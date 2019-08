هفته گذشته استودیو Arc System Works بالاخره قسمت جدید بازی Guilty Gear را به صورت رسمی معرفی کرد. سازندگان تنها اعلام کردند که روی قسمت بعدی مجموعه کار می‌کنند و قصد دارند در سال ۲۰۲۰ آن را منتشر کنند. به جز این موارد، در حال حاضر هیچ اطلاعاتی از جمله نام یا حتی پلتفرم بازی نمی‌دانیم.

حال به تازگی دایسوکه ایشی‌واتاری (کارگردان سری) در نوشته‌ای ادعا کرده که قسمت جدید بازی کل مجموعه را تغییر می‌دهد و آن‌ها می‌خواهند تغییرات زیادی را روی آن اعمال کنند. ایشی‌واتاری گفت هدف آن‌ها برای بازی جدید، خلق اثری است که برای هر دو گروه تازه‌کاران و حرفه‌ای‌ها مناسب و جذاب باشد. به بیانی دیگر، قسمت جدید Guilty Gear می‌تواند برای تازه‌کاران و کسانی که با سیستم‌های خاص بازی آشنایی ندارند، نقطه ورود به سری باشد.

ایشی‌واتاری در بیانیه خود اظهار داشت که بازی جدید یک بازسازی از کل مجموعه خواهد بود و ساخت آن برای کل سری یک چالش بزرگ و فوق‌العاده به حساب می‌آید. در ادامه می‌توانید بخش‌های مهم صحبت‌های او را بخوانید:

«این‌بار مفهوم اصلی بازی به قسمت‌های قبلی هیچ شباهتی ندارد؛ نه تکاملی در کار است و نه می‌خواهیم به ریشه‌ها بازگردیم؛ علاوه بر این، بازی قرار نیست المان خاصی به آثار موجود کم یا اضافه کند. چیزی که ما به دنبالش هستیم خلق یک تجربه کاملا جدید برای Guilty Gear است.»

«به منظور دستیابی به این هدف، ما مجموعه فعلی را به قطعات مختلفی تقسیم نموده و مواردی که باعث می‌شد بازی به یک اثر منحصر به فرد و کاریزماتیک تبدیل شود را جدا کردیم و از آن‌ها در ساخت بازسازی کامل بازی بهره بردیم.»

«تعهد و کار مهم ما رویارویی مستقیم با ماهیت و ذات ژانر بازی‌های مبارزه‌ای است. کاری که ریسک بسیار زیادی برای‌مان به همراه دارد. با این حال ما مجموعه‌ای از منابع و تجارب فراوان، چشم‌اندازی روشن و واضح از ایده‌آل‌های‌مان و اشتیاقی زیادی نسبت به آینده را در اختیار داریم.»

«… بازی پلی است که مردم را به همدیگر وصل می‌کند. عده‌ای شاید معتقد باشند که این بیانیه اغراق‌آمیز است، اما من تا زمانی که به ساخت بازی‌ها ادامه می‌دهم، با تمام وجود به این گفته باور دارم.»

در ماه نوامبر اطلاعات بیش‌تری از بازی منتشر خواهد شد. همچنین افرادی که در رویداد ARCRevo America 2019 شرکت می‌کنند به بازی دسترسی خواهند داشت و می‌توانند آن را تجربه کنند.

منبع متن: digikala