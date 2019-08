نقد و بررسی بازی Lightstep Chronicles

"به قلم رضا لیاقت"

نقد این بازی براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

درهای بسته سفینه ناشناخته روبه‌روی شماست، به سربازان خود علامت می‌دهید: ((فعال کردن فرایند باز کردن در، 3...2...1، عملیات موفق.)) به آرامی وارد سفینه می‌شوید. نشانی از موجود زنده‌ای وجود ندارد. ناگهان ارتباط رادیویی شما با یکی از جوخه ها قطع می‌شود. برمی‌گردید و یک ربات را می‌بینید که پشت سر شما قرار دارد، سعی می‌کنید فرار کنید که ربات دیگری جلوی شما ظاهر می‌شود، نور کورکننده‌ای به صورت شما تابیده می‌شود و ناگهان، سیاهی...

چشمانتان را باز می‌کنید، روی یک صندلی عجیب و پیشرفته نشسته‌اید، به سختی درحال نفس زدن هستید. صندلی به طور خودکار شروع به حرکت به سمت یک اتاق می‌کند، پس از مدتی جلوی یک کنسول متوقف می‌شوید. یک جسم کروی از فضای خالی روی زمین بیرون می‌آید، به سمت شما می‌چرخد و چشمانش را باز می‌کند: (( این یک اشتباه بود، این یک اشتباه بود، این یک اشتباه بود. من نباید تو را به اینجا می‌آوردم....))

Aleph هوش مصنوعی واحد منطق پیشرفته، همدردی و اکتشاف.

داستان شما در Lightstep Chronicles از اینجا شروع می‌شود. LC یک بازی ماجراجویی متنی درباره کاپیتان Phoenix Cain (فینیکس کِین) است که همراه با جوخه‌اش درون یک کشتی فضایی خالی از سکنه، با گذشته‌ای نامعلوم گیر افتاده‌اند و تنها راه نجات وی و همراهانش، کمک به یکی از پنج هوش مصنوعی است که در این کشتی وجود دارند، زیرا هرکدام می‌خواهد که با از بین بردن بقیه، کنترل کشتی را بدست بگیرد و برای این کار به یک انسان نیاز دارد. اینجا، شما وارد داستان می‌شوید.

Yesod واحد اخلاق، کنترل استرس و تطبیق، یک هوش مصنوعی فلسفی و افسرده.

مهم‌ترین وظیفه شما در داستان انتخاب دیالوگ است. دیالوگ‌ها بسته به انتخاب شما می‌توانند سناریو‌های متفاوت ایجاد کنند، اما این تفاوت صرفا به تغییر چند دیالوگ منتهی می‌شود و در بخش پایانی‌ بازی تاثیر خاصی ندارند. ولی همین دیالوگ‌ها به قدری خوب نوشته شده‌اند که شما را درگیر داستان بکنند. با این حال، گاهی اوقات گزینه‌های روبه‌روی شما خیلی محدود هستند، یا حتی نتیجه آن‌ها نیز غیر معقول است. از آنجا که LC یک بازی متنی است، انتظار نوشته‌های زیادی را داشته باشید، نوشته‌هایی که گاهی آنقدر زیاد هستند که سرعت حرکت آن‌ها از سرعت خواندن شما بیش‌تر ‌شود و نتوانید اتفاقات روی صفحه را دنبال کنید. به جز انتخاب‌ها، گیم پلی بازی شامل تعامل با محیط کشتی و حل بعضی پازل‌های کوچک می‌شود، هرچند که بخش تعامل خیلی کم و پازل‌ها نیز ساده هستند.

Hod واحد تفریح و مدیریت وقت آزاد.

داستان LC بسیار خوب نوشته شده‌است و در عین اینکه با شما بازی می‌کند، کاری می‌کند که کاملا با Amarok(سفینه‌ای که در آن قرار دارید) و هوش مصنوعی‌های از هم گسیخته آن ارتباط بگیرید و این موضوع تماما بخاطر جلوه‌های بصری و موسیقی خوب بازی است. LC به لطف استفاده درست از دوربین و جلوه‌های بصری نظر شما را جلب می‌کند، به کمک موسیقی مناسب حس و حالش را به شما منتقل می‌کند و در نهایت به لطف دیالوگ‌های خوب و گاها فلسفی‌اش شما را جذب می‌کند. استایل هنری بازی متناسب با اتمسفر آن طراحی شده و سعی می‌کند یک کشتی مخوف با گذشته‌ای تاریک را نشان دهد. هر کدام از هوش مصنوعی‌هایی که با آن‌ها رو‌به‌رو می‌شوید حس متفاوتی را منتقل می‌کنند و ویژگی ظاهری آن‌ها، با وجود اینکه تنها یک کره فلزی چشم‌دار هستند، کاملا آن‌ها را از هم جدا می‌کند. شاید تنها مشکلات گرافیکی بازی، کیفیت ضعیف انیمیشن‌ها و کات‌سین های آن باشد.

تمام داستان بازی در این چهار بخش از Amarok رخ می‌دهند.

اما بازی دارای چند نقطه ضعف بزرگ نیز می‌باشد. مهم‌ترین آن‌ها کوتاه بودن بازی است، به طوری که احتمالا در سه ساعت آن را تمام خواهید کرد. از طرف دیگر یازی چند پایان دارد که این می‌توانست ارزش تکرار بازی را بالا ببرد ولی نبود هیچ گونه قابلیتی برای رد کردن دیالوگ‌های تکراری، بازیکن را از تلاش برای دیدن سایر پایان‌ها دلسرد می‌کند. دومین مشکل، مربوط به بخش فنی بازی است و هر ازگاهی در بازی Freeze شدن‌های کوتاهی را تجربه خواهید کرد، هرچند خوشبختانه این موضوع به قدری بزرگ نیست که به تجربه کلی بازی آسیب برساند

بازبینی تصویری:

کیفیت کاتسین اولیه بازی بسیار خوب است...

... ولی کیفیت سایر کاتسین‌ها خوب نیست.

فضای درون Amarok

پازل‌های بازی شامل ارتباط با بخش‌های مختلف کشتی می‌شوند.

نکات مثبت:

جلوه‌های بصری خوب

موسیقی مناسب

داستان سرایی خوب

نکات منفی:

کوتاه بودن

موثر نبودن تصمیم‌ها در پایان‌های بازی

غیرمنطقی بودن بعضی انتخاب‌ها

نبود قابلیت رد کردن دیالوگ‌های تکراری

سخن آخر: Lightstep Chronicles در سبک خودش یک بازی بسیار خوب با داستان سرایی جذاب است. اگر به بازی‌های متنی علاقه دارید و از مدت زمان کم بازی نیز می‌توانید چشم پوشی کنید، همین حالا به سراغ تجربه این بازی بروید. در غیر اینصورت، LC چیز زیادی برای ارائه به شما نخواهد داشت.

Verdict

Lightstep Chronicles is a very good game with an absorbing story telling in its own genre. If you like visual novels and can deal with the game’s short play time, then go ahead and experience the game. Otherwise, LC doesn’t really have much to offer to you

Final Score: 6.5 out of 10

منبع متن: pardisgame