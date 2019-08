بر طبق گزارش وب‌سایت بازاریابی Sensor Tower بازی پابجی موبایل از لحاظ درآمد در میان بازی‌های بتل رویال تلفن‌همراه‌های هوشمند در صدر قرار گرفته است. بخش بزرگی از پیشرفت بسیار سریع بازی پابجی موبایل در این چند ماه اخیر به لطف کاربران چینی است که به تازگی این بازی در کشورشان به صورت رسمی عرضه شده است.

ناشر بزرگ چینی، یعنی شرکت «تنسنت گیمز» (Tencent Games) دو ماه پیش بازی پابجی موبایل را پس از یک سری تغییرات و عوض کردن نام آن به Game For Peace به صورت رسمی در کشور چین عرضه کرد، در ماه جولای میزان درآمد این بازی در یک دوره‌ی یک ساله به میزان ۱۶۷ میلیون دلار رسید، این میزان نشان می‌دهد که درآمد این بازی نسبت به سال گذشته ۷۴۸ درصد افزایش داشته است، در نتیجه در ۳ ماه گذشته بازی پابجی موبایل به صورت متوالی صدر جدول درآمد را در دست داشته است. البته در این جدول میزان درآمد بازی Fortnite بر روی سیستم عامل اندروید محاسبه نشده، زیرا این بازی بر روی فروشگاه Google Play منتشر نشده است.

کاربران چینی به خاطر شرایطی که دارند قطعا برای هر بازی‌ای می‌توانند بسیار سودآور باشند، به طور مثال در گزارش‌های مربوط به بازی پابجی موبایل ۳۰درصد از رشد درآمد ۳ ماه گذشته‌ی این بازی مربوط به کاربران چینی بوده است. شایان ذکر است که خود بازی پابجی موبایل رایگان است اما آیتم‌هایی‌ها تزئیناتی زیادی درون بازی وجود دارد که شرکت سازنده به واسطه‌ی آن‌ها و یا فروش Season Pass بازی کسب درآمد می‌کند.

البته تمامی پیشرفت بازی پابجی موبایل تنها در کشور چین اتفاق نیفتاده و به طور مثال در کشور آمریکا نیز این بازی ماه به ماه سود بیشتری را کسب کرده است. مجموع این پیشرفت‌ها باعث شده که سود PUBG Mobile موبایل در ماه گذشته ۵ برابر سود دو رقیب گردن کلفت خود، یعنی؛ دو بازی Fortnite و Knives out باشد.

سازندگان از بازی پابجی موبایل پشتیبانی بسیار قوی‌ای می‌کنند و معمولا محتو‌ا‌های جدید این بازی در بازه‌ی زمانی کوتاهی عرضه می‌گردد که این موضوع باعث شده است تا کاربران این بازی روز به روز بیشتر شوند. کار بزرگ و موفقیت‌آمیز شرکت تنسنت گیمز نیز در کشور چین به سرعت پیشرفت بازی پابجی موبایل افزوده است.

شما از بین بازی‌های بتل رویال بر روی تلفن‌همراه‌های هوشمند کدام را ترجیح می‌دهید؟

منبع متن: digikala