تروی بیکر: جول در The Last of Us بیشتر یک شخصیت شرور است تا قهرمان

آیا جول در The Last of Us قهرمان است یا شرور؟ پاسخ این سوال احتمالا چندان واضح و دقیق نیست. خود ما آن را یک قهرمان می‌دانیم، هرچند که عیب‌هایی هم دارد. با این حال، تروی بیکر، صداپیشه و بازیگر شخصیت جول در The Last of Us، می‌گوید او بیشتر یک شخصیت شرور است تا قهرمان.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Comicbook، تروی بیکر اوایل ماه جاری در همایش Comic Con شهر منچستر، نظر خود راجع به این شخصیت و اولویت خود در بازی در نقش خوب و بد به اشتراک گذاشت:

"شما در The Last of Us فرض می‌کنید جول قهرمان و دیوید (با بازی نولان نورث) شرور است اما هر کسی قهرمان داستان خود محسوب می‌شود. من شدیدا باور دارم که دیوید بهترین کار را برای مردم خود می‌کند و قهرمان داستان خود است."

بیکر ادامه داد:

"در رابطه با جول چنین فکری نمی‌کنم. از نظر من جول خود را یک قهرمان نمی‌داند. من فکر می‌کنم جول خود را یک شخصیت شرور در نظر می‌گیرد و به همین خاطر در بخشی از بازی The Last of Us می‌گوید در هر دو طرف حضور داشته است. انگار که می‌خواهد بگوید "من کسی هستم که می‌خواهم فقط دوام بیاورم. من برای نجات یا خراب کردن برنامه کسی اینجا نیستم. من فقط می‌خواهم یک روز بیشتر زنده بمانم."

بیکر افزود برای بازیکنان، بازی در نقش شخصیت شرور نسبت به قهرمان "بسیار جالب‌تر" است و از شخصیت جوکر در سری Batman: Arkham گفت.

با این وجود، در حالی که نتیجه نهایی شرور یا قهرمان بودن جول کمی مبهم است، نقش او در The Last of Us Part II مبهم‌تر هم به‌نظر می‌رسد. Part II برای کنسول PS4 و احتمالا PS5 منتشر می‌شود اما تاریخ انتشار دقیقی ندارد.

منبع متن: pardisgame