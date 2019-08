بازی Call of Duty: Modern Warfare در گیمز کام حضور خواهد داشت

همه‌ی ما می‌دانیم که کنفرانس بزرگ گیمز کام (Gamescom) را پیش‌ رو داریم و مدتی دیگر باید به تماشای آن بشینیم و منتظر معرفی عنوان‌های بزرگی همچون Death Stranding، Gears 5، Need for Speed Heat و آثار AAA جدید کمپانی سگا (Sega) باشیم. حال خبری منتشر شده است که امکان حضور بازی Call of Duty: […]

همه‌ی ما می‌دانیم که کنفرانس بزرگ گیمز کام (Gamescom) را پیش‌ رو داریم و مدتی دیگر باید به تماشای آن بشینیم و منتظر معرفی عنوان‌های بزرگی همچون Death Stranding، Gears 5، Need for Speed Heat و آثار AAA جدید کمپانی سگا (Sega) باشیم. حال خبری منتشر شده است که امکان حضور بازی Call of Duty: Modern Warfare در این کنفرانس را تأیید می‌کند.

جئوف کِیلی (Geoff Keighley)، خبرنگار کانادایی که قرار است در ۱۹ آگوست اخبار مربوط به این کنفرانس را پوشش دهد، در توئیتر خود اذعان داشت که اینفیتی وارد (Infinity Ward) قرار است در گیمز کام امسال از عنوان شوتر اول شخص خود رونمایی کند. همچنین در کنار رونمایی از این بازی، قرار است که یک نمایش مخصوص هم نشان داده شود که هنوز هیچ اطلاعی از آن در دسترس نیست.

این خبر برای گیمرهای علاقه‌مند به بخش تک‌نفره، خبری بسیار امیدوار کننده خواهد بود، چون قبلاً کمپانی اینفینتی وارد اعلام کرده بود که در آینده‌ای نه چندان دور، اطلاعات بیشتری را از این بازی ارائه خواهیم داد.

در مورد این نمایش مخصوص هم گمانه‌ زنی‌هایی وجود دارد که قرار است این نمایش منحصر به یک ماد بخش چند نفره‌ی این بازی باشد. این شُبه هنگامی به‌ وجود آمده که توسعه دهندگان از وجود بخش چند نفره در بازی Call of Duty: Modern Warfare خبر داده‌ و گفته‌اند که به زودی از این ماد رونمایی می‌شود. شما کاربران می‌توانید در زیر توئیت آقای جئوف کیلی را مشاهده کنید:

دوشنبه، Call of Duty: Modern Warfare به کنفرانس گیمز کام راه می‌یابد. برنامه‌ی زنده‌ی اینفینتی وارد همراه با من و یک برنامه (نمایش رونمایی) مخصوص شروع می‌شود و این نمایش در مورد نسخه‌ی Modern Warfare خواهد بود.

بازی Call of Duty: Modern Warfare در تاریخ جمعه ۳ آبان ماه سال جاری (مصادف است با ۲۵ اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. اگر از علاقه‌مندان به این بازی می‌باشید، می‌توانید اولین نگاه به این بازی تحت عنوان ندای رستگاری به گوش می رسد… | اولین نگاه به Call Of Duty Modern Warfare که به قلم مصطفی زاهدی نوشته شده است را از طریق این نشانی وب‌سایت گیمفا مطالعه کنید. همچنین شما می‌توانید دیگر اخبار مربوط به این بازی مورد انتظار را از طریق وب‌سایت خبری گیمفا دنبال کنید.

حال نظر شما کاربران همیشگی گیمفا در رابطه با این خبر چیست؟ آیا این احتمال وجود دارد که این نمایش مخصوص، مربوط به ماد بخش چند نفره‌ی بازی Call of Duty: Modern Warfare باشد؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

