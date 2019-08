Streets of Rage 4 یکی از آن بازی‌هایی بوده که تاکنون اطلاعات زیادی از آن منتشر نشده است. اما امروز خبر خیلی خوبی برایتان داریم. براساس توئیت جدید لیزاردکیوب (Lizardcube)، یکی از توسعه دهندگان این عنوان، هفته‌ی آینده شاهد انتشار جزئیات بیشتری از بازی مورد انتظار Streets of Rage 4 خواهیم بود. بازگشت سری مبارزه‌ای […]

Streets of Rage 4 یکی از آن بازی‌هایی بوده که تاکنون اطلاعات زیادی از آن منتشر نشده است. اما امروز خبر خیلی خوبی برایتان داریم. براساس توئیت جدید لیزاردکیوب (Lizardcube)، یکی از توسعه دهندگان این عنوان، هفته‌ی آینده شاهد انتشار جزئیات بیشتری از بازی مورد انتظار Streets of Rage 4 خواهیم بود.

بازگشت سری مبارزه‌ای کلاسیک سگا در تابستان ۲۰۱۸ میلادی تائید شد؛ Streets of Rage 4 جدیدترین نسخه‌ی این مجموعه‌ی دو بعدی است که مسئولیت توسعه‌ی آن را استودیو‌های لیزاردکیوب و دات‌ایمو (DotEmu)، سازندگان بازی Wonder Boy: The Dragon’s Trap، برعهده دارند. همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، تاکنون اطلاعات خیلی کمی از این عنوان منتشر شده است؛ برای مثال، ما هنوز پلتفرم‌های مقصد این بازی را نیز نمی‌شناسیم.

هفته‌ی آینده جزئیات بیشتری را از Streets of Rage 4 رونمایی خواهیم کرد.

حال با توجه به توئیت جدید لیزاردکیوب، به نظر می‌رسد که هفته‌ی آینده شاهد جزئیات مهمی خواهیم بود. در حال حاضر حداقل چیزی که می‌خواهیم در مورد آن بدانیم، پلتفرم‌های مقصد بازی است. با این حال، مشخص کردن تاریخ دقیق انتشار این عنوان نیز طرفداران را حسابی خوشحال خواهد کرد.

منبع متن: gamefa