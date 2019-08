نام اچیومنت توضیحات اچیومنت امتیاز

Fir e in the Sky Stinge را شکست دهید ۳۰

The Bigger They Are… Ent را شکست دهید ۳۰

Watch the Totems! Totem Father را شکست دهید ۳۰

Wolf of the Woods Pan Wolf را شکست دهید ۳۰

Undying, Eh Undying King را شکست دهید ۳۰

The Keymaster Claviger را شکست دهید ۳۰

Butterfly Effect Ixillis XV را شکست دهید ۳۰

Dark Awakening Dreamer را شکست دهید ۵۰

Untouchable World Boss را در حالت تک‌نفره و بدون دریافت دمیج شکست دهید ۲۰

Not So Special ۱۰۰ دشمن خاص را شکست دهید ۵۰

First…But Not The Last! اولین Trait خود را کسب کنید ۱۰

Good Start ۱۰ عدد Trait مختلف کسب کنید ۲۰

That’s a Lot of Traits! ۲۰ عدد Trait مختلف کسب کنید ۲۰

Equipment Collector ۵ عدد زره دریافت کنید ۱۰

Equipment Enthusiast ۱۰ عدد زره دریافت کنید ۳۰

Hard Choices اولی سلاح خود را ارتقا دهید ۱۰

Halfway There یکی از سلاح‌های خود را به سطح ۱۰ ارتقا دهید ۲۰

Push It to the Limit یکی از سلاح‌های خود را به سطح ۲۰ ارتقا دهید ۴۰

Shot Through the Heart قلب Swamp Guardian را به Undying King برگردانید ۱۰

Mod Collector ۵ عدد ماد مخصوص اسلحه کسب کنید ۱۰

Mod Enthusiast ۱۵ عدد ماد مخصوص اسلحه را کسب کنید ۳۰

Trait Dabbler یک Trait را به سطح ۱۰ ارتقا دهید ۵۸

Trait Focus یک Trait را به سطح ۲۰ ارتقا دهید ۳۰

One Person’s Scrap… ۵۰ هزار عدد Scrap کسب کنید ۱۰

Scrap Harvester ۱۰۰ هزار عدد Scrap کسب کنید ۲۰

Scrap Collector ۲۰۰ هزار عدد Scrap کسب کنید ۴۰

Ready For Action یک اسلحه با استفاده از مواد اولیه‌ی کسب شده از World Bossها، بسازید ۳۰

Like a Boss یکی از سلاح‌های باس‌ها را به سطح ۵ ارتقا دهید ۵۰

This Watch ساعت جیبی Mudtooth را به دست آورید ۲۰

Heart of a Dragon Dragon Heart را ارتقا دهید ۲۰

Unleash Your Potential ۳۰ عدد Trait مختلف کسب کنید ۴۰

Not So Lucky سکه را به Ace برگردانید ۲۰

Precious حلقه را به Reggie برگردانید ۲۰

Fade to White ۱۳ عدد Word Stone را فعال کنید ۲۴

Are You Ok? Root Mother را ملاقات کنید ۹۸

What is the Labyrinth? Labyrinth Keeper را ملاقات کنید ۲۰

Death Warmed Over Undying King را ملاقات کنید ۲۰

Like a Moth to a Flame Swap Queen را ملاقات کنید ۲۰

Changing of the Guard با رهبر Pan Rebel ملاقات کنید ۲۰