این روزها استریم کردن بازی‌ها نه تنها باعث به شهرت رسیدن افراد مختلفی شده، بلکه سودی بسیار زیادی را هم برای آن‌ها به همراه داشته است. همین دو هفته پیش بود که با خبر شدیم نینجا با قرارداد سودآوری تصمیم گرفته تا استریم‌های خود را روی پلتفرم میکسر ادامه دهد؛ گفته می‌شود ارزش این قرارداد چیزی در حدود ۶ تا ۵۰ میلیون دلار بوده باشد. با این همه، مطالعات جدیدی نشان می‌دهد که با تمام حواشی اخیر و انتقال استریمرها به پلتفرم‌های جدید، پیودی‌پای (PewDiePie) همچنان یکی از موفق‌ترین استریمرهاست و توانسته به حکمرانی خود روی یوتیوب ادامه دهد.

در این مطالعه تمام راه‌های درآمدزایی پیودی‌پای از تجارت و خرید و فروش گرفته تا تبلیغات کنار یکدیگر قرار داده شده‌اند. با نگاه کردن به آمار منتشر شده می‌فهمیم که پیودی‌پای نه تنها نسبت به سایر تولیدکنندگان یوتیوب عملکرد بهتری دارد، بلکه توانسته با اختلاف بسیار زیادی رتبه اول را به خود اختصاص دهد.

شرکت Purple Moon – مجموعه‌ای که این تحقیقات را انجام داده است – اول از هر چیز به سراغ درآمد حاصل از فروش کالاها و محصولات پیو‌دی‌پای رفته است. این شرکت با در نظر گرفتن میانگین بازدیدهای هر ویدیو و مقایسه آن با قیمت محصولات، درآمد حاصل شده را تخمین زده است. بر اساس آمار ارائه شده، پیودی‌پای هر ماه نزدیک هفت میلیون دلار تنها از طریق فروش کالاها و محصولات خود به دست می‌آورد.

با این حال، فروش محصولات تمام درآمد این یوتیوبر را شامل نمی‌شود. تبلیغاتی که در حین ویدیوهای او پخش می‌شوند باعث شده تا فروش همان موارد هم بیش‌تر شود. همان‌طور که می‌دانید هر وقت فردی یکی از ویدیوهای یوتیوب را تماشا می‌کند و تبلیغی برای او پخش می‌شود، بخشی از پول تبلیغات به جیب فردی می‌رود که آن کانال یوتیوبی را در اختیار دارد. یوتیوب این روش پرداختی را با استفاده از مدل CPM انجام می‌دهد.

در مدل CPM زمانی که یک تبلیغ هزار بار و به صورت کامل دیده شود، مقدار مشخصی پول به استریمر یا تولیدکننده محتوا پرداخت می‌شود. ویدیوهای پیودی‌پای به‌طور میانگین ماهانه بیش از ۵۴۴ میلیون بازدیدکننده دارند. با این حال افرادی که این تحقیق را انجام داده‌اند دقیقا نمی‌دانند که او از این راه چقدر درآمد دارد؛ اما در مقایسه صورت گرفته با استریمرهای مشهور، درآمد او حدود ۱.۱ تا ۱.۸ میلیون دلار در هر ماه تخمین زده شده است.

با این حساب پیودی‌پای هر ماه نزدیک ۸.۵ میلیون دلار درآمد دارد. گفته می‌شود که درآمد او در کل سال گذشته حدود ۱۵.۵ میلیون دلار بوده است. اگر تمامی این آمار و ارقام درست باشد، انتظار می‌رود که پیودی‌پای در آخر امسال درآمد بسیار بیش‌تری را صاحب شود، چرا که هر روزه افراد بیش‌تری ویدیوهای او را می‌بینند.

The post پیودی‌پای همچنان موفق‌ترین ستاره یوتیوب است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala