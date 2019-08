مراحل ساخت بازی The Surge 2 به پایان رسید

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، کمپانی Focus Home Interactive اعلام کرد که بازی The Surge 2 گلد شده است. اگر با اصلطلاح "گلد شدن" آشنایی ندارید، باید گفت به معنای اتمام کار بر روی یک بازی و به پایان رسیدن مراحل ساخت آن می‌باشد.

البته، از الان تا زمان عرضه‌ی The Surge 2 استودیوی Deck13 مشغول آماده کردن پچ روز اول انتشار(همانند تقریبا تمام بازی‌های نسل هشتم) خواهد بود. The Surge 2 که با الهام از فرنچایز Dark Souls توسعه پیدا کرده است، در تاریخ 24 سپتامبر(سه‌شنبه 2 مهر) بر روی پلتفرم‌های مقصد PC، PS4 و Xbox One در دسترس قرار می‌گیرد.

منبع متن: pardisgame