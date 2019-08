مدت‌ بسیار طولانی است که طرفداران سم‌فیشر خواهان بازگشت او و ساخت قسمت جدید Splinter Cell هستند. یوبی‌سافت هم در نهایت به خواسته هوادان گوش کرد و در رویداد E3 2019 سم‌فیشر را باری دیگر به هواداران نشان داد؛ با این تفاوت که این‌بار قرار است سم‌ فیشر در بازی موبایلی Tom Clancy’s Elite Squad حضور داشته باشد و فعلا خبری از ساخت قسمت جدید مجموعه نخواهد بود. اعلام این خبر در آن زمان باعث شد عده زیادی از طرفداران اعتراض خود را اعلام کنند و از دست یوبی‌سافت شاکی شوند. با این حال، این موضوع می‌تواند در نهایت به مسیر درستی ختم شود و هواداران به خواسته خود برسند. طبق گفته مدیرعامل یوبی‌سافت، سازندگان به آرامی روی بازی کار می‌کنند تا در زمان مناسبی آن را برگردانند.

ایو گیمو (مدیرعامل یوبی‌سافت) در مصاحبه‌ای به‌تازگی درباره اسپلینتر سل و آینده‌ی این مجموعه صحبت کرده است. او در این مصاحبه گفته است که آن‌ها هنوز آماده معرفی قسمت جدید نیستند، ولی در نهایت امکان بازگشت مجموعه وجود دارد: «نوع جدیدی از بازی‌های اسپلینتر سل را روی دستگاه‌های مختلف خواهیم داشت. در حال حاضر ما به آرامی مشغول کار روی مجموعه هستیم تا در زمان مناسبی آن را برگردانیم. ولی نمی‌توانم بگویم که دقیقا چه زمانی این اتفاق می‌افتد، چون همان‌طور که می‌دانید این موضوع زمان زیادی را می‌گیرد. باید ببینیم که چه زمانی بهترین موقع برای بازگشت بازی است.»

در این یکی دو سال اخیر یوبی‌سافت به مراتب درباره اسپلینتر سل و آینده آن صحبت کرده است. سال گذشته آن‌ها گفتند که به علت کمبود منابع سراغ ساخت قسمت جدید نمی‌روند. چند ماه قبل هم ایو گیمو اعلام کرده بود که فشار زیاد هواداران و انتظارات زیاد باعث شده تا قسمت جدید بازی فعلا ساخته نشود. با این همه باید منتظر ماند و دید که یوبی‌سافت دقیقا چه زمانی می‌خواهد بازی را معرفی کند.

به هر حال قبل از بازگشت اسپلینتر سل می‌توان منتظر پروژه‌های کوچکتری از این سری باشیم. طبق اخبار منتشر شده، یوبی‌سافت می‌خواهد با همکاری فیس‌بوک بازی‌های جدیدی از مجموعه Assassin’s Creed و Splinter Cell را برای هدست‌های Oculus بسازد. در زمانی که این مطلب نوشته می‌شود هنوز هیچ‌کدام از شرکت‌های یوبی‌سافت و فیس‌بوک این خبر را تایید یا تکذیب نکرده‌اند.

