پس از معرفی بسته‌ی الحاقی Danger Rising بازی Just Cause 4 و تعیین روز انتشار آن، حالا نوبت به معرفی لیست تروفی‌های این بسته‌ی الحاقی رسیده است. پس از اگر از آن دسته‌‌ی بازی‌بازهایی هستید که به تروفی‌ها علاقه خاصی دارند، در ادامه برای بررسی تروفی‌های بسته‌ی الحاقی Danger Rising بازی Just Cause 4 همراه […]

پس از معرفی بسته‌ی الحاقی Danger Rising بازی Just Cause 4 و تعیین روز انتشار آن، حالا نوبت به معرفی لیست تروفی‌های این بسته‌ی الحاقی رسیده است. پس از اگر از آن دسته‌‌ی بازی‌بازهایی هستید که به تروفی‌ها علاقه خاصی دارند، در ادامه برای بررسی تروفی‌های بسته‌ی الحاقی Danger Rising بازی Just Cause 4 همراه ما باشید.

در بسته‌ی الحاقی جدید بازی Just Cause 4 استودیوی اوالانچ (Avalanche Studios)، آژانس (The Agency) کارفرمای قدیمی Rico حالا به دنبال شکست‌ دادن او است و شما باید با استفاده از تجهیزات جدید خود همانند یک هاوربورد (Hoverboard)، مامورهای آژانس و Emerson Miller، دوست قدیمی خود، را شکست دهید.

این بسته‌ی الحاقی دارای ۸ تروفی (۵ تروفی برنزی و ۳ تروفی نقره‌ای) آفلاین است. این تروفی‌ها به سه دسته‌ی کلی تعامل با مامورهای آژانس، استفاده از هواپیما‌های بدون سرنشین (Drone) جدید بازی و استفاده از هاوربوردتان برای چالش‌های مختلف تقسیم می‌شوند.

بسته‌ی الحاقی Danger Rising بازی Just Cause 4 در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۸ (۲۹ آگست ۲۰۱۹) برای دارندگان نسخه‌ی Gold Edition بازی یا Expansion Pass و در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ (۵ سپتامبر ۲۰۱۹) برای بقیه‌‌ی بازی‌بازها منتشر می‌شود. شما همچنین می‌توانید نقد و بررسی این بازی را به قلم آقای زاهدی از این نشانی مطالعه کنید.

در ادامه شما را به دیدن لیست تروفی‌های بسته‌ی الحاقی Rising Danger بازی Just Cause 4 دعوت می‌کنیم:

نوع تروفی نام تروفی توضیحات تروفی برنزی Interception با قلاب خود یک مامور را در حال حرکت در هوا بگیرید و به او لگد (Reel-Kick) بزنید برنزی Not My First Rodeo ۱۰۰۰ متر با یک هواپیمای بدون سرنشین (Drone) آژانس بدون جدا شدن از آن پرواز کنید برنزی Drone Joust یک مامور در حال پرواز با هواپیمای بدون سرنشین را در حین پرواز با یک هواپیمای بدون سرنشین خودتان شکست دهید برنزی Danger Drone ۱۰ سرباز را در حین سواری با یک هواپیمای بدون سرنشین شکست دهید نقره‌ای He Talked Too Much Emerson Miller را شکست دهید نقره‌ای Skitchin’ بدون استفاده از قلاب خود برای وصل شدن به یک ماشین با هاوربورد خود به سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت برسید برنزی Long Board با هاوربورد خود، ۱۰۰۰۰ متر حرکت کنید نقره‌ای Hover or Die تمامی چالش‌های هاوربورد را در کمتر از ۲۰ ثانیه تکمیل کنید

منبع متن: gamefa