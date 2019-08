لیست نامزدهای مراسم Gamescom 2019 مشخص شد

عناوین بزرگ و مورد انتظار Doom Eternal، The Legend of Zelda: Link’s Awakening، Marvel’s Avengers و بازی Concrete Genie پیشتاز رقابت در جوایز نمایشگاه Gamescom 2019 هستند که توسط منتقدین و سازندگان محتوا انتخاب شده‌اند. همان‌طور که می‌دانید، بازی Concrete Genie با کاندید شدن در ۴ بخش مختلف، پیشتاز رقابت در تصاحب جوایز مراسم Gamescom […]

عناوین بزرگ و مورد انتظار Doom Eternal، The Legend of Zelda: Link’s Awakening، Marvel’s Avengers و بازی Concrete Genie پیشتاز رقابت در جوایز نمایشگاه Gamescom 2019 هستند که توسط منتقدین و سازندگان محتوا انتخاب شده‌اند.

همان‌طور که می‌دانید، بازی Concrete Genie با کاندید شدن در ۴ بخش مختلف، پیشتاز رقابت در تصاحب جوایز مراسم Gamescom 2019 بوده است. اما بازی مورد انتظار Borderlands 3 که اوایل سال جاری و در مراسم Pax East از آن رونمایی شد، با نامزدی در ۳ بخش مختلف که شامل: بهترین بازی اکشن، بهترین بازی اکس‌باکس وان و بهترین بازی پلتفرم رایانه‌های شخصی است، در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. بیش از ۱۳ میلیون نسخه از بازی Borderlands 2 تاکنون به فروش رفته است که نشان‌دهنده‌ی بزرگ و مورد انتظار بودن این مجموعه‌ی دوست‌داشتنی است.

نسخه‌ی جدید مجموعه‌ی افسانه‌ای Doom نیز در بخش بهترین بازی اکشن نامزد شده است که به زودی و در تاریخ جمعه، ۱ آذر ۱۳۹۸ (۲۲ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی) منتشر خواهد شد. همچنین بازی Marvel’s Avengers که توسط استودیوی اسکوئر اینکس (Square Enix) توسعه می‌یابد نیز در این بخش نامزد شده است که تریلری جدید از آن در نمایشگاه E3 2019 در معرض نمایش قرار گرفت.

بازی The Legend of Zelda: Links Awakening که به نوعی بازسازی نسخه‌ی قدیمی این مجموعه محسوب می‌شود نیز در بخش بهترین عنوان ماجراجویی و اکشن نامزد شده است و همان‌طور که انتظار می‌رود، می‌تواند جایزه‌ی بهترین بازی کنسول نینتندو سوییچ را را با اقتدار از آن خود کند.

بازی‌های بزرگ دیگری مانند: Need For Speed Heat، FIFA 20، Final Fantasy VII Remake، Wasteland 3 و Age of Empires II: Definitive Edition نیز در میان عناوین یاد شده نیز در بخش‌های مختلف، نامزد شده‌اند. کاندیدهای این جوایز از بین ۱۶۰ عنوان مختلف و توسط نشستی در کشور آلمان و همچنین توسط منتقدین و سازندگان محتوا انتخاب شده‌اند.

شما می‌توانید نامزدهای امسال نمایشگاه Gamescom 2019 را در قسمت پایین مشاهده نمایید:

بهترین بازی ماجراجویی اکشن:

Backsad: Under the Skin | Astragon Entertainmen

Concrete Genie | Sony Interactive Entertainment

The Legend of Zelda: Link’s Awakening | Nintendo

بهترین بازی اکشن:

Borderlands 3 | 2K

Doom Eternal | ZeniMax Germany

Marvel’s Avengers | Square Enix

بهترین بازی خانوادگی:

Concrete Genie | Sony Interactive Entertainment

Dreams | Sony Interactive Entertainment

Luigi’s Mansion 3 | Nintendo

بهترین بازی مسابقه‌ای و اتومبیل‌رانی:

Grid | Koch Media

Hot Wheels Infinite Loop | Mattel

Need For Speed Heat | Electronic Arts

بهترین بازی نقش‌آفرینی:

Final Fantasy VII Remake | Square Enix

Pokemon Sword and Shield | Nintendo

Wasteland 3 | Koch Media

بهترین بازی شبیه‌ساز:

Barotrauma | Daedalic Entertainment

NBA 2K20 | 2K

Planet Zoo | Frontier

بهترین بازی ورزشی:

EA Sports FIFA 20 | Electronic Arts

eFootbal PES 2020 | Konami

Roller Champion | Ubisoft

بهترین بازی استراتژی:

Age of Empires: Definitive Edition | Microsoft

Desperados III | THQ Nordic

Foundation | Polymorph Games

بهترین بازی اصیل و ابتکاری (Original):

Concrete Genie | Sony Interactive Entertainment

Dreams | Sony Enteractive Entertainment

Felix the Reaper | Daedalic Entertainment

بهترین بازی کنسول اکس‌باکس وان:

Bleeding Edge | Microsoft

Borderlands 3 | 2K

Gears 5 | Microsoft

بهترین بازی کنسول نینتندو سوییچ:

Luigi’s Mansion 3 | Nintendo

Pokemon Sword and Shield | Nintendo

The Legend of Zelda: Link’s Awakening | Nintendo

بهترین بازی کنسول پلی‌استیشن ۴

Concrete Genie | Sony Interactive Entertainment

Dreams | Sony Enteractive Entertainment

Final Fantasy VII Remake | Square Enix

بهترین بازی موبایل:

Battle Chaser: Nightwar-Mobile Edition | HandyGames

Hot Wheel Infinite Loop | Mattel

Lock’s Quest | HandyGames

بهترین بازی پلتفرم رایانه‌های شخصی:

Borderlands 3 | 2K

Doom Eternal | ZeniMax Germany

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint | Ubisoft

نمایشگاه Gamescom 2019 در تاریخ سه‌شنبه، ۲۹ مردادماه ۱۳۹۸ (۲۰ آگوست ۲۰۱۹ میلادی) برگزار خواهد شد و تا تاریخ شنبه، ۲ شهریورماه ۱۳۹۸ (۲۴ اگوست ۲۰۱۹ میلادی) ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین به غیر از موارد یاد شده، حضار می‌توانند به بهترین نشست، بهترین تجربه‌ی ورزش‌های الکترونیک، بهترین استریمر و مورد انتظارترین بازی رای دهند.

منبع متن: gamefa