نوع تروفی نام تروفی توضیحات تروفی

پلاتینیوم Deadliest Warrior تمام تروفی‌ها را به دست آورید.

برنزی Off the Course ماموریت Off the Course را به اتمام برسانید.

نقره‌ای Lindisfarne Riches بخش داستانی Ulf Ironbeard را به اتمام برسانید.

نقره‌ای Rurik’s Reign بخش داستانی Rurik را به اتمام برسانید.

نقره‌ای Edward and Godwin بخش داستانی Edward the Confessor را به اتمام برسانید.

نقره‌ای Harold’s Guerilla Warrior بخش داستانی Harold II Godwinson را به اتمام برسانید.

نقره‌ای Rudolf of Habsburg بخش داستانی Rudolf I’s را به اتمام برسانید.

نقره‌ای Mieszko بخش داستانی Mieszko I’s را به اتمام برسانید.

برنزی Firestarter رقابتی را در بخش چندنفره و یا حالت Skirmish در مقابل هر گونه رقیبی آغاز نمایید.

نقره‌ای Indisputable رقابتی را در بخش چندنفره و یا حالت Skirmish در کمتر از ۸ دقیقه به پیروزی تبدیل نمایید.

طلایی Uber Micro در درجه‌ سختیی دشوار و Insane، رقابتی را در برابر هوش مصنوعی به پیروزی تبدیل نمایید.

برنزی Squad Proficiency ۱۰ متخصص از اعضای نیروهای خود پرورش دهید.

برنزی Squad Veterancy ۱۰ مرتبه در هرگونه واحدی امتیاز Veterancy را آزاد نمایید.

برنزی Lost Ones ۱۰ مرتبه تجدید نیرو نمایید.

برنزی Through Defenses به وسیله‌ی دفاع طلایی، روستایی را از بین ببرید.

طلایی War Veteran حداقل یک مرتبه هرگونه واحدی را مغلوب نمایید.

برنزی Command Veteran حداقل یک مرتبه هرگونه واحدی را استخدام نمایید.

برنزی It’s a Trap ۵ تله‌ی دشمن را شناسایی و نابود نمایید.

برنزی Time to Work ۵۰ مرتبه ۵ رعیت را برای جمع‌آوری منابع مشغول سازید.

برنزی Untouchable با حملات از راه دور تمامی نیروهای دشمن را مغلوب نمایید.

نقره‌ای A Ship that Doesn’t Sink در ماموریت The Last Impediment به ۸ بازمانده‌ی Drakkar کمک نمایید.

نقره‌ای All for Rurik در ماموریت Battle on two Fronts تمامی روستاها را تسخیر و حفظ نمایید.

برنزی Edward Needs Those در ماموریت Wells Under Siege، تعداد ۵ منجنیق را قبل از شب به مقصد برسانید.

نقره‌ای Dunstan’s Revenge در ماموریت Before They Find Out، هارالد هارادا (Harald Harada) را در کمتر ۵ دقیقه به قتل برسانید.

برنزی Vienna’s Finest Armor در ماموریت The Siege of Vienna تمامی زره‌ها را به دست آورید.

برنزی Under Mieszko’s Banner در ماموریت The Battle of Credynia روستای Kopytko را تصرف نمایید.

طلایی No Life is Worth Saving ۲۰۰۰ رعیت را به قتل برسانید.

برنزی ?Who is There در ماموریت Siege of Niemcza به طور مخفیانه وارد پایگاه دشمن شوید.

برنزی Church of Misery در ماموریت Battle of the River Bug پی ببرید که چه اتفاقی برای روستایین رخ داده است.

برنزی Not on my Watch در ماموریت Fearsome Mercenaries تمامی کشتی‌های دشمن را نابود سازید.

نقره‌ای Boleslav the Brave ماموریت Boleslav I را در بخش داستانی Brave به پایان برسانید.

برنزی Goodfella در ماموریت The Knights of the Cross تمامی راهزنان را به قتل برسانید و روستا را نجات دهید.

برنزی Elite Marksman در ماموریت Battle of Lubawa به منظور دفاع، تنها از واحدهای دورزن استفاده نمایید.

برنزی Teutonic Meitculousness در ماموریت Battle of Christburg تمامی روستاها را تصرف نمایید.

برنزی Trap Sweeper در ماموریت The Night Hunter

نقره‌ای Blitzkrieg ماموریت Battle of Lidzbark را در کمتر از ۲۵ دقیقه با اتمام برسانید.

نقره‌ای Konrad Von Thierberg بخش داستانی Teutonic Order را به پایان برسانید.