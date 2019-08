شرکت اکتیویژن در این یکی دو سال اخیر توانسته با عرضه ریمسترهای بازی‌های قدیمی موفقیت‌های بسیار زیادی را به دست بیاورد. ریمسترهای مختلف Crash Bandicoot و Spyro Reignited Trilogy آنقدر خوب فروخته‌اند که بعید به نظر می‌رسد اکتیویژن به این راحتی‌ها بیخیالشان شود. در همین راستا، این شرکت در آخرین گزارش مالی سرمایه‌گذاران اعلام کرد کرد که قصد دارد ریمسترها بیش‌تری را بسازد.

راب کوستیچ (مدیرعامل و رئیس‌کل اکتیویژن) هفته گذشته به سرمایه‌گذاران گفت که آن‌ها نه تنها ریمسترهای بیش‌تری را می‌سازند، بلکه می‌خواهند بازی‌های جدیدی را در آن مجموعه‌ها تولید کنند. بنابراین، احتمال دارد که اکتیویژن در آینده‌ای نزدیک به سراغ ساخت بازی‌های جدیدی از Crash و Spyro برود.

کوستیچ گفت: «وقتی به فهرست بازی‌هایی که در اختیار داریم نگاه کنید، می‌بینید که آثار بسیار زیادی هستند که طرفداران می‌خواهند آن‌ها را دوباره تجربه کنند. بنابراین، ازتان می‌خواهم منتظر خبرهای بیش‌تری در آینده باشید. در حال حاضر فراتر از ساخت ریمسترها، فرصت‌های زیادی برای نوآوری و فکر کردن راجع به ساخت محتوایی کاملا جدید در آن مجموعه وجود دارد.»

از آنجایی که اکتیویژن تاکنون بهترین قسمت‌های بازی‌هایش را ریمستر کرده است، کارشان کمی دشوار شده است. با این حال نباید فراموش کرد که آن‌ها واقعا آثار زیادی را در اختیار دارند و می‌توانند با بازسازی آن‌ها پول خوبی به جیب بزنند. باید دید که اکتیویژن در قدم بعدی به سراغ ساخت ریمستر کدام بازی خواهد رفت.

منبع متن: digikala