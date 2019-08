ویدئو گیمفا: DLC یا بازی کامل؟ | بررسی بسته الحاقی Blood and Wine از بازی The Witcher 3

سلام و عرض ادب خدمت تمامی کاربران عزیز و فهیم وبسایت بزرگ گیمفا. امیدوار هستم که خوب و خوش و سلامت باشید و حسابی اوضاع بر وفق مرادتون باشد و از بازی کردن عناوینی که به آنها علاقمند هستید لذت ببرید. نوبت به یک ویدئوی نقد و بررسی رسیده که همان طور که شاهد هستید […]

سلام و عرض ادب خدمت تمامی کاربران عزیز و فهیم وبسایت بزرگ گیمفا. امیدوار هستم که خوب و خوش و سلامت باشید و حسابی اوضاع بر وفق مرادتون باشد و از بازی کردن عناوینی که به آنها علاقمند هستید لذت ببرید. نوبت به یک ویدئوی نقد و بررسی رسیده که همان طور که شاهد هستید ساخت این ویدئوها را به طور مرتب با تنوع زیاد و با کیفیت هر چه بهتر نسبت به گذشته در دستور کار داریم و با استفاده از نظرات شما هر روز کار را باکیفیت تر می کنیم تا ویدئوهای شایسته ای در اختیار شما قرار بگیرد. همان طور که می دانید از حدود ۴ سال قبل با تلاش و کوشش زیاد و با حمایت ها راهنمایی های شما موفق شدیم تا بخش نقد و بررسی ویدئویی گیمفا را راه اندازی کنیم که به صورت مرتب و منظم برای شما تقریبا هر هفته منتشر شود و کاربران عزیزمان از آیتم های ویدئویی نیز لذت ببرند. بدون هیچ شکی حق کاربران عزیز ما است که به مانند وب سایتهای بزرگ دنیا مطالب ویدئویی اعم از نقد و بررسی و ۱۰ برتر و … را در اختیار داشته باشند و از تماشای آن لذت ببرند. قطعا این روند را به صورت مستمر و مداوم ادامه می دهیم تا شما عزیزان شاهد ویدئوهایی کامل و با کیفیت بالا به شکل حداقل یک عدد در هفته باشید و این گونه، تنوع مطالب وبسایت گیمفا نیز تکمیل گردد. همچنین قصد داریم تا بازی های بزرگ را هم به صورت نقد متنی در سایت قرار دهیم و هم به صورت نقد ویدئویی آنها را برای شما بررسی نماییم تا بیشتر به بازی های مورد علاقه و محبوب شما پرداخته شود و تنوع بیشتری را در انتخاب مطلب برای شما رقم بزنیم. شما می توانید در این قسمت تمامی ویدئوهای نقد و بررسی و ۱۰ برتر و … که تاکنون تقدیم شما کرده ایم مشاهده نمایید. ویدئویی که امروز برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم مربوط به بسته الحاقی یکی از بزرگترین بازی های تاریخ بازی ها و برترین بازی تاریخ برای بنده است. حتی بسته الحاقی این بازی هم از اکثر بازی های بزرگ کامل تر و بامحتوا تر است.

حتما می دانید که صحبت از شاهکار جاودانه The Witcher 3: Wild Hunt است که امروز در نظر داریم بسته الحاقی Blood and Wine از این عنوان را با شما بررسی کنیم. Blood and Wine آخرین دی ال سی نسخه سوم و حسن ختام این سری است که سعی کرده ایم در این ویدئو به صورت مفید و مختصر و با ارائه تصاویری جذاب از محتوای این دی ال سی، شما را با آن آشناتر کنیم و با دیدن ویدئو، تمام مواردی که می خواهید از این بسته الحاقی دستگیرتان شود و یا به خاطرات خوب گذشته تان بازگردید. بد نیست تا در این فرصت چند خطی هم در مورد شاهکار ویچر ۳ صحبت کنیم. همانطور که می دانید The Witcher 3: Wild Hunt پایان ۳ گانه شاهکار ویچر محسوب می شود و یک خداحافظی باشکوه برای یکی از برترین شخصیت های تاریخ یعنی گرالت افسانه ای نیز هست که موفق گردید به عنوان بازی سال ۲۰۱۵ انتخاب شود و با بیش از ۲۰۰ جایزه بازی سال، تبدیل به یکی از پرافتخارترین عناوین تاریخ بازی های رایانه ای نیز بشود (اگر نگوییم پر افتخارترین) و نام خود و سازندگان خود را جاودانه نماید. ویچر ۳ معنای کامل و واقعی احترام سازنده به مخاطب بود و از پک زمان انتشار بازی گرفته که مانند پک های ویژه بقیه بازی ها بود ولی با قیمت نسخه معمولی، تا دی ال سی های با بیش از ۳۰ تا ۴۰ ساعت محتوا با قیمتی مناسب و همینطور ۱۶ دی ال سی رایگان، همه و همه نشان از بزرگی سی دی پراجکت بودند و باشد که دیگر سازندگان از آن ها بیاموزند. همانقدر که خود بازی ویچر ۳ شاهکار و بی تکرار و دوست داشتنی است، سازندگانش هم دقیقا چنین هستند و در کنار نبوغ بازیسازی قلب هاب بزرگی هم دارند. قصد داریم با این ویدئوی نقد و بررسی ادای احترامی هم به این بازی و سازنده بزرگ آن کرده باشیم که معنای واقعی احترام به مخاطب را به دیگر بازیبازان آموخت. قطعا در مسیری که هستیم اشکالات و ایراداتی وجود دارد که خود ما نیز از آن آگاه هستیم و در صدد هستیم تا در هر ویدئوی جدید آن ها را رفع کنیم و هر بار یک ویدئوی کامل تر را بری شما عزیزان قرار دهیم. به امید این که بتوانیم این روند را در آینده و با کیفیت بالا و به صورت مداوم ادامه دهیم، زیرا که همان طور که همیشه عرض کرده ام، لیاقت کاربران گیمفا فقط و فقط بهترین هاست. پس همه تلاش خود را می کنیم تا لااقل شاید شما عزیزان از ما راضی باشید و از مطالب و ویدئوهای گیمفا لذت ببرید. بیشتر از این صحبت نمی کنم و توجه شما را در ادامه به بررسی بسته الحاقی Blood and Wine از بازی The Witcher 3 جلب می کنم. منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان و دوستان هستیم.

دانلود با کیفیت ۷۲۰P | دانلود با کیفیت ۴۸۰P

