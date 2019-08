نسخه‌‌ی Breath of the Wild با عبور از Twilight Princes، توانست تا به پرفروش‌ترین بازی از این سری در آمریکا تبدیل شود. با اینکه بازیThe Legend of Zelda: Breath of the Wild یکی از محبوب‌ترین عناوین ساخته شده از سری Zelda بوده، حال لقب موفق‌ترین بازی از سری را نیز بدست آورده است. به تازگی […]

نسخه‌‌ی Breath of the Wild با عبور از Twilight Princes، توانست تا به پرفروش‌ترین بازی از این سری در آمریکا تبدیل شود. با اینکه بازیThe Legend of Zelda: Breath of the Wild یکی از محبوب‌ترین عناوین ساخته شده از سری Zelda بوده، حال لقب موفق‌ترین بازی از سری را نیز بدست آورده است.

به تازگی نماینده‌ی شرکت The NPD Group، شرکتی تحقیقاتی در حوزه‌ی اقتصاد، آقای مت پیسکاتلا (Mat Piscatella) در توییتر خود در این باب سخن گفت. وی با اشاره به اینکه نسخه‌‌ی Breath of the Wild توانسته تا به تازگی از لحاظ فروش از نسخه‌ی Twilight Princes پیشی گیرد، اکنون به پرفروش‌ترین نسخه از سری در آمریکا تبدیل شده است. باید به این نکته اشاره کرد که مبنای چنین گزارشاتی، تنها شامل اولین‌ نسخه‌ای است که از بازی منتشر شده و نسخه‌های بازسازی‌شده‌ای که بعدا عرضه می‌شوند، در گزارش لحاظ نمی‌گردند.

بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild در زمان انتشار، برروی کنسول‌های نینتندو سوییچ و Wii U عرضه شد و همین موضوع به فروش‌ بیش‌تر بازی کمک کرد. البته نسخه‌ی Twilight Princess نیز برروی دو کنسول GameCube و Wii عرضه شد و به همین دلیل توانسته بود تا به پرفروش‌ترین نسخه در زمان خود تبدیل شود.

آقای مت پیسکاتلا در این باب افزود:

نمی‌دانم که چه شد تا زودتر متوجه فروش‌ فوق‌العاده‌ی عنوان The Legend of Zelda: Breath of the Wild نشده‌ام، با این حال، این بازی توانست تا به پرفروش‍ترین بازی از این سری در آمریکا تبدیل شود.

بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild هم‌اکنون برروی کنسول‌های Wii U و نینتندو سوییچ در دسترس قرار دارد.

منبع متن: gamefa