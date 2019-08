The Outer Worlds دارای DNA بازی Fallout است اما همچنان حس متفاوتی خواهد داشت

از زمان معرفی بازی The Outer Worlds که یک عنوان تخیلی در سبک نقش‌آفرینی است، مقایسه‌های زیادی را بین آن و Fallout دیده‌ایم که البته منطقی است چون بازی توسط دو نفر از خالقین Fallout ساخته می‌شود و توسعه‌دهندگان Fallout: New Vegas مشغول کار برروی The Outer Worlds هستند. همچنین این عنوان مثل Fallout با تصمیمات بازیکن پیش می‌رود و در بخش مبارزات هم به حالت نقش‌آفرینی شوتر اول شخص خواهد بود.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamingbolt، کری پاتل به عنوان طراح ارشد روایت داستانی The Outer Worlds، اخیرا در مصاحبه‌ای با DualShockers، در رابطه با این شباهت‌ها صحبت کرد. طبق گفته پاتل، The Outer Worlds دارای DNA بازی Fallout است - که استودیوی Obsidian پیش از این هم به آن اشاره کرده بود - و بازیکنان به‌راحتی متوجه آن خواهند شد اما او همچنین افزود خارج از این شباهت‌ها، چیزهای بیشتری در بازی وجود دارند و Obsidian با The Outer Worlds در حال خلق چیزی کاملا جدید و مجزاست:

"مردم قطعا DNA یک بازی مثل New Vegas را در این عنوان خواهند دید. بسیاری از توسعه‌دهندگان تیم ما قبلا روی New Vegas کار کرده‌اند. واضح است که Tim و لئونارد سابقه کار برروی بازی‌های اول Fallout را دارند. چیزهایی مثل نیمه جهان‌باز، رویکرد آزاد در تکمیل و به‌دست آوردن ماموریت‌ها، داستان‌سرایی بازیکن‌محور و انعطاف‌پذیر، مواردی هستند که در DNA ما و همچنین در New Vegas می‌بینید اما The Outer Worlds قطعا یک‌ آی‌پی کاملا جدید است و من فکر می‌کنم بازیکنان آن را به عنوان یک چیز بسیار مجزا در نظر می‌گیرند."

اما دقیقا چه چیزی آن را از Fallout جدا می‌کند؟ طبق گفته پاتل، ساختار The Outer Worlds، مکانیک‌های غنی نقش‌آفرینی آن و داشتن تنوع، همگی مواردی هستند که Obsidian همیشه در بازی‌های خود داشته و لزوما چیزی نیستند که فقط مربوط به Fallout باشند:

"ما یک رویکرد کلی در داشتن مسیرها و راه‌حل‌های متفاوت برای روبه‌رو شدن با ماموریت‌ها داریم. سبک بازی‌های مختلف بازیکنان که مثلا بعضی از آن‌ها شخصیت‌های قوی در صحبت کردن می‌سازند یا برخی شخصیت‌های مخفی و تعدادی دیگر هم شخصیت‌های قدرت‌مند در مبارزات خلق می‌کنند، این‌ها مواردی اجتناب‌ناپذیر در ساخت یک عنوان با سبک بازی‌های مختلف هستند. برای ما این یک بازی جهان‌باز با سبک یکسان Fallout نیست، بلکه The Outer Worlds یک عنوان نیمه‌ جهان‌باز نقش‌آفرینی اول شخص با عناصر قوی شوتر اول شخص (FPS) است.

تشخیص شباهت‌ها راحت است اما ما چیزهایی را می‌خواستیم وارد بازی کنیم که در استودیوی خود روی چندین عنوان دیگر آزمایش و تمرین کرده بودیم و آن‌ها رویکردهای متنوعی در خلق شخصیت ارائه می‌دهند. ما می‌خواستیم به بازیکنان یک شخصیت کاملا خالی بدهیم تا با نقش‌آفرینی خود، آن شخصیتی که واقعا می‌خواهند را بسازند و آن‌ها را در موقعیتی می‌گذاریم که داستان را به شیوه و علاقه خود پیش می‌برند."

بازی The Outer Worlds در تاریخ 3 آبان برای پلتفرم‌های PC ،PS4 ،Xbox One و مدتی بعدتر برای Nintendo Switch منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame