بازی Need For Speed Heat هیچگونه لوت باکسی نخواهد داشت

همانگونه که دیدید، بازی Need For Speed Heat توسط شرکت الکترونیک آرتس (Electronic Arts) و به وسیله‌ی یک تریلر جذاب که رقابت‌های خیابانی و دخالت پلیس را نمایش می‌داد رونمایی شد. اما حال مشخص شده که شرکت الکترونیک آرتس هرگونه از هیچگونه لوت‌باکسی در این عنوان استفاده نکرده است و قرار نیست که شاهد مکانیک‌های غافل‌گیرکننده‌ای در این عنوان باشیم.

طرفداران سری Need For Speed پس از دیدن معرفی جدیدترین نسخه از این سری نگران این موضوع بوده‌اند که آیا شرکت الکترونیک آرتس قرار است همچون دیگر عناوین خود از لوت‌باکس‌های زجرآور و غیرمنصفانه که البته این شرکت آن‌ها را مکانیک‌های غافل‌گیرکننده می‌خواند خواهیم بود یا خیر.

اخیرا برخی از آن‌ها در انجمن Reddit پا پیش گذاشته و این سوال را از مدیر روابط عمومی این عنوان پرسیده‌اند. در پاسخ اما این شخص قول داده است که بازی Need For Speed Heat عاری از هرگونه لوت‌باکسی خواهد بود. برخی حتی فراتر از این رفته و با اشاره به سخنان پیشین مسئولین شرکت الکترونیک آرتس، خواهان عدم وجود هرگونه مکانیک غافل‌گیرکننده‌ای در این عنوان شدند که مدیر روابط عمومی آن نیز این موضوع را تایید کرد.

قرار است در رویداد Gamescom 2019، گیم‌پلی Need For Speed Heat نمایش داده شود. بازی Need For Speed Heat در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۸ (۸ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa