سوال اساسی که در باب شخصیت جول (Joel) مطرح می‌شود این است که آیا او یک قهرمان است و یا یک ضدقهرمان؛ زیرا او از شخصیت پیچیده‌ای برخوردار بوده و قضاوت وی به همین راحتی نیست. به تازگی تروی بیکر (Troy Baker)، صداپیشه‌ی شخصیت جول، از نظر خود در این باب سخن گفت.

در جریان مراسم Manchester Comic Con 2019، تروی بیکر از نظر خود راجع به شخصیت جول سخن گفت و با توجه به سخنان وی می‌توان نتیجه گرفت که جول از شخصیتی خاکستری بهره می‌برد و جنبه‌ی ضدقهرمانی وی سنگینی بیش‌تری داشته است. بیکر در این باب افزود:

در بازی The Last of Us شما فکر می‌کردید که جول، قهرمان و دیوید (David)، ضدقهرمان داستان است، ولی نظر من این است که هر کسی قهرمان داستان خودش است. من فکر می‌کنم که دیوید باور داشته که دارد به نفع مردمش کار می‌کند و به همین دلیل خود را قهرمان می‌داند، ولی در باب جول نمی‌توان چنین حرفی زد.

بیکر فکر می‌کند که جول خود را یک قهرمان به حساب نمی‌آورد و به عبارتی خود را یک بازمانده می‌داند که برای زنده ماندن از چیزی دریغ نمی‌کند. او فکر می‌کند که جول نیز با گفتن سخنانی در بازی به این نکته اشاره کرده است. سخنانی مثل:

من فقط یک آدم معمولی هستم و سعی دارم تا به زندگی ادامه دهم و قصد ندارم تا کسی را نجات داده و یا در کار کسی دخالت کنم؛ من فقط می‌خواهم تا به زندگی روزمره‌ی خود بپردازم.

بیکر همچنین اذعان داشت که بازی در نقش یک ضدقهرمان، خیلی هیجان‌انگیزتر از بازی در نقش یک قهرمان است و به صداپیشگی شخصیت جوکر (Joker) در سری Batman: Arkham series اشاره کرد.

با اینکه تشخیص شخصیت جول کار سختی است و نمی‌توان میان قهرمان و یا ضدقهرمان بودن وی تصمیم گرفت، در باب نقش وی در بازی The Last of Us Part 2 نیز اطلاعات زیادی در دسترس نیست و شاید مهم‌ترین چیزی که می‌دانیم این است که این بازی برخالف نسخه‌ی اول که اساس آن بر عشق بود، در باب نفرت و انتقام است. نظر شما چیست. آیا جول را یک قهرمان به حساب می‌آورید و یا بازمانده‌ای که ترسی از اعمال شرورانه ندارد؟

بازی The Last of Us Part 2 قرار است در تاریخی نامشخص و به صورت انحصاری برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه گردد.

