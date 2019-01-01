ساعاتی پیش گروه NPD به صورت رسمی گزارش خود از پرفروشترین بازیها و کنسولهای ماه جولای در آمریکایشمالی را به اشتراک گذاشت.
به گزارش پردیسگیم و به نقل از Comicbook، در ماه گذشته نیز کنسول Switch دوباره توانسته با شکستدادن PlayStation 4 در جایگاه اول قرار گیرد. البته این تنها موفقیت Nintendo نیست و از 10 بازی پرفروش ماه گذشته نیز 6 بازی متعلق به این شرکت است.
اما در میان بازیها، عنوان ورزشی شرکت EA یعنی Madden NFL 20 که هماکنون برروی کنسولهای PS4 و Xbox One و پلتفرم PC در دسترس است، در جایگاه نخست قرار گرفته و پس از آن به ترتیب 2 بازی انحصاری Switch یعنی Fire Emblem: Three Houses و Super Mario Maker 2 قرار دارند.
بنابر گفتههای "مت پیسکاتلا" از NPD، مجموع هزینههای صرفشده برروی بازیهای ویدئویی در جولای 2019 به رقم 762 میلیون دلار رسیده که کمی از همین بازه در سال گذشته بیشتر است.
در ادامه میتوانید لیست پرفروشترین بازیهای ماه گذشته، پروفروشترین بازیهای سال 2019 و همچنین پرفروشترین بازیهای هر پلتفرم را مشاهده نمایید.
شایان ذکر است علامت * به معنای محاسبهنشدن فروش دیجیتالی و علامت ** به معنای محاسبهنشدن فروش دیجیتالی نسخههای PC است.
پرفروشترین بازیهای جولای 2019
- Madden NFL 20^**
- Fire Emblem: Three Houses*
- Super Mario Maker 2*
- Marvel: Ultimate Alliance 3: The Black Order*
- Minecraft***
- Grand Theft Auto V
- Super Smash Bros. Ultimate*
- Mortal Kombat 11
- Mario Kart 8*
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild*
- Marvel’s Spider-Man
- Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege
- Call of Duty: Black Ops IIII**
- Crash Team Racing: Nitro Fueled
- Red Dead Redemption II
- Tom Clancy’s The Division 2**
- MLB 19: The Show
- New Super Mario Bros. U Deluxe*
- NBA 2K19
- Assassin’s Creed: Odyssey
پرفروشترین بازیهای سال 2019
- Mortal Kombat 11
- Kingdom Hearts III
- Tom Clancy’s The Division 2**
- Anthem**
- Resident Evil 2 2019
- Super Smash Bros. Ultimate*
- Red Dead Redemption II
- Madden NFL 20**
- Days Gone
- MLB 19: The Show
- Red Dead Redemption II
- Call of Duty: Black Ops 4**
- NBA 2K19
- Super Smash Bros. Ultimate*
- Marvel’s Spider-Man
- Madden NFL 19**
- Assassin’s Creed: Odyssey
- Mortal Kombat 11
- FIFA 19**
- Battlefield V**
پرفروشترین بازیهای 12 ماه گذشته
- Red Dead Redemption II
- Call of Duty: Black Ops 4**
- NBA 2K19
- Super Smash Bros. Ultimate*
- Marvel’s Spider-Man
- Madden NFL 19**
- Assassin’s Creed: Odyssey
- Mortal Kombat 11
- FIFA 19**
- Battlefield V**
پرفروشترین بازیهای Xbox One در ماه گذشته
- Madden NFL 20
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- Forza Horizon 4
- Red Dead Redemption II
- Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege
- Mortal Kombat 11
- Tom Clancy’s The Division 2
- Assassin’s Creed: Odyssey
- Call of Duty: Black Ops 4
پرفروشترین بازیهای PS4 در ماه گذشته
- Madden NFL 20
- Minecraft
- Grand Theft Auto V
- Marvel’s Spider-Man
- MLB 19: The Show
- Call of Duty: Black Ops IIII
- Mortal Kombat 11
- Days Gone
- Crash Team Racing: Nitro Fueled
- Red Dead Redemption II
پرفروشترین بازیهای Nintendo Switch در ماه گذشته
- Fire Emblem: Three Houses*
- Super Mario Maker 2*
- Marvel: Ultimate Alliance 3: The Black Order*
- Super Smash Bros. Ultimate*
- Mario Kart 8*
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild*
- New Super Mario Bros. U Deluxe*
- Super Mario Party*
- Pokemon: Lets Go Eevee*
- Super Mario Odyssey*
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منبع متن: pardisgame