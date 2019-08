نام تروفی توضیحات تروفی امتیاز تروفی

Checkered Flag پیروز مسابقه‌ای شوید شوید. ۵

Perfect 10 پیروز ۱۰ مسابقه شوید. ۱۰

All I Do is Win پیروز ۲۵ مسابقه شوید. ۱۵

No Longer Rusty پیروز ۵۶ مسابقه شوید. ۲۰

Not Intimidated پیروز ۷۷ مسابقه شوید. ۲۵

Over The Rainbow پیروز ۹۴ مسابقه شوید. ۳۰

Long Live The King پیروز ۲۰۰ مسابقه شوید. ۳۵

Test of Endurance مسافت کامل مسابقه را طی نمایید و پیروز آن شوید. ۳۰

Endurance Champion پیروز مسابقه‌ای با مسافت کامل شوید. ۵۰

Tour The Track در هر مسیری به رقابت بپردازید. ۲۰

Dirt King در تمام مسیرهای خاکی به پیروزی برسید. ۳۰

Road Warrior در تمام جاده‌های رقابتی پیروز شوید. ۳۰

Short and Sweet در تمام مسیرهای کوتاه به پیروزی دست یابید. ۳۰

Best At All The Rest در تمام مسیرهای سریع‌السیر به پیروزی دست یابید. ۳۰

Super Speedster در تمام مسیرهای فوق سریع‌السیر به پیروزی دست یابید. ۳۰

Head to Head Winner پیروز مسابقه‌ای را در حالت Split Screen شوید. ۵

Couch Champion قهرمان ۴ مسابقه در حالت Split Screen شوید. ۵

?Who am I شخصیتی را خلق نمایید. ۵

Pimp my Ride با حک کردن طرحی، خودروی خود را شخصی‌سازی نمایید ۵

Ridin’ Dirty فصل کامل رقابت فصلی فشرده را به طور کامل به اتمام برسانید. ۱۰

Truck’n مجموعه‌ی فصلی کامیون در فضای باز را به اتمام برسانید. ۱۰

Journeyman مجموعه‌ی فصلی حالت Nascar Xfinity را به اتمام برسانید. ۱۰

No More Yellow Stripes مجموعه‌ی فصلی حالت Monster Eneregy Nascar Cup را به اتمام برسانید. ۱۰

Dirty Winner قهرمان رقابت فشرده‌ی خاکی شوید. ۱۵

V is for Victory پیروز جام قهرمانی کامیون در فضای باز شوید. ۱۵

Unstoppable پیروز جام قهرمانی حالت Nascar Xfinity شوید. ۱۵

The Peak پیروز جام قهرمانی حالت Monster Energy Nascar Cup شوید. ۲۰

First of Many پیروز جام حذفی رقابت فشرده‌ی خاکی شوید. ۲۰

Big Step Up پیروز جام حذفی رقابت کامیون در فضای باز شوید. ۲۰

?Who’s Next پیروز جام حذفی رقابت Nascar Xfinity شوید. ۲۰

Best ofthe Best پیروز جام حذفی رقابت Monster Energy Nascar Cup شوید. ۲۰

Rubbing is Racing دشمن‌تراشی کنید. ۱۰

Why Can’t We Be Friends دوست پیدا نمایید. ۱۰

Just Getting Started یک فصل حرفه‌ای را به اتمام برسانید. ۱۵

Seasoned Driver ۵ فصل حرفه‌ای را به اتمام برسانید. ۲۰

Grizzled Veteran ۱۰ فصل حرفه‌ای را به اتمام برسانید. ۳۰

Getting Noticed مقامی را در جام حذفی رقابت فشرده‌ی خاکی به دست آورید. ۲۰

Getting Somewhere مقامی را در جام حذفی رقابت کامیون در فضای باز به دست آورید. ۲۰

Time to Shine مقامی را در جام حذفی رقابت Nascar Xfinity به دست آورید. ۲۰

Playing with the Big Boys مقامی را در جام حذفی رقابت Monster Energy Nascar Cup به دست آورید. ۲۰

So it Beginis عضو تیمی در رقابت فشرده‌ی خاکی شوید. ۱۰

Moving on Up عضو تیمی در رقابت کامیون در فضای باز شوید. ۱۰

Almost There عضو تیمی در رقابت Nascar Xfinity شوید. ۱۰

A Seat at the Table عضو تیمی در رقابت Monster Energy Nascar Cup شوید ۱۵

Established Competitor در رقابت حرفه‌ای پیروز مسابقه شوید. ۱۰

Rolling in the Dough ۵۰ میلیون دلار را کسب نمایید. ۲۵

Car Collector تعداد ۶ خودرو را در هر مجموعه‌ی رقابتی به دست آورید. ۱۰

Full Team تعداد ۱۲ کارمند را در هر مجموعه‌ی رقابتی استخدام نمایید. ۱۰

State of the Art Facility شعبه‌ها را به حداکثر برسانید. ۱۰

Employee of the Year تمام آمار توانایی یک کارمند را به حداکثر برسانید. ۱۰

Welcome to the Team نخستین کارمند خود را استخدام نمایید. ۵

Back to School اولین کارمند خود را آموزش دهید. ۵

Head of the Class یکی از آمارهای توانایی کارمند خود را به حداکثر برسانید. ۱۰

Wonderful Toys یک شعبه را از هر لحاظ به حداکثر برسانید. ۱۰

Challenge Accomplished یک چالش را به اتمام برسانید. ۱۰

Force to be Reckoned With نیمی از چالش‌ها را به اتمام برسانید. ۱۵

King of the Hill تمامی چالش‌ها را به اتمام برسانید. ۳۰

Online Racer یک رقابت بخش چندنفره را به اتمام برسانید. ۵

Online Veteran ۱۰ رقابت بخش چندنفره را به اتمام برسانید. ۵

Online Victory پیروز یک رقابت بخش چندنفره شوید. ۱۰