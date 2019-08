طبق روال هر ماه، گروه NPD آماری از فروش بازی‌های فروخته شده در آن ماه را منتشر می‌کند و تیم خبرنگاری گیمفا نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن آن را در اختیار شما کاربران عزیز قرار می‌دهد. آماری که این ماه منتشر شده، حاکی از سلطه‌ی بازی جدید شرکت الکترونیک آرتز، یعنی عنوان Madden NFL 20 […]

طبق روال هر ماه، گروه NPD آماری از فروش بازی‌های فروخته شده در آن ماه را منتشر می‌کند و تیم خبرنگاری گیمفا نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن آن را در اختیار شما کاربران عزیز قرار می‌دهد. آماری که این ماه منتشر شده، حاکی از سلطه‌ی بازی جدید شرکت الکترونیک آرتز، یعنی عنوان Madden NFL 20 است. از طرف دیگر، از بین ۱۰ بازی برتر اول، کنسول نینتندو توانسته است ۶ عنوان را به خود اختصاص دهد و مثل ماه قبل شاهد درخشش این کنسول هستیم.

اگر به چارت یا نمودار فروش بازی‌های ماه جولای نگاهی بیاندازیم، می‌بینیم که بیشترین میزان فروش بازی‌ها به عناوین کنسول نینتندو سوئیچ برمی‌گردد. این در حالی است که بازی‌های این کنسول محبوب، از میان ۱۰ بازی اول پرفروش، ۶ بازی را به خود اختصاص می‌دهند که رکوردی عالی در این زمینه است. هرچند که پرفروش‌ترین بازی ماه جولای به این کنسول تعلق نمی‌گیرد و عنوان Madden NFL 20 که در تاریخ ۸ مرداد ماه (۳۰ جولای) برای کنسول اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم‌ رایانه‌های شخصی منتشر شد، خود را در صدر بازار آمریکا یافته است.

در جدول فروش ماه جولای که توسط گروه NPD منتشر شده، در میان ۲۰ بازی پرفروش، عنوان Madden NFL 20 جایگاه یکم را به خود اختصاص داده است و این در حالی جلوه‌گر می‌شود که بازی Assassin’s Creed: Odyssey در انتهای لیست لم داده و جایگاه بیستم را تصاحب کرده است. بازی Madden NFL 20 همچنین بلافاصله بعد از عرضه‌ی مستقیم به بازار، در لیست هشت بازی پرفروش سال قرار گرفت و با این حال، داشتن چنین جایگاهی در یک لیست ماهانه به دور از ذهن نیست. این آمار و ارقام نیز فقط به خرید نسخه‌ی فیزیکی بازی تعلق دارد و فروش دیجیتالی بازی در نظر گرفته نشده است.

بعد از عنوان Madden NFL 20 که در جایگاه اول قرار گرفته، بازی Fire Emblem: Three Houses نیز با تفاوت یک رتبه، در جایگاه دوم می‌گیرد و عنوان دومین بازی پرفروش این ماه را به خود اختصاص می‌دهد. این بازی در تمام طول مدتی که به بازار عرضه شده، همیشه توانسته که برترین رتبه‌ها را به دست آورد. در جایگاه سوم لیست ما، پرفروش ترین بازی ماه قبل، یعنی Super Mario Maker 2 قرار می‌گیرد که نشان دهنده‌ی درخشش بی پایان کنسول نینتندو سوئیچ است. پشت سر بازی Super Mario Maker 2، عنوان دیگری از نینتندو سوئیچ قرار می‌گیرد به اسم Marvel: Ultimate Alliance 3: The Black Order که به رتبه چهارم از لیست دست یافته و تا به اینجا همچنان این دو بازی، پرچم رقابت نینتندو را بالا نگه داشته‌اند. از دیگر عناوین کنسول نینتندو سوئیچ که در این رتبه‌بندی قرار دارند، می‌توان به Super Smash Bros. Ultimate،Mario Kart 8 و The Legend of Zelda: Breath of the Wild اشاره نمود و همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، بازی‌های این کنسول توانسته‌اند که از بین ده بازی اول، شش عنوان را به خود اختصاص بدهند.

به طور کلی، ماه جولای امسال شاهد فروش ۳۴۰ میلیون دلاری بازی‌ها بوده‌ایم که اگر بخواهیم مقایسه‌ای کوتاه با سال قبل داشته باشیم، می‌بینیم که این آمار و ارقام، رشد ۳۴ درصدی فروش بازی‌های ویدئویی را گزارش می‌دهند. مسلماً یکی از عوامل این رشد زیاد فروش بازی‌های ویدئویی، فروش عالی عنوان Madden NFL 20 است که صدر نشین جدول ماست. همچنین باید اشاره کرد که این بازی در زمینه‌ی فروش اینترنتی نیز خوش درخشیده ولی به دلیل اینکه لیست NPD فقط منحصر به فروش فیزیکی بازی‌ها است، ما هم فقط فروش فیزیکی آن را در نظر می‌گیریم. شما کاربران عزیز می‌توانید در پایین لیست بازی‌های پرفروش ماه جولای را مشاهده کنید.

برخی نکات در زمینه‌ی این لیست باید به شما کاربران عرض شود:

نکته‌ی اول: فروش دیجیتالی محاسبه نشده است.

نکته‌ی دوم: فروش دیجیتالی رایانه‌های شخصی محاسبه نشده است.

نکته‌ی سوم: فروش Minecraft شامل فروش تمام نسخه‌های دیجیتالی و فیزیکی پلتفرم‌های اکس‌باکس و پلی‌استیشن می‌شود.

Madden NFL 20^** Fire Emblem: Three Houses* Super Mario Maker 2* Marvel: Ultimate Alliance 3: The Black Order* Minecraft*** Grand Theft Auto V Super Smash Bros. Ultimate* Mortal Kombat 11 Mario Kart 8* The Legend of Zelda: Breath of the Wild* Marvel’s Spider-Man Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege Call of Duty: Black Ops IIII** Crash Team Racing: Nitro Fueled Red Dead Redemption II Tom Clancy’s The Division 2** MLB 19: The Show New Super Mario Bros. U Deluxe* NBA 2K19 Assassin’s Creed: Odyssey

حال نظر شما کاربران همیشگی گیمفا در مورد این لیست چیست؟ آیا به نظر شما، بازی Madden NFL 20 لایق جایگاه اول است؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

