Armour، Balance و Quality شاخصه‌های اصلی برای انتخاب یک لباس هستند. اما به جز این سه تا که در همه لباس‌های بازی مشترک بوده، بعضی از لباس‌ها ویژگی‌های خاص دیگری هم دارند. در بحث انتخاب لباس، دو نکته را باید مد نظر داشت; زیبایی ظاهری و کیفیت کلی آن. انصافا همه لباس‌هایی که در تریلر بازی دیده‌ایم، لباس‌هایی هستند که از لحاظ زیبایی، مشکلی ندارند. به هر حال این موضوع کاملا سلیقه‌ای است و برای هر بازیکن شاید متفاوت باشد. در مورد سلاح هم موارد گفته شده صدق می‌کنند; فقط به جای دو گزینه Armour و Balance شما با دو شاخصه Physical Dmg و Armour Dmg سر و کار خواهید داشت. مثل لباس، شمشیرهای دنیای GreedFall هم ویژگی‌های منحصر به فردی خواهند داشت.

نکته بعدی که به شدت مرا به GreedFall امیدوار کرده، اضافه کردن همراه یا همان Companion در مبارزاتتان است. تقریبا مشابه چنین سیستمی را در سه گانه اتزیو در سری Assassin’s Creed دیده‌ایم با این تفاوت که آن جا پول می‌دادید و چهار نفر مبارز به شما در مبارزات کمک می‌کردند. جزیره‌ای که به آن وارد شده‌اید پر از کاراکترهای مختلف با ویژگی‌های شخصیتی متفاوت است. بعضی از این کاراکترها را می‌توانید به عنوان Companion یا همراه انتخاب کنید. این طور که در تریلر منتشر شده از بازی دیدیم، شما می‌توانید تا دو نفر همراه با خود داشته باشید. شاید بتوان با ارتقا دادن ویژگی خاصی، این عدد را افزایش داد. دقیقا مثل کاراکتر خود شما، بقیه شخصیت‌های بازی هم یک سری ویژگی‌ها، توانایی‌ها و رفتارهای خاص دارند. مثلا بعضی از کاراکترها از سلامتی بیشتری برخوردارند و بعضی اصلا نمی‌توانند از جادو استفاده کنند. اتریبیوت‌های این NPCها به سه دسته Mental Power، Wildpower و Agility تقسیم می شود. تمامی اطلاعات لازم راجع به این کاراکترها موجود است و می‌توانید با چشمانی باز همراهان خود را انتخاب کنید. گزینه‌ای به نام Relationship Level نیز در بین اطلاعات موجود از هر کاراکتر دیده می‌شود. ظاهرا این نکته را هم باید جدی بگیرید. البته شرایط Relationship را همیشه می‌توان بهبود بخشید. خوشبختانه این NPC‌ها حالت ربات گونه ندارند. مثلا نادیده گرفتن خواسته‌های هر کاراکتر برای مدتی طولانی، روی رابطه‌شان با شما تاثیر منفی خواهد گذاشت. قطعا روش‌های دیگری هم برای بهبود روابط بین شما و ان پی سی ها خواهد بود ولی فعلا می‌دانیم که هر NPC یک سری ماموریت منحصر به فرد داشته که به خود وی و بک‌گراندش مربوط می‌شوند. انجام دادن این ماموریت‌ها نه تنها روابط بین شما را محکم‌تر کرده، بلکه حتی می‌تواند منجر به روابط عاطفی و عاشقانه هم شود! چنین چیزی را کم و بیش در Assassin’s Creed Odyssey هم دیدیم. در واقع روابط شما با کاراکترهای دیگر کامل واقع گرایانه کار شده و عملا باید مراقب دوستان خود باشید. آن‌ها انسان هستند و تحت شرایط خاص، ممکن است حتی با شما دشمن هم بشوند. پس مهم است که طبق اصول پیش رفته و به کاراکترهای دیگر هم اهمیت دهید. طبق آخرین اطلاعاتی که در دست است، Companion‌های موجود در دنیای GreedFall در مجموع پنج نفر هستند. اگر بخواهیم کمی از بحث گیم پلی هم خارج شویم، به لحاظ داستانی این ۵ کاراکتر همه هدف مشترکی دارند و آن هم پیدا کردن راهی برای درمان بیماری است. با این وجود، همیشه باید در گرفتن تصمیم های خود محتاط باشید. مشترک بودن هدف، تضمینی برای دوستی نیست. همان طور که اشاره شد، حتی احتمال خیانت هم از طرف Companion‌ها وجود دارد.

تصمیماتی که شما در قبال دشمنان خود می‌گیرید هم می‌تواند روی طرز تفکر Companion‌ها تاثیر بگذارد. بنابراین بهتر است آن‌ها را خوب شناخته و بدانید که در مقابل هر شخص، چه انتخابی دارید. به طور کلی در بازی‌های نقش آفرینی، این انتخاب‌های شما هستند که روند داستان و گیم پلی بازی را تعیین می‌کنند. در مواجهه با مشکلات و چالش‌های خود گاهی اوقات می‌توانید از زور استفاده کنید، بعضی اوقات از شهرت خود و یا حتی طلا! این که شما چه رویه‌ای را پیش خواهید گرفت تماما به خودتان بستگی دارد. بازی هم شما را هرگز بابت انتخاب‌هایتان مجازات نمی‌کند; صرفا بازیکن را با پیامدهای انتخابش تنها می‌گذارد. به این ترتیب شما پا به دنیایی می‌گذارید که تمام تصمیماتش را خودتان باید بگیرید و پای عواقبش هم بایستید. حال این تصمیمات گاهی اوقات مربوط به دوستانتان هستند و گاهی اوقات به غریبه‌ها ارتباط دارند.

اکنون بد نیست که راجع به سیستم مبارزات بازی صحبت کنیم. موضوعی که قطعا از مهم‌ترین ارکان بازی GreedFall خواهد بود. احتیاج به توضیح نیست که اگر سیستم مبارزات این بازی ضعف داشته باشد، کار بازی تمام است! اگر هم در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشد، می‌تواند بازیکنان زیادی را به خود جذب کند. خب ابتدا باید بدانید که بازی اصرار زیادی روی ترکیب استفاده از کمبوها و توانایی‌های ماواریی و جادو دارد. این قضیه در مورد تقریبا همه بازی‌های نقش آفرینی صدق می‌کند ولی نه تا این حد. GreedFall از این نظر به سری Dragon Age تشبیه می‌شود که صرف نظر از بزرگی Dragon Age، تشبیه اشتباهی هم نیست. حتی می‌توان حدس زد که GreedFall شاید اصلا از Dragon Age الهام گرفته باشد. شما در طول مبارزات خود، در بخش Technique می‌توانید شیوه مبارزه خود با دشمن را مشخص کنید. این بخش شامل استفاده از تله‌ها، بمب‌ها و موارد مشابه این چنینی می‌شود. Spells یکی دیگر از موارد مهم در مبارزات است که همان طور که از اسمش پیداست، شامل جادو و توانایی‌های خاص می شود. هیولاهای دنیای بازی GreedFall پرشمار هستند و احتمالا همه آن‌ها هم دشمن شما محسوب خواهند شد، ولی تنها دشمناننتان نیستند. شما گاهی اوقات در مبارزه‌های خود باید با انسان‌ها هم دست و پنجه نرم کنید. به طور کلی سیستم مبارزات بازی کمی پیچیده به نظر می‌رسد و احتمالا خیلی مورد استقبال قرار نگیرد. برخلاف بازی‌های بزرگ ژانر نقش آفرینی، GreedFall به نظر گیم پلی چندان نرمی نداشته و پر از پیچیدگی‌های بیهوده و آزاردهنده است. حداقل تریلرهای بازی این طور نشان می‌دهند. هیولاهای دنیای GreedFall در سایز و اندازه‌های متفاوتی هستند. آن‌ها می‌توانند نقاط قوت و ضعف متفاوتی داشته باشند و هر کدام به نوبه خود، برایتان دردسرهایی به سبک متفاوت ایجاد کنند. به نقل از کسانی که دموی این بازی را تجربه کرده‌اند، برخی از بیگانگان دنیای GreedFall تنها در روز و برخی هم فقط در شب سر و کله‌شان پیدا می‌شود. با توجه به داینامیک بودن چرخه شب و روز، این موضوع می‌تواند در طول بازی جلب توجه کند. واضح است که شما در مقابل تمام دشمنان خود در بازی، باید از ترکیبی از جادو و melee استفاده کنید. سیستمی در مبارزات بازی به کار رفته که Tactical Pause نام دارد. به لطف این سیستم، شما می‌توانید برای مدت زمانی نامحدود، بازی را Pause کرده و از بین تکنیک‌ها، اسپل‌ها، اکشن‌ها و معجون‌های خود استفاده کرده و علیه دشمن یا دشمنان خود به کار بگیرید. شمشیرهای شما در بازی می‌توانند ویژگی‌های متفاوتی داشته باشند. اصولا نه تنها در GreedFall، بلکه در تمام بازی‌ها این گونه است که سلاح‌های کندتر و سنگین‌تر، قدرت بیشتری داشته و خسارت ( Damage ) بیشتری به دشمن وارد می‌کنند. برعکس، سلاح‌های سبک سریع‌تر هستند ولی قدرت ضربه کمتری دارند. بازی به شما اجازه می‌دهد تا گزینه مورد نظر را بدون هیچ محدودیتی انتخاب کرده و پا به میدان مبارزه بگذارید. در همین حال هم می‌توانید از تله، بمب و رایفل هم در طول مبارزات خود استفاده کنید.

تقریبا یک سال و یک ماه پیش، در مصاحبه‌ای که با آقای Jehanne Rousseau، نویسنده ارشد بازی GreedFall شده بود، وی به چند نکته جالب اشاره کرده بود. بازی سعی کرده که از سری Fallout ( به غیر از نسخه آخر ) و The Witcher 3 در برخی از موارد الهام بگیرد. همان طور که به تازگی هم در گیمفا پوشش داده شده بود، عنوان GreedFall به گونه‌ای طراحی شده که می‌تواند پایان‌های متفاوتی داشته باشد. در طول مصاحبه، آقای Rousseau تاکید کرده بود که علاوه بر اندینگ بازی، حتی Companion‌های شما هم ممکن است در همان ابتدای بازی شما را ترک کرده، به شما خیانت کنند و یا تا پایان همراه شما بمانند. استفاده از مخفی‌کاری همواره می‌تواند یک گزینه برای شما در طول بازی باشد. شما همیشه اجازه دارید که دشمنان خود را به طریق Combat یا Stealth به قتل برسانید، ولی گاهی اوقات می‌توانید با پرداخت مقداری پول به عنوان رشوه هم کارتان را راه بیندازید. حتی گاهی اوقات می‌توانید در ازای کاری که برایتان انجام می‌دهند، آیتمی را برایشان Craft کنید. قطعا گاهی اوقات مبارزه کردن با دشمن اجتناب ناپذیر است ولی خب در مجموع بازی سعی کرده که تا جایی که امکان دارد شما را مجبور به انجام کاری نکند. مهم این است که بدانید که خشونت همیشه بهترین راه حل شما نخواهد بود. گشت و گذار در محیط و پیدا کردن رازهای دنیای GreedFall هم احتمالا برای شما جذاب خواهد بود. دلیلش هم طراحی دنیای بازی است که در ادامه به آن هم می‌پردازیم.

می‌توان پیش بینی کرد که GreedFall از آن دسته از بازی‌هایی است که پس از انتشار، به خاطر مشکلات فنی فراوان ضربه دیده و مورد شماتت قرار بگیرد. امیدواریم که این گونه نشود و به خاطر ضعف در گرافیک فنی و فریم ریت و موارد این چنینی، این بازی ضربه نبیند. تریلرهای منتشر شده به ما نشان می‌دهند که انیمیشن‌های بازی در وضعیت مطلوبی قرار دارند. همچنین طراحی هیولاهای دنیای GreedFall قابل قبول است. نمی‌توان به GreedFall به چشم یک بازی AAA نگاه کرد، پس در مورد طراحی چهره‌ها هم باید منطقی صحبت کرد. جزئیات روی صورت شخصیت کاراکترها انگار رعایت نشده ولی خب در عوض مدل سازی خوبی انجام گرفته است. موارد عمیق‌تر مثل کیفیت بافت‌ها را نمی‌توان از روی تریلر قضاوت کرد و باید منتظر محصول نهایی بمانیم.

ولی در بحث گرافیک هنری GreedFall در حد همان چیزی به نظر می‌رسد که فکرش را می‌کردیم. هر چند که تریلرهای منتشر شده خبر از عدم تنوع کافی در لوکیشن‌های بازی را می‌دهند، ولی دست کم محیط‌های بازی چشم انداز زیبایی دارند. معماری روستاهای جزیره مرا شخصا یاد The Witcher 3 می‌اندازد. محیط‌های جنگلی هم می‌توانند یاد آور Dragon Age Inquisition باشند. با وجود این که برای دادن نظر نهایی راجع به شرایط گرافیکی بازی GreedFall باید تا انتشار این عنوان صبر کنیم، اما به نظر می‌رسد که بازی به لحاظ هنری در وضعیت فوق‌العاده که نه، اما مطلوب و قابل قبولی به سر ببرد. همچنین فراموش نکنید که فضای مورد نیاز این بازی بر روی PS4 تنها ۱۱ گیگابایت و بر روی Xbox One حتی از این مقدار هم کمتر است! پس از انتشار متوجه خواهیم شد که آیا واقعا بهینه سازی بازی خوب بوده یا به دلیل کیفیت پایین گرافیکی، حجم آن اینقدر کم است.

شکست خوردن بازی‌هایی مثل GreedFall، ناراحت کننده است، پس بیایید امیدوار باشیم که این عنوان بتواند با بازخوردهای مثبتی رو به رو شود! GreedFall یک بازی AA است که انتظارات از آن هم باید در حد و اندازه‌های متوسط باقی بمانند. اگر GreedFall بتواند استانداردهای لازم را رعایت کرده و انتظارات را برآورده کند، قادر است تا بازیکن را ۳۰ الی ۴۰ ساعت پشت پلتفرم خود سرگرم نگه دارد. بازی داستان جالبی دارد که باید از آن استفاده شود، روی سیستم انتخاب دیالوگ مانور زیادی داده که امیدواریم به بار بنشیند و سعی کرده طراحی سیستم مبارزاتش تلفیقی از melee و magic باشد. به طور کلی محصول آینده استودیو اسپایدرز مکانیک‌های نقش آفرینی‌های موفق دیگر را در خود گنجانده و به همین واسطه می‌خواهد یک بازی منحصر به فرد باشد. عنوانی که در عین الهام گرفتن از بازی های دیگر، صرفا یک کپی نبوده و بتواند حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد. بدیهی است که این بازی حداقل بر روی کاغذ، بهترین و قطعا جاه‌طلبانه ترین بازی استودیو اسپایدرز است. استودیویی که سابقه درخشانی ندارد و GreedFall می‌تواند نامش را بر سر زبان‌ها بیندازد. این بازی ۱۰ سپتامبر، مصادف با سه شنبه ۱۹ شهریور برای PC، PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد. کسانی که این عنوان را پیش خرید کنند، به بسته الحاقی The Adventurer’s Gears نیز دسترسی خواهند داشت.

منبع متن: gamefa