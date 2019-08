با این حال که بازی مورد انتظار The Outer Worlds در تاریخ ۳ آبان برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه می‌شود و همچنین مدتی بعد از این تاریخ در دسترس دارندگان کنسول نینتندو سوییچ قرار می‌گیرد، اما گویا شرکت مایکروسافت تصمیم دارد که نسخه‌های بعدی این بازی را به بازی‌هایی انحصاری برای کنسول ایکس‌باکس تبدیل کند.

«مت بوتی» (Matt Booty)، رئیس استودیو‌های ایکس‌باکس، طی مصاحبه‌ای با مجله‌ی Game Informer اعلام کرده بود که بازی The Outer Worlds کاملا پتانسیل نسخه‌های دیگری را نیز دارد و اگر قرار باشد نسخه‌‌ی دیگری از این سری ساخته شود، مایکروسافت سعی دارد که آن‌ را به صورت یک بازی انحصاری برای کنسول خود منتشر کند. استودیو‌ی خوش ذوق «آبسیدین» (Obsidian) سازنده‌ی بازی The Outer Worlds در سال ۲۰۱۸ در حالی که سخت مشغول توسعه‌ی این بازی بود توسط شرکت مایکروسافت خریده شد و به استودیو‌های ایکس‌باکس پیوست، به همراه استودیو‌ی آبسیدین، استودیو‌های دیگری چون Ninja Theory ،Double Fine و Playground Games نیز به تازگی توسط مایکروسافت خریداری شدند.

وظیفه‌ی انتشار این بازی را شرکت «پرایوت دیویژن» (Private Division) که شاخه‌ای از شرکت Take-Two است، برعهده دارد، ولی بر طبق گفته‌ی مایکروسافت اگر قرار باشد ادامه‌ای برای این بازی ساخته شود، خود مایکروسافت وظیفه‌ی انتشار آن را برعهده می‌گیرد.

«مت بوتی» همچنین اشاره کرده است که این طرز فکر برای تمامی استودیو‌های ایکس‌باکس صدق نمی‌کند، به طور مثال بازی‌ای مانند ماینکرفت باید برای تمامی پلتفرم‌ها عرضه شود تا سود خوبی را برای سازندگان و ناشران به همراه بیاورد، اما از طرفی دیگر باید بر روی دسته‌ای از بازی‌ها سرمایه‌گذاری بزرگی شود تا به بازی‌های انحصاری با کیفیتی تبدیل شوند.

با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد که اگر دارندگان کنسول‌های دو شرکت نینتندو و سونی به دنبال تجربه‌ی ادامه‌ی این سری هستند باید به فکر تهیه‌ی PC یا کنسول ایکس‌باکس باشند.

