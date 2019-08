بالاخره پس از مدت‌ها انتظار، بسته‌ی گسترش دهنده‌ی Beyond برای بازی No Man’s Sky در دسترس قرار گرفت. این بسته‌ی الحاقی انواع مختلفی از آیتم‌ها و محتویات جالب و جذاب را در اختیار هواداران و بازی‌بازان قرار می‌دهد و بازی را بیش از پیش برای آن‌ها جذاب‌تر می‌کند. No Man’s Sky از سری عناوین به […]

بالاخره پس از مدت‌ها انتظار، بسته‌ی گسترش دهنده‌ی Beyond برای بازی No Man’s Sky در دسترس قرار گرفت. این بسته‌ی الحاقی انواع مختلفی از آیتم‌ها و محتویات جالب و جذاب را در اختیار هواداران و بازی‌بازان قرار می‌دهد و بازی را بیش از پیش برای آن‌ها جذاب‌تر می‌کند.

No Man’s Sky از سری عناوین به سبک ماجراجویی و اکشن است که هم‌اکنون برروی کنسول‌های اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است. پس از انتشار این عنوان منحصر به فرد و خاص سازندگان، بازی را به حال خود رها نکرده و به پشتیبانی از آن پرداختند که البته تا حد زیادی هم موفق عمل کرده‌اند. تا الان چندین به‌روزرسانی بزرگ و اساسی برای این بازی منتشر شده که تغییرات زیادی را در بخش‌های مهم آن اعمال می‌کند و تجربه کاربران را نسبت به گذشته، کامل‌تر خواهد کرد. یکی از این به‌روزرسانی‌هایی که اخیرا منتشر شده است، به‌روزرسانی Beyond شناخته می‌شود که محتویات مختلفی را با خود به همراه آورده است.

طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده، به‌روزرسانی Beyond این امکان را می‌دهد تا این‌بار ۳۲ کاربر وارد دنیای بازی شوند. پیش از این، بازی‌بازان و کاربران تنها می‌توانستند در سرورهای مختلف بازی همراه با ۴ نفر بازی را تجربه‌ کنند اما به‌ نظر می‌رسد که به‌روزرسانی Beyond کاری می‌کند تا بتوانید بازی را همراه با ۳۲ کاربر دیگر تجربه کنید. همچنین انواع مختلفی از مراحل و ماموریت‌های جدید چند نفره به بازی اضافه می‌شوند که از یکنواخت بودن بازی می‌کاهند و این عنوان را مقداری جذاب‌تر می‌کنند. Nexus یکی از نقشه‌های بخش چند نفره‌ی بازی شناخته می‌شود که به گفته‌ی ساندگان یک محل اجتماعی است که بازی‌بازان و کاربران می‌توانند با دوستان خود یا افراد غریبه به طور شانسی به تجربه‌ی بازی بپردازند.

شایان ذکر است که داستان نوینی تحت عنوان Atlas Path نیز به بازی No Man’s Sky اضافه شده که می‌تواند مدتی شما را به خود مشغول کند. یکی دیگر از اصلی‌ترین مواردی که یه‌روزرسانی مذکور به‌ بازی اضافه می‌کند، پشتیبانی از هدست‌های واقعیت‌مجازی مخصوصا پلی‌استیشن وی‌آر است. طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده، اعضای استودیو هلوگیمز برای اضافه کردن این قابلیت به‌ بازی، تمامی کنترل‌ها، از کنترل خود کاراکتر اصلی گرفته تا کنترل سفینه‌ها، زیردریایی‌ها، کاوش‌گرها و غیره را از نو طراحی کرده‌اند و آن‌ها را برای هدست‌های واقعیت مجازی تطابق داده‌اند.

گسترده‌ شدن ساخت و ساز ساختمان، بهره‌برداری از محصولات ارگانیک حیوانی مثل دوشیدن شیر و سواری گرفتن از حیوانات، پرجزئیات‌تر شدن ساختمان‌ها، سازه‌ها و همچنین توانایی به جریان درآوردن مواردی همچون برق در آن‌ها، از ویژگی‌هایی است که به‌روزرسانی Beyond به بازی اضافه می‌کند.

بازی No Man’s Sky هم‌اکنون برای کنسول‌های اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است. بسته‌ی گسترش دهنده Beyond نیز هم‌اکنون در اختیار هواداران و علاقه‌مندان قرار دارد.

منبع متن: gamefa