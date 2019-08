بعد از حدود ۲ سال استراحت سری بازی‌های Need For Speed برگشته است تا شاید بتواند دوباره طرفداران خود را خوشحال کند. آخرین نسخه از سری نید فور اسپید به نام Payback در سال ۲۰۱۷ عرضه شد، وظیفه‌ی ساخت این بازی نه چندان موفق را استودیو«گوست گیمز» (Ghost Games) بر عهده داشت، امسال نیز قرار است استودیو «گوست گیمز» بازی Need For Speed Heat را توسعه دهد و نکته جالب ماجرا این است که این بازی به زودی، یعنی؛ در تاریخ ۱۷ آبان عرضه خواهد شد.

اتفاقات جدید‌ترین بازی از سری نید فور اسپید در Palm City جریان دارد، بازی‌کنندگان می‌توانند در این شهر وسیع رقابت‌های مختلف را تجربه کنند و یا به صورت آزادانه به گشت و گذار در Palm City بپردازند. همانطور که سازندگان قبلا اعلام کرده بودند، این بازی تمرکز زیادی بر روی شخصی سازی و همچنین تعقیب و گریز‌های پلیسی دارد، پس پاداش‌هایی که از هر رقابت نصیب بازی‌کنندگان می‌شود برای شخصی‌سازی‌های متنوع و اساسی، بسیار مهم هستند.

دو نسخه‌ی مختلف از بازی Need For Speed Heat در حال حاضر قابل پیش خرید هستند، با پیش خرید نسخه‌ی استاندارد ماشین Mitsubishi Evolution X در بازی در دسترس قرار خواهد گرفت و با خریدن نسخه‌ی دیلاکس ۳ ماشین ویژه‌ی BMW i8 Coupe ،Chevrolet Corvette Grand Sport و Mercedes C63 AMG Coupe در دسترس قرار خواهند گرفت، همچنین نسخه‌ی دیلاکس تعدادی لباس اختصاصی برای شخصیت‌ها و مقداری پول درون بازی نیز به همراه دارد. کسانی که از داخل منو بازی Need For Speed Payback جدیدترین بازی در حال توسعه‌ی نید فور اسپید را پیش‌خرید کنند، از تخفیف ۱۰ درصدی برخوردار می‌شوند.

بازی Need For Speed Heat در تاریخ ۱۷ آبان برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. برای دارندگان سرویس‌های EA Access یا Origin Access ده ساعت از این بازی ۳ روز زودتر از دیگران، یعنی؛ در تاریخ ۱۴ آبان قابل تجربه خواهد بود.

نظر شما درباره‌ی این بازی چیست؟ آیا می‌تواند سری نید فور اسپید را به روز‌های خوب برگرداند؟

تریلر معرفی Need for Speed Heat را در ادامه می‌توانید تماشا کنید.

