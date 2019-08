همان طور که اطلاع دارید، روز گذشته شرکت الکترونیک آرتس (Electronic Arts)، بازی Need For Speed Heat را با نمایش تریلری معرفی کرد. با توجه به تریلر منتشر شده، به نظر می‌رسد بار دیگر مسابقات خیابانی و تعقیب و گریز پلیس‌ها با مسابقه‌دهندگان به این سری بازگشته است. در حالی که، تاکنون نمایشی از گیم‌پلی […]

همان طور که اطلاع دارید، روز گذشته شرکت الکترونیک آرتس (Electronic Arts)، بازی Need For Speed Heat را با نمایش تریلری معرفی کرد. با توجه به تریلر منتشر شده، به نظر می‌رسد بار دیگر مسابقات خیابانی و تعقیب و گریز پلیس‌ها با مسابقه‌دهندگان به این سری بازگشته است. در حالی که، تاکنون نمایشی از گیم‌پلی بازی منتشر نشده، کارگردان بازی گفته است که شما می‌توانید چیزهای بیشتری نسبت به گذشته از این بازی انتظار داشته باشید.

آقای رایلی کوپر (Riley Cooper)، کارگردان Need For Speed Heat، در کنفرانس خبری معرفی بازی گفت که تیم آن‌ها پس از ساخت بازی Need for Speed Payback به صحبت‌ها و بازخوردهای طرفداران گوش داده‌اند. وی گفت که خواسته‌ی طرفداران این سری از تیم سازنده، اتومبیل‌ها، شخصی‌سازی و چالش‌های بیشتر در بازی جدید است.

آقای کوپر در این مورد اظهار داشت:

ما گزینه‌های بیشتری را نسبت به گذشته ارائه می‌دهیم تا برای بازی‌بازان منحصر به فرد باشند. طرفداران ما مشخص کرده‌اند که آن‌ها اتومیبل‌ها، چالش‌ها و شخصی‌سازی بیشتری را می‌خواهند و ما برروی تمام جنبه‌های این موارد کار کرده‌ایم؛ از شکل شخصیت شما گرفته تا عملکرد اتومبیل و نحوه‌ی رانندگی بازی‌باز، ما در بازی جدید به خلاقیت همه کمک خواهیم کرد.

قرار است در رویداد Gamescom 2019، گیم‌پلی Need For Speed Heat نمایش داده شود. بازی Need For Speed Heat در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۸ (۸ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

