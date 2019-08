مدتی قبل، بازی Need for Speed Heat بطور رسمی توسط EA رونمایی شد. بعد از انتشار تریلر و به اشتراک گذاشته شدن جزئیات طرفداران سری بلافاصله شروع به سوال کردن در رابطه با نحوه‌ی درآمدزایی از آیتم‌های درون بازی کردند که البته کاملا منطقی است چون نسخه‌ی قبلی سری Need for Speed یعنی Payback مملو از سیستم‌هایی مانند Ultimate Team بازی FIFA و لوت‌باکس‌ها بود که مردم واکنش مثبتی به آن نشان ندادند.

حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از wccftech، بنظر می‌آید که EA و Ghost Games از گذشته درس گرفته و قرار است در این نسخه خبری از لوت‌باکس‌ها نباشد.

طی جلسه‌ی پرسش و پاسخی در Reddit، "بن واک" (Ben Walke)، از مدیران روابط عمومی EA، صحبت‌هایی در رابطه با چیزی که بازیکنان می‌توانند از محتوایی که بعد از عرضه‌ی بازی منتشر می‌شود، انتظار داشته باشند و لوت‌باکس‌ها صحبت کرد:

"ما قرار است بسته‌های الحاقی پولی را در فرم Car Packها منتشر کنیم و همچنین امسال پک‌های صرفه‌جویی در زمان (Time-Save Packs) نیز معرفی خواهند شد که تمامی Collectableها را برروی مپ به شما نشان خواهد داد. و همین...هیچ لوت‌باکسی در NFS Heat وجود ندارد و نخواهد داشت."

ایشان در ادامه توضیح داد که چگونه بازیکنان می‌توانند اجزای جدیدی برای ماشین‌هایشان آنلاک کنند. سیستم کارتی Payback رفته و بجای آن تنها با برنده شدن در مسابقات می‌توانید آن‌ها را آنلاک کنید:

"آپشن‌های مربوط به شخصی‌سازی با به اتمام رساندن رخدادهای داخل بازی قابل دریافت هستند. برای مثال اگر یک مسابقه‌ی خیابانی را مشاهده کردید که یک قطعه‌ی جدید برای عملکرد بهتر ماشین به شما می‌دهد به راحتی با برنده شدن در آن مسابقه آن قطعه را نیز برنده شوید. دیگر خبری از Speed Cardهای NFS Payback نیست."

یکی از دلایل اصلی شکست Need for Speed Payback سیستم طمع‌کارانه‌ای بود که EA برروی بازی خود اعمال کرده بود و اکنون این خبر می‌تواند برای موفقیت Heat ما را امیدوارتر کند.

بازی Need for Speed Heat برای PC، PS4 و Xbox One در تاریخ 17 آبان عرضه خواهد شد. در پایان نظر خود را در رابطه با این خبر با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame