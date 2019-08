طبق آخرین آمار ارائه شده، فروش آخرین آثار مجموعه Resident Evil همچنان در حال افزایش است؛ تا پایان روز ۳۰ جوئن سال میلادی، دو بازی Resident Evil 7 – که در سال ژانویه ۲۰۱۷ روانه بازار شده بود – و بازسازی Resident Evil 2 فروش فوق‌العاده‌ای را تجربه کرده‌اند.

تا ماه جون ۲۰۱۹، قسمت هفتم سری مجموعا ۶.۶ میلیون نسخه را در سرتاسر دنیا به فروش رسانده است. این در حالی است که بازی تا روز ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ حدودا ۶.۱ میلیون نسخه فروخته بود. بنابراین تنها در طول شش ماه اثری که دو سال از انتشارش می‌گذرد توانسته ۵۰۰ هزار نسخه دیگر هم بفروشد.

از طرفی دیگر آمار فروش بازسازی Resident Evil 2 با رشد بسیار خوبی روبه‌رو شده است. تا روز ۳۰ جون، یعنی تنها شش ماه پس از عرضه بازی، حدود ۴.۵ میلیون نسخه به فروش رفته است. نکته جالب این است که گروه NPD در ماه جولای اعلام کرد که فروش بازی از چهار میلیون نسخه هم رد شده است. برای همین می‌توان نتیجه گرفت که کپکام آمار محدود و کم‌تری را ارائه داده است.

در حال حاضر طرفداران مجموعه منتظرند تا خبری از قسمت‌های بعدی به دست‌شان برسد. در حال حاضر تنها می‌دانیم که کپکام از طرفداران خواسته برای تست بازی جدید به ژاپن بیایند. علاوه بر این، در این چند وقت اخیر اخباری به گوش می‌رسد که می‌گویند نام Resident Evil Ambassadors به قسمت بعدی مجموعه تعلق دارد.

از سمتی دیگر نباید موفقیت بازسازی قسمت دوم را فراموش کنیم. با توجه به اخبار منتشر شده، احتمالا کپکام به سراغ بازسازی Resident Evil 3: Nemesis خواهد رفت. پیش از این، سازندگان اعلام کرده که بودند که در صورت علاقه هواداران، احتمال ساخت بازی وجود دارد و از طرفی دیگر خود کپکام هم روی خوشی به این موضوع نشان داده و تاکنون به شکل‌های مختلف به ساخت بازی اشاره کرده است.

The post رزیدنت اویل ۷ هنوز می‌فروشد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala